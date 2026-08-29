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Slučaj Danijele, žene sa invaliditetom iz Paraćina, koja tvrdi da joj je upravnik zgrade poručio da "Romi nisu poželjni u zgradi" i problematizovao dolaske Romkinja koje joj pomažu, otvorio je pitanje diskriminatornog postupanja prema pripadnicima romske nacionalnosti.

Ona je najavila da će svoje navode dokumentovati i dostaviti nadležnim institucijama, uz poziv drugima koji su doživeli slična iskustva da o tome progovore.

Odlučila da progovori

- "Romi nisu poželjni u zgradi" - To su reči koje sam čula. I zato sam odlučila da progovorim. Dana 3. jula 2026. uselila sam se u stan u Paraćinu. Stan uredno plaćam, kirija iznosi 450 evra mesečno. Još uvek nemamo potpisan pisani ugovor, ali vlasnik mi je stan predao na korišćenje i od tada u njemu živim. Prvog dana, dok sam raspakivala stvari, jedna Romkinja mi je pomogla. Nakon toga je kod mene došao upravnik zgrade. Tada mi je rekao rečenicu koju ne mogu da zaboravim: "Romi nisu poželjni u zgradi" - napisala je Danijela na društvenoj mreži Threads.

Prema njenim navodima, ta žena nije pravila buku, uznemiravala druge stanare niti oštetila zgradu, te, kako tvrdi, nije postojao nijedan takav konkretan problem.

- Problem je, prema onome što mi je tada rečeno, bio njen identitet. Upravnik mi je čak rekao da će mi pomoći da pronađem negovateljicu koja je kvalitetna i koja nije Romkinja. Tada sam prećutala. Nisam želela svađu. Mislila sam da je možda najbolje da ignorišem ono što sam čula - navela je ona.

Foto: Pawel Michalowski/Shutterstock

Nekoliko nedelja kasnije, kako navodi, pronašla je drugu ženu koja joj pomaže, a, kako je dodala, i ona je Romkinja.

Negovateljica došla da donese lekove

- Nakon što je dolazila kod mene, upravnik me je ponovo kontaktirao i pitao: "Šta ona traži u zgradi?". Rekao je da se drugi stanari bune. Opet nije bilo reči o buci, šteti ili nekom konkretnom incidentu. Ponovo je problem bio njen dolazak. Posle toga ta žena više nije dolazila. Ali večeras sam morala da je pozovem. Ja sam osoba sa invaliditetom. Ne mogu uvek sama da izađem iz stana i odem po ono što mi je potrebno - naglasila je Danijela.

Prema njenim rečima, ta žena joj je te večeri došla samo kako bi joj donela lekove, nakon čega je otišla.

"Ne želim više da ćutim"

- Pola sata kasnije pozvao me je upravnik. Najavio mi je da će zbog večerašnjeg događaja kod mene doći vlasnik zgrade. I sada više ne želim da ćutim. Ne želim sukob. Ne želim osvetu. Ne želim da bilo koga unapred proglasim krivim. Ali želim odgovor. Da li je u Srbiji normalno da se nekome kaže da "Romi nisu poželjni u zgradi"? - upitala je i dodala:

- Da li je normalno da se zakupcu preporučuje negovateljica samo zato što nije Romkinja? Da li je normalno da se poseta Romkinje osobi sa invaliditetom problematizuje, čak i kada joj ta osoba dolazi da donese lekove? I najvažnije: Koliko ljudi je doživelo nešto slično, ali je ćutalo zato što nisu imali snage, novca ili hrabrosti da se suprotstave? Ja sam odlučila da ne ćutim.

Ona navodi da slučaj želi da dokumentuje i dostavi svom advokatu i nadležnim institucijama, uključujući Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

"Ne tražim privilegije"

- Ne tvrdim da je diskriminacija već pravosnažno utvrđena. Tražim da se ispita. Ako su moje tvrdnje netačne, neka se to utvrdi. Ako su tačne, onda ovo nije samo moj problem. Onda je pitanje koliko dugo ovakva praksa postoji i koliko ljudi je zbog nje bilo poniženo, odbijeno ili uplašeno. Zato ovu priču iznosim u javnost. Ako je neko u Srbiji doživeo da mu se zabrani stan, poseta, pomoć ili negovateljica zbog toga što je Rom/Romkinja, volela bih da mi se javi. Možda je vreme da se o ovome više ne ćuti. Ne tražim privilegiju. Tražim isto pravo koje treba da ima svako čovek - da bude tretiran kao čovek - zaključila je Danijela u objavi.

Danijela rešila da progovori o diskriminaciji Foto: Printscreen, Nebojša Mandić/Ilustracija

Brojni korisnici ove mreže su joj pružili podršku.

- Ko će vama dolaziti u posetu je isključivo samo vaša stvar i u to niko apsolutno niko, pa čak ni stanodavac ne bi trebao da se meša - napisala je jedna korisnica u komentarima.

02:32 "Prisilni brakovi Romkinja i diskriminacija- ozbiljan problem društva" Izvor: Kurir TV