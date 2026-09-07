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Na Topčiderskom groblju u Beogradu, gde će biti sahranjen nekadašnji general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, polako počinje i okupljanje građana.

Ispraćaj generala Ratka Mladića Foto: Kurir/S.K.

Policijske patrole su raspoređene na ulazu u groblje i duž okolnih puteva, a primetan je i veliki broj članova obezbeđenja.

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Foto: Kurir

Reka ljudi od ranog jutra u dugim kolonama mirno i strpljivo čeka da ispred svetinje u Košutnjaku oda počast i poslednju poštu generalu Mladiću.

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Masa ljudi došla je iz cele Srbije ali i iz regiona.

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Topčiderskom groblju u Beogradu, gde ce biti sahranjen bivsi general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić Izvor: Kurir

Kurir.rs

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