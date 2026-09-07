Izmene saobraćaja zbog sahrane Ratka Mladića: Evo koje će ulice biti zatvorene i kuda će ići gradski prevoz
- Sahrana Ratka Mladića održava se danas na Topčiderskom groblju, uz pogrebnu povorku iz Crkve Svetog Luke na Košutnjaku i izmene u zoni Vidikovca, Košutnjaka i Topčidera.
- Najavljene su obustave i ograničenja u Ulici kneza Višeslava, Blagoja Parovića, Luke Vojvodića i Pionirskoj ulici, a moguće su i izmene na linijama 23, 53, 57, 3A, 42 i 49.
Sahrana Ratka Mladića biće održana danas, 7. septembra, na Topčiderskom groblju u Beogradu. Građani od jutarnjih časova dolaze u Crkvu Svetog Luke na Košutnjaku, dok se nakon opela očekuje polazak pogrebne povorke. Zbog ispraćaja su najavljene izmene u saobraćaju u zoni Vidikovca, Košutnjaka i Topčidera.
Prema rasporedu koji je saopštio Darko Mladić, sin nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, kovčeg je izložen u Crkvi Svetog Luke od 7 do 12 časova, a sahrana se očekuje oko 13.30 ili 14 časova, u zavisnosti od brzine kretanja povorke.
Satnica sahrane Ratka Mladića
Prema dostavljenom protokolu, ispraćaj će se odvijati po sledećem rasporedu:
07.00–12.00: Građani mogu da odaju poslednju počast u Crkvi Svetog Luke na Košutnjaku.
12.00–12.35: Planirano je služenje opela, koje bi trebalo da predvodi patrijarh srpski Porfirije. U dostavljenom rasporedu navedena su oba termina, pa tačan početak treba potvrditi sa organizatorima.
12.45: Predviđeno je formiranje i polazak pogrebne povorke ka Topčiderskom groblju.
13.30–14.00: Očekivani dolazak povorke na groblje.
14.30: Prema dostavljenom protokolu, planiran je čin ukopa u porodičnu grobnicu, gde od 1994. godine počiva Mladićeva ćerka Ana.
Satnica je okvirna i može biti promenjena u zavisnosti od trajanja opela, broja građana i kretanja povorke. Ranije je Darko Mladić saopštio da se sahrana očekuje oko 13.30 ili 14 časova.
Kojom trasom će se kretati pogrebna povorka?
Prema dostavljenom planu, povorka bi trebalo da krene iz zone Crkve Svetog Luke, preko ulica Luke Vojvodića i Blagoja Parovića, a zatim Ulicom kneza Višeslava, kroz Košutnjak, ka Pionirskoj ulici i Topčiderskom groblju.
Očekuje se da će najveće gužve biti na prilazima crkvi, duž trase povorke i u neposrednoj blizini groblja. Građanima se savetuje da za kretanje kroz ovaj deo grada predvide dodatno vreme i prate uputstva policije.
Zatvorene ulice i izmene saobraćaja
U dostavljenom planu navedena su sledeća ograničenja, ali njihov tačan obim i vreme trajanja nisu nezavisno potvrđeni zvaničnim saobraćajnim saopštenjem:
- Ulica kneza Višeslava: Najavljena je obustava na deonici od okretnice Vidikovac, u zoni Ulice pilota Mihaila Petrovića, do ulaza u Košutnjak.
- Ulice Blagoja Parovića i Luke Vojvodića: Predviđena su ograničenja na prilazima crkvi radi formiranja pogrebne povorke.
- Prolaz kroz Košutnjak: Prema planu, centralni put koji vodi ka Pionirskoj ulici biće rezervisan za organizovano kretanje povorke i vozila sa odobrenjem.
- Pionirska ulica: Najavljena je obustava na prilazima Topčiderskom groblju tokom dolaska povorke i održavanja sahrane.
Vozačima se preporučuje da, ukoliko nisu upućeni na ispraćaj, izbegavaju zonu Košutnjaka i Topčidera i koriste alternativne pravce u skladu sa trenutnom saobraćajnom signalizacijom.
Šta je sa linijama gradskog prevoza?
Dostavljeni protokol predviđa izmene na linijama 23, 53, 57, 3A, 42 i 49, uključujući preusmeravanja i moguće obustave. Međutim, nije pronađeno zvanično obaveštenje Sekretarijata za javni prevoz koje potvrđuje navedene trase i potpuno ukidanje linije 57.
Zbog toga se putnicima savetuje da pre polaska provere aktuelne informacije Gradskog saobraćajnog preduzeća i Sekretarijata za javni prevoz. Ne treba se oslanjati na nezvanične navode o potpunoj obustavi pojedinih linija.
Kako građani mogu da priđu groblju?
Prema dostavljenim uputstvima, pešački prilaz predviđen je iz pravca Banovog brda i Košutnjaka, iz Rakovice preko Bulevara patrijarha Pavla, kao i iz pravca Senjaka i Dedinja. Pristup pojedinim ulazima može biti ograničen zbog kretanja povorke i bezbednosnih mera.
Građanima se preporučuje da prate uputstva policijskih službenika i redara, ne ulaze u zatvorene saobraćajnice i ne pokušavaju da prolaze kroz zaštitne ograde. Prema dostavljenom protokolu, savetuje se i nošenje ličnih dokumenata, ali posebni uslovi za ulazak na groblje nisu zvanično potvrđeni.
Apel porodice: Novac za cveće preusmeriti oboleloj deci
Porodica Mladić pozvala je građane koji dolaze na sahranu da, umesto kupovine cveća i venaca, novac preusmere za pomoć oboleloj deci kojoj je neophodno lečenje.
Darko Mladić je uputio i apel da ispraćaj protekne dostojanstveno i mirno, bez političkih parola, sukoba i provokacija.
Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u pritvoru u Hagu. Bio je pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine.
Kurir.rs/ Srbija danas