Društvo
OVDE ĆE BITI SAHRANJEN GENERAL RATKO MLADIĆ: Biće mu ispunjena poslednja želja da počiva pored ćerke Ane (FOTO/VIDEO)
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Na Topčiderskom groblju u Beogradu, gde će biti sahranjen nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, polako počinje i okupljanje građana.
Ispraćaj generala Ratka Mladića Foto: Kurir/S.K.
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Policijske patrole su raspoređene na ulazu u groblje i duž okolnih puteva, a primetan je i veliki broj članova obezbeđenja.
Foto: Kurir
Reka ljudi od ranog jutra u dugim kolonama mirno i strpljivo čeka da ispred svetinje u Košutnjaku oda počast i poslednju poštu generalu Mladiću.
Masa ljudi došla je iz cele Srbije ali i iz regiona.
Kurir.rs
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