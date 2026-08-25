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Za samo tri meseca Univerzitetski klinički centar Niš napravio je veliki iskorak, od najsavremenijih intervencija na srcu i minimalno invazivnih procedura, do ponovnog pokretanja transplantacije bubrega.

Otvorene su nove specijalističke ambulante i dnevne bolnice, počeo je rad Centra za terapiju bola, uspostavljena je bolnička banka krvi, a lekari su nastavili da jačaju kapacitete za najsloženije medicinske procedure.

Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević gostovao je na Blic TV sa svojim pomoćnicima, doc. dr Mladenom Golubovićem, anesteziologom, i doc. dr Ljubomirom Dinićem, urologom, gde je govorio o promenama koje, kako je istakao, treba da dovedu savremenu medicinu što bliže pacijentu.

- Stalno pratimo nove metode lečenja koje omogućavaju da pacijent što manje trpi, da se brže oporavlja i što pre vrati normalnom životu. Do sada su mnogi pacijenti iz unutrašnjosti Srbije za najsloženije intervencije i najteže dijagnoze upućivani u Beograd. Kada je reč o jugu Srbije, to više nije pravilo - poručio je Lazarević.

OD SRCA DO TRANSPLANTACIJE

Poseban značaj imaju najsavremenije intervencije na srcu, koje se sada izvode u Nišu, čime pacijenti sa juga Srbije dobijaju mogućnost da se leče u svom regionu, bez odlaska u druge zdravstvene centre.

Jedan od najvećih iskoraka je i ponovno pokretanje transplantacije bubrega.

Za pacijente koji godinama žive sa dijalizom, transplantacija nije samo medicinska procedura, već šansa da ponovo žive normalnim životom.

- Transplantacija nije samo operacija. Za pacijenta koji godinama živi uz dijalizu, to je povratak životu. Zato transplantacija mora da bude prioritet celog društva - rekao je Lazarević.

On je ukazao i na značaj podizanja svesti o donorstvu organa i potrebu da se o ovoj temi govori otvoreno i kontinuirano.

- Kada se jedan život gasi, moguće je spasiti više drugih života. Zato o donorstvu moramo da govorimo svi – lekari, mediji, institucije i celo društvo - poručio je direktor UKC Niš.

KRV MORA DA BUDE TAMO GDE JE PACIJENT

Otvaranje bolničke banke krvi rešava jedan od važnih problema u organizaciji rada UKC Niš.

Krv, plazma, trombociti i drugi krvni produkti sada su dostupni mnogo bliže operacionim salama i jedinicama intenzivne nege.

Foto: UKC Niš

- Kada je život u pitanju, svaki minut je važan. Krv mora biti uz pacijenta, a ne pacijent da čeka na krv - istakao je Lazarević.

CENTAR ZA TERAPIJU BOLA VEĆ RADI

Centar za terapiju bola već prima pacijente sa različitim vrstama akutnog i hroničnog bola.

Savremene minimalno invazivne metode omogućavaju da se deluje direktno na uzrok bola, a cilj je jasan – manje tegoba i brži povratak svakodnevnom životu.

- Ne želimo da pacijent godinama živi sa bolom ako postoji način da mu pomognemo savremenom procedurom - poručio je Lazarević.

PACIJENT U CENTRU, LEKAR BLIŽE ČOVEKU

Promene u UKC Niš ne odnose se samo na novu opremu i procedure.

Uvedena su „otvorena vrata“ za pacijente, a rukovodstvo i lekari nastoje da probleme rešavaju direktno i bez nepotrebnog čekanja.

- Državno zdravstvo nije rezerva. Državno zdravstvo je obaveza. Pacijent mora da bude u centru svake naše odluke - poručio je Lazarević.

Docent dr Mladen Golubović, anesteziolog i pomoćnik direktora UKC Niš, naglasio je značaj savremenih procedura za bezbednost pacijenata:

Docent dr Mladen Golubović Foto: Printscreen

- Naš cilj je da pacijent dobije najsavremeniju i najbezbedniju medicinsku uslugu ovde, u Nišu.

Docent dr Ljubomir Dinić, urolog i pomoćnik direktora, istakao je značaj direktnog odnosa sa pacijentima:

Docent dr Ljubomir Dinić Foto: Printscreen

"Pacijent ne sme da ostane sam sa svojim problemom, naša vrata su otvorena, a rešenje tražimo zajedno."

ARMIJA BELIH MANTILA STIŽE DO PACIJENTA

Dok se u UKC Niš uvode nove procedure, lekari istovremeno odlaze i na teren.

Preventivni kardiološki pregledi organizuju se u selima juga Srbije, gde lekari, mladi medicinari i studenti medicine pregledaju građane koji često godinama nisu bili kod lekara.

- Ne čekamo da pacijent dođe do nas. Lekar ide do pacijenta. Hipokratova zakletva se živi i u bolnici i na terenu - poručio je Lazarević.

Za samo tri meseca, UKC Niš poslao je jasnu poruku: najsavremenija medicina mora da bude dostupna i van Beograda. Od srca do transplantacije. Od bolničke banke krvi do najudaljenijeg sela.