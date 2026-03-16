Milan Đorđević je nestao nakon posete majci i čudnog telefonskog razgovora, a njegov zaključan automobil pronađen je sa svim stvarima na izletištu Bojanine vode.

Farmaceut Milan Đorđević iz Niša nestao je 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode pod misterioznim okolnostima koje niko do danas ne uspeva da objasni. Na obroncima Suve planine, ovom uzornom ocu i suprugu nestao je svaki trag još pre 600 dana, a njegova majka Marica drugi rođendan svog sina od nestanka dočekuje u suzama.

Za nju vreme stoji, a pitanja se samo množe.

"Njega nema 20 meseci, uskoro će 21. mesec, a ni traga ni glasa"

- Ja sam više dosadna, ne znam šta više da kažem. Njega nema 20 meseci, uskoro će 21. mesec, a ni traga ni glasa, niti se firma oglašava... Iz policije opet niko ništa ne priča - započinje svoju tešku ispovest majka Marica, dodajući da ne može da se pomiri sa tim da čoveku od skoro dva metra i 100 kilograma može tek tako da se izgubi svaki trag.

Poslednja kafa i tajanstveni telefonski razgovor

Tog kobnog jutra, Milan Đorđević je došao kod majke, doneo zimsku ćebad na pranje, poslao nekoliko poslovnih mejlova i popio sa njom kafu.

- Poljubio me, 'idem', kaže, 'da odradim u Kliničkom centru' - priseća se Marica poslednjeg susreta sa sinom oko 9.15 časova ujutru. Međutim, odmah po izlasku, kod automobila je usledio bučan telefonski razgovor koji je čula jedna koleginica. Nakon toga, Milan odlazi u Univerzitetski klinički centar, ranije završava sastanak sa doktorkom (oko 11 časova) i, bez jasnog razloga, u podne se upućuje ka Bojaninim vodama, 19 kilometara udaljenim od Niša.

Ono što majci nikako ne da mira jeste činjenica da je Milan na Suvu planinu otišao obučen za poslovni sastanak.

- Šta će usred bela dana u podne on na planini? On je bio obučen za posao i tako je otišao. Tamo se ne ide u 'Batinim' kožnim cipelama, u teget pantalonama - naglašava Marica, ubeđena da je njen sin na planini imao dogovoren susret i da je nekoga čekao kod osmatračnice.

Milanova majka Marica Foto: Nemanja Nikolić

Zaključan automobil i misterija izbrisanih telefona

Kada se Milan nije pojavio da sina vodi na rođendan, porodica je uz pomoć pametnog sata locirala njegov telefon na udaljenosti od 19 kilometara od grada. Na Bojaninim vodama zatekli su zaključan službeni automobil u kojem su ostali novčanik sa svim dokumentima i karticama, privatni i službeni telefon, laptop i aktovka za posao. Farmaceut iz Niša, međutim, nije pronađen i od tada se vodi kao nestao.

Marica ističe brojne nelogičnosti u istrazi koje porodici kidaju dušu. Pored toga što forenzičari u kaseti isprva uopšte nisu videli njegov sat, koji je tek posle tri-četiri dana pronašla koleginica, automobil je neverovatno brzo, već u utorak, vraćen firmi.

- Mi smo pet nedelja čekali na telefon, na laptop... Rekli su nam - nema baznih stanica, nema listinga. Pa nije moguće da nema - očajna je Marica. Kasnije su, prema njenim rečima, brat Dejan i ona uspeli da otvore jedan telefon i otkrili da je mnoštvo stavki u njemu bilo obrisano, uključujući i pozive.

Čudan susret u manastiru: "On će da ti se javi kad bude hteo"

Tragajući za bilo kakvim tragom, porodica je sa policijom, žandarmerijom i psima tragačima sa Bojaninih voda sišla do šumskog puta koji vodi ka manastiru Veta, jer se tuda moglo proći terenskim vozilom ili pešice. Tamo je, kako svedoči Marica, jedan monah burno reagovao i vičući pitao zašto su doveli policiju, dok je jedna monahinja uhvatila Milanovog brata za ruku i izgovorila jezivu rečenicu: „Nemoj sad da tražiš brata, on neće sad da ti se javi, on će da ti se javi kad bude hteo“. Zbog ovih reči, porodica je posumnjala da su u manastiru nešto videli ili da se Milan tu sklonio i otišao dalje, ali konkretnih dokaza nema.

Pored svih sumnji da je Milan možda morao da se skloni, da je nešto čuo u firmi ili da ga je neko odveo, Marica apsolutno odbacuje mogućnost samoubistva. Ona naglašava da je njen sin bio izuzetno miran čovek koji "nije znao mrava da zgazi", bez ikakvog dosijea, kojeg su svi lekari sa kojima je radio tokom 16 godina karijere izuzetno poštovali. Ipak, priseća se da je u poslednje vreme bio nervozan, lošije je spavao i bratu je priznao da ima neki problem koji će sam rešiti.

- Ne mogu da gubim nadu, nema šanse, ja moram da ga tražim. Sve dok mogu, ako se ne javi, ja imam da ga tražim - kroz suze, ali odlučno, priča ova hrabra majka.

Za nju je najbolnija spoznaja da je ona bila poslednja osoba sa kojom je njen sin proveo vreme pre nego što je nestao bez traga.

- Bio je kod mene, otišao preko ulice, seo je u kola i gotovo. Pogledajte, ja što kažem, da sam znala pa ja bih ga zaključala! - navodi ona.

Na gumama Milanovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle i vratio se ponovo na parking. Ali zašto – ne zna se.

Porodica je preko Srpske pravoslavne crkve proverila da li je Milan u nekom od manastira - stigao je odričan odgovor.

Porodica nestalog Nišlije izradila je nove fotografije koje su nastale uoči njegovog nestanka a koje mogu da pomognu u boljem prepoznavanju.