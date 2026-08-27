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Gospojinski post polako ulazi u svoju završnicu, a pred nama su poslednji dani ovog strogo poštovanog višednevnog posta. Sutra ćemo obeležiti jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznato kao Velika Gospojina.

Poslednji dan Gospojinskog posta je petak, te je što se hrane tiče, prema crkvenom kalednadru dozvoljeno jesti ribu. Možete spremiti kompletan i lep obrok sa ribom i povrćem koji će biti i svečan i ukusan.

Kada je reč o narodnim verovanjima i običajima vezanih za Veliku Gospojinu postoji nekoliko stvari koje je neophodno uraditi. Takođe, postoje četiri stvari koje, po narodnim verovanjima, nikako ne biste smeli da radite

Ovo obavezno uradite

1. Pojačajte molitvu

Poslednji dani traže da se misli očiste, a duša pripremi kroz praštanje i unutrašnji mir, molitvu posebno pojačajte večeras.

2. Spremite kuću za praznik

Prema starom verovanju, dom treba detaljno pospremiti pred Veliku Gospojinu, jer čistoća prostora donosi blagostanje i slogu u porodicu.

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3. Pripremite se za pričest

Mnogi vernici nastoje da u ovoj završnoj sedmici obave ispovest kako bi spremni dočekali praznično jutro.

4. Posvetite pažnju porodici i tradiciji

Pošto se Velika Gospojina smatra velikim ženskim praznikom, žene i majke bi trebalo da u ovim danima pronađu preko potreban mir i predah od teških fizičkih poslova.

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Freska Velike Gospojine

Šta nikako ne smete da radite pred kraj posta

1. Zabranjene su svađe i teške reči

Veruje se da post gubi svaki smisao ukoliko čovek u ovim danima gaji bes, gnev ili se sa bilo kim raspravlja.

2. Izbegavajte teške poljske radove

Na samu Veliku Gospojinu, ali i u završnim danima pred praznik, u mnogim krajevima se izbegavaju veliki poljoprivredni radovi, poput košenja i žetve, iz poštovanja prema Bogorodici, zaštitnici ratara.

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3. Bez hvatanja krivina

Narodno predanje opominje da se ne „hvataju krivine“. Izbegavanje mrsne hrane uz istovremeno činjenje loših dela poništava duhovni trud. Takođe, upozorava se na preterivanje i prejedanje, jer post nije izgladnjivanje već mera u svemu.

4. Ne pozajmljujte novac i ne ulazite u konflikte

Veruje se da se pred velike praznike ne vraćaju dugovi uz zle misli i da se ne otvaraju nove svađe oko materijalnih stvari.

Iskoristite ove dane preostale do praznika da u miru, slozi i molitivi kako biste radosnog srca dočekali Veliku Gospojinu.

Kurir/Mame

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Počinje Gospojinski post - ovo je najkraći i najrigorozniji post! Teolog Lazoć objašnjava pravila posta kojih se svi strogo pridržavaju! Izvor: Kurir televizija