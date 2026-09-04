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Postoje televizijske priče koje ne zastarevaju, bez obzira na to koliko je godina prošlo od njihovog emitovanja. Jedna od njih je i priča o tada devetogodišnjem Borisu iz Doma za nezbrinutu decu Bijela, čiji je razgovor sa čuvenim dečjim pesnikom Draganom Radulovićem ostao duboko urezan u sećanje mnogih gledalaca širom nekadašnje Jugoslavije.

Emisija "Velike nevolje malog Borisa" donela je pred kamere dečaka koji je, uprkos malim godinama, govorio o životu bez roditelja sa zapanjujućom otvorenošću. Njegove reči nisu bile naučene niti pripremljene, već potpuno spontane, a upravo je ta dečja iskrenost učinila razgovor posebno potresnim.

Snimak njegovog i Draganovog razgovora, tako neposredan, nežan i očinski, i dan danas se čuva i deli uz iste snažne emocije kao kada je snimljen pre više od 35 godina.

Foto: screenshot IG/rtcg_me

Mama, je l' ti mene znaš?

U jednom trenutku Dragan ga je pitao da zamisli da je njegova majka tu i da joj se obrati, kao da razgovara sa njom. Boris je tada izgovorio reči koje su mnoge gledaoce ostavile u suzama:

- Zdravo mama, ovako. Ja ću samo da se upoznam. Mama, je l' ti mene znaš? Ona kaže: "Ne znam". E, onda dođi, da ti ja nešto ispričam. Ti se mama ne sećaš da si mene rodila. Ti si mene ostavila. Ja sam tebe puno voleo, plakao sam za tobom. Suze su mi ovolike bile. Volim i tebe. Volim te mama, ali dođi da se upoznamo.

Da me vidiš, da me proceniš. Da sam ja tvoj sin. Dođi lepo. Nemoj da te bude sramota. Objasni se i objasni mi sve, pa će sve biti lepo i odlično - pričao je tada mali Boris, bez suza, bez ljutnje, bez prezira.

U tim rečima nije bilo dečje ljutnje prema majci, već želje da je upozna i da konačno dobije odgovore. Boris nije skrivao koliko ga je bolelo to što je ostavljen, ali joj uprkos svemu nije oduzeo ljubav.

Dragan ga je potom pitao da li bi se javio ocu.

- Tati? Zvao bih ga telefonom prvo. Zvrrr. Zdravo tata. "O zdravo sine. Šta radiš". Evo tata snimam se. "A zašto se snimaš". Eto tako pričam kakav mi je život. Tu je Dragan, snima me, tu su ljudi. Snimaju me kako sam život proveo - priča Boris.

Dragan Radulović ostao je upamćen kao jedan od ljudi koji su svoj rad posvetili upravo deci. Bio je crnogorski dečji pesnik, slikar, urednik lista "Slovo" i dokumentarista, a učestvovao je i u organizaciji brojnih muzičkih i književnih festivala namenjenih najmlađima.

Njegove knjige i pesme ostale su deo odrastanja brojnih generacija. Među njegovim delima su "Strmoglavi", "Nijesmo odavde", "Okrpljene cipelice", "Planeta djeteta", "Nemoj ovo nikom reći", "Šta ćemo s nama", "Krilati dječaci", "Leptir na asfaltu", "Hoću kući", "E baš neću" i "Dječak sa zelenim krilima". Za svoj rad dobio je i brojna priznanja.

Publika ga pamti i po dokumentarnim emisijama namenjenim deci, među kojima su "Ljubica ljubičica", "Kolijevka", "Gorki slatkiši" i "Velike nevolje malog Borisa".

I dok je televizijski snimak sa Borisom nastao pre više od tri i po decenije, njegovi delovi i danas se dele među ljudima. Razlog je jednostavan - u nekoliko minuta razgovora ostala je sačuvana priča deteta koje je, uprkos teškom detinjstvu, uspelo da o roditeljima govori bez mržnje i sa željom da ih upozna.

Gde je i šta danas radi Boris?

O tome kako danas izgleda život "malog" Borisa oglasili su se ljudi koji tvrde da ga poznaju. Kako navode ispod video isečka pomenute emisije, Boris je izrastao u čoveka kojeg ljudi u Kumboru i Herceg Novom vole i poštuju.

Prema njihovim tvrdnjama, živi u Kumboru, ima svoj stan i zaposlen je. Jedan korisnik je otkrio da je prošle godine u svojoj firmi dobio i nagradu za najboljeg radnika.

Mnogi ga opisuju kao nasmejanog čoveka koji voli muziku i ples. Jedan korisnik navodi da Boris danas ima oko 47 godina, da se nije ženio i da nema dece.

"Boris je danas ostvaren čovek, još da ga oženimo i to je to", napisao je on.

O njegovoj porodici i danas se govori sa mnogo opreza. Kako navode pojedinci koji tvrde da poznaju Borisa, njegovi biološki roditelji potiču iz Bjelopavlića, ali nije poznato da li ih je ikada potražio, niti da li su oni stupili u kontakt sa njim.

Ipak, ono što je najbitnije, kako navode, uprkos svemu što je prošao kao dete, ostao je vedar i dobar čovek.