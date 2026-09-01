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Potraga za farmaceutom Milanom Đorđevićem (43) iz Niša traje već skoro 27 meseci. Od kada je tog 10. juna 2024.godine na parkingu ispred planinarskog doma na izletištu Bojanine vode kod Niške Banje pronađen njegov službeni automobil, do danas nije otkriven ni jedan jedini trag koji bi rasvetlio misteriju njegovog nestanka.

Od Milana do danas nema ni traga, ni glasa, a pitanja na koja niko nema odgovor se samo množe. Milanova majka Marica Đorđević veruje da je on imao problem pre nestanka, o kom ni sa kim nije želeo da priča.

- Svi se nadamo da će nešto da se sazna. Ako se ne javi, dok sam živa ja ću da ga tražim. Ja neću da stajem - kaže za majka nestalog farmaceuta Milana Đorđevića (43) iz Niša.

1/21 Vidi galeriju Milan Đorđević, farmaceut iz Niša, nestao pod misterioznim okolnostima pre 20 meseci i Danka Ilić - dvogodišnja devojčica iz Banjskog Polja kod Bora, Srbija, koja je nestala 26. marta 2024. godine Foto: Nemanja Nikolić, Facebook, Kurir Televizija

"Milan je imao neki problem"

Majka za Blic kaže da je njen sin uoči nestanka imao neki problem o kojem nije želeo nikome ništa detaljno da ispriča.

- Bratu i kumu je rekao da ima neki problem i da će, kad bude sam rešio, da im kaže. To u tom trenutku niko nije shvatio ozbiljno. On je bio dobro dete, pitajte koga hoćete. Idite u Klinički centar u Nišu, od doktora do doktora. On je radio i sa onkolozima, sa ortopedima, kardiolozima... I u Domu zdravlja, sa svim lekarima opšte prakse je radio, svi ga znaju. Đoleta ko ne zna. Oni su ga zvali Đole jer je Đorđević - priča Marica.

Majka nestalog farmaceuta kaže da samo može da nagađa da li je Milan iz nekog razloga sam odlučio da se negde skloni, ukoliko je nešto video ili čuo što ne treba, ili ga je neko odveo negde. Ni dokaza za tako nešto nema. Čudno joj je samo što se firma za koju je radio do sada nijednom nije oglasila od njegovog nestanka.

- Zbog čega je otišao? Da li je negde bio, da li je nešto video, da li je čuo nešto? To su moje pretpostavke, ja to samo pričam. Firma se nije oglasila, niti znamo išta. Iz firme do dana današnjeg se nisu oglasili, kolege nisu bile ni na planini tog dana kada je nestao. Niko nije dolazio iz firme. Kao da nije radio uopšte tamo. Samo su doneli ključ od auta koji je bio zaključan. Forenzičari kada su završili, oni su vratili ključeve i oterali su kola odmah. Zašto su oterali kola odmah i to je pitanje. Šta da kažem, možemo da pričamo do sutra i ništa - kaže Marica.

Ona je ranije ispričala da je od jedne Milanove koleginice saznala da joj je jednom prilikom rekao da je tužan.

- Jednom kada su se vraćali sa nekog terena on joj je rekao: "Ja sam ti tužan". I ništa nije hteo da kaže više. On je znači imao neku muku. Ne možemo nikako da dođemo do neke sitnice da nam nešto otvori trag. Ništa se ne zna - ispričala je Marica.

- Policiju više i ne zovem. Što da zovem? Osnovni je postupak bio da se pozove na razgovor majka, brat, otac, drugovi... Ko je pozvan? Niko! Pogotovo što sam ja na dan nestanka pričala sa njim i što je bio kod mene - navodi Marica.

1/7 Vidi galeriju Nestali farmaceut iz Niša Milan Đorđević Foto: Printscreen/Facebook, Društvene Mreže, Printscreen/Youtube/Republika

Hronologija nestanka Milana Đorđevića

Ovako je izgledala hronologija događaja 10. juna 2024. godine kada je nestao farmaceut iz Niša Milan Đorđević.

Na dan nestanka Milan je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu

Poslao je nekoliko mejlova i krenuo na posao

U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim"

Ušao je u automobil na parkingu kod Tržnog centra Zona II, gde je obavio telefonski razgovor

Na zakazani sastanak sa doktorkom u UKC Niš stigao je u 10.30 umesto u 11 časova, kako je bilo dogovoreno

Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš

U 11.30 časova bio je u Jelašnici kod Niške Banje

Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni

U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić

Od tada od njega više nema ni traga ni glasa

Potraga bez rezultata

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobil marke "škoda" nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša. U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik, dok je pasoš pronađen kod kuće. Uz pomoć Žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i prijatelja pretražena je cela Suva planina, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao na to kako je Milan nestao.

Kako se pisalo, na gumama Milanovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle se vratio ponovo na parking. Ali zašto - ne zna se.

Porodica je preko Srpske pravoslavne crkve proverila da li je Milan u nekom od manastira - stigao je odričan odgovor.