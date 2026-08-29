Slušaj vest

Tačno u osam časova 1. septembra zvono će oglasiti početak nove školske godine za više od 700.000 đaka u Srbiji, a za mnoge od njih prvi dan škole donosi i nešto sasvim novo, od polaska u prvi razred što osnovne što srednje, do onih koji će biti upisani kao prva generacija savim novih obrazovnih profila za veoma profitabilna zanimanja.

Najveće interesovanje privukli su tehničar mehatronike vozila, mehaničar za montiranje i održavanje alata i firmopisac, koji su zabeležili stopostotnu popunjenost!

Ovo i ne čudi je su uvedeni upravo zbog velike potražnje. Ideja je da učenici tokom školovanja steknu konkretna znanja i veštine koje mogu odmah da primene kod poslodavca, ali i da im ta zanimanja omoguće da jednog dana rade samostalno. Za pojedine od tih poslova zarade, prema dostupnim procenama, mogu da dosegnu i 200.000, pa čak i 300.000 dinara mesečno.

Iz Ministarstva prosvete za Kurir navode da se obrazovni sistem kontinuirano prilagođava promenama na tržištu rada, budući da se menjaju tehnologije, poslovni i proizvodni procesi, a samim tim i znanja i veštine koje poslodavci traže.

Uvedeno šest novih obrazovnih profila

- U ponudi srednjih stručnih škola je oko 200 obrazovnih profila iz 14 područja rada. Dostignut je nivo da su svi obrazovni profili koji su u ponudi naših srednjih stručnih škola zasnovani na standardu kvalifikacija, a standardi kvalifikacija se utvrđuju u jednom temeljnom procesu u saradnji s privredom - ističu iz ministarstva.

Foto: Kurir

Podsećaju da je za školsku 2026/27. godinu uvedeno šest novih obrazovnih profila i da su četiri inovirana.

Novine za đake U ministarstvu su govorili i o novinama koje očekuju đake: - Novi standardi postignuća su usvojeni krajem 2024. godine za 33 nastavna predmeta u sva tri obrazovna ciklusa i oni jasno definišu šta učenici treba da znaju, umeju da urade, kakve stavove treba da zauzmu i kakve vrednosti treba da neguju, čime postavljaju temelj za savremenije i funkcionalnije obrazovanje. Pripremljeni su i usvojeni planovi i programi nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne škole i prvi razred srednjih škola, a njihova primena bi trebalo da počne od školske 2027/2028. godine. U toku je priprema planova nastave i učenja za drugi i šesti razred osnovne škole, kao i za drugi i treći razred gimnazija (ovi nastavni planovi i programi bi trebalo da budu u primeni od školske 2028/2029. godine).

- Interesovanje učenika za ove profile je bilo veliko s popunjenošću blizu 100 odsto nakon prvog i drugog upisnog kruga u junu. Među novim obrazovnim profilima, tehničar mehatronike vozila imao je 100 odsto popunjenosti i najveći indeks popularnosti. Tehničar obnovljivih izvora energije i tehničar vitikulture i enologije popunjeni su 80 odsto, dok su mehaničar za montiranje i održavanje alata i firmopisac imali stopostotnu popunjenost.

Stalni proces

Naglašavaju da je reforma planova nastave i učenja stalni proces:

- Ono što će biti novi pravac jeste ne da obrazovanje odgovori samo na trenutne potrebe privrede i tržišta rada već da zajedno s privredom predvidimo koje su to buduće potrebe privrede u pogledu znanja i veština za poslove budućnosti. Svakako to su poslovi u područjima rada kao što su zelena tranzicija, biotehnologija, nanotehnologija, robotika, programiranje u domenu veštačke inteligencije.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže da je očekivao da će novi profili biti popunjeni.

- Očekivan je bio veliki priliv učenika, to je novo zanimanje, više znanja i veština, a data je prednost praktičnoj nastavi. Deca koja to završe vrlo brzo će naći posao nakon školovanja, a plate su izuzetno dobre, idu i do 300.000 dinara. Moramo da krenemo s novim profilima, ne možemo da zapostavimo tržište rada - ističe za Kurir Antić.

Milorad Antić Foto: Kurir Televizija

Napominje da je neophodno kontinuirano pratiti potrebe tržišta rada, sagledavati promene i pokušati predvideti koja će zanimanja u budućnosti biti tražena, a koja bi mogla da nestanu. Na osnovu tih procena, kako ističe, potrebno je planirati i upis učenika.

- Ministar prosvete je poslao važan dopis srednjim školama, odnosno da svaka škola predloži tri zanimanja koja će biti zanimanja budućnosti s planom i programom. To je pohvalno, jer škole moraju da se angažuju. Strategija obrazovanja mora da krene od škole.

O novim profilima Tehničar mehatronike vozila - spaja mašinstvo, elektroniku i računarstvo. Dijagnostikuju kvarove, popravljaju električne sisteme, senzore i softvere, rade na održavanju motornih vozila

Tehničar obnovljivih izvora energije - montira, održava i popravlja solarne panele, vetrogeneratore i toplotne pumpe. Meri efikasnost sistema i kontroliše rad mini-hidroelektrana.

Tehničar vitikulture i enologije - on nadzire uzgoj vinove loze (vitikultura) i proces prerade grožđa u vino (enologija). Kontroliše fermentaciju, pretakanje, sazrevanje vina i obavlja laboratorijske analize kvaliteta.

Mehaničar za montiranje i održavanje alata - montira, servisira, podešava i popravlja mašinske alate i sklopove kako bi obezbedio njihov tačan i bezbedan rad u industrijskoj proizvodnji

Firmopisac - bavi se izradom i oblikovanjem znakova za preduzeća, plakata, nalepnica, kataloga, panoa i slično, koristeći razne štamparske metode, pomoću kompjutera ili ručno