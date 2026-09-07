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Sahrana Ratka Mladića biće održana danas, 7. septembra, na Topčiderskom groblju u Beogradu. Građani od jutarnjih časova dolaze u Crkvu Svetog Luke na Košutnjaku, dok se nakon opela očekuje polazak pogrebne povorke. Zbog ispraćaja su najavljene izmene u saobraćaju u zoni Vidikovca, Košutnjaka i Topčidera.

Prema rasporedu koji je saopštio Darko Mladić, sin nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, kovčeg je izložen u Crkvi Svetog Luke od 7 do 12 časova, a sahrana se očekuje oko 13.30 ili 14 časova, u zavisnosti od brzine kretanja povorke.

Satnica sahrane Ratka Mladića

Prema dostavljenom protokolu, ispraćaj će se odvijati po sledećem rasporedu:

07.00–12.00: Građani mogu da odaju poslednju počast u Crkvi Svetog Luke na Košutnjaku.

12.00–12.35: Planirano je služenje opela, koje bi trebalo da predvodi patrijarh srpski Porfirije. U dostavljenom rasporedu navedena su oba termina, pa tačan početak treba potvrditi sa organizatorima.

12.45: Predviđeno je formiranje i polazak pogrebne povorke ka Topčiderskom groblju.

13.30–14.00: Očekivani dolazak povorke na groblje.

14.30: Prema dostavljenom protokolu, planiran je čin ukopa u porodičnu grobnicu, gde od 1994. godine počiva Mladićeva ćerka Ana.

Satnica je okvirna i može biti promenjena u zavisnosti od trajanja opela, broja građana i kretanja povorke. Ranije je Darko Mladić saopštio da se sahrana očekuje oko 13.30 ili 14 časova.

1/93 Vidi galeriju Ispraćaj generala Ratka Mladića Foto: Kurir/S.K.

Kojom trasom će se kretati pogrebna povorka?

Prema dostavljenom planu, povorka bi trebalo da krene iz zone Crkve Svetog Luke, preko ulica Luke Vojvodića i Blagoja Parovića, a zatim Ulicom kneza Višeslava, kroz Košutnjak, ka Pionirskoj ulici i Topčiderskom groblju.

Očekuje se da će najveće gužve biti na prilazima crkvi, duž trase povorke i u neposrednoj blizini groblja. Građanima se savetuje da za kretanje kroz ovaj deo grada predvide dodatno vreme i prate uputstva policije.

Zatvorene ulice i izmene saobraćaja

U dostavljenom planu navedena su sledeća ograničenja, ali njihov tačan obim i vreme trajanja nisu nezavisno potvrđeni zvaničnim saobraćajnim saopštenjem:

Ulica kneza Višeslava : Najavljena je obustava na deonici od okretnice Vidikovac, u zoni Ulice pilota Mihaila Petrovića, do ulaza u Košutnjak.

: Najavljena je obustava na deonici od okretnice Vidikovac, u zoni Ulice pilota Mihaila Petrovića, do ulaza u Košutnjak. Ulice Blagoja Parovića i Luke Vojvodića : Predviđena su ograničenja na prilazima crkvi radi formiranja pogrebne povorke.

: Predviđena su ograničenja na prilazima crkvi radi formiranja pogrebne povorke. Prolaz kroz Košutnjak: Prema planu, centralni put koji vodi ka Pionirskoj ulici biće rezervisan za organizovano kretanje povorke i vozila sa odobrenjem.

Prema planu, centralni put koji vodi ka Pionirskoj ulici biće rezervisan za organizovano kretanje povorke i vozila sa odobrenjem. Pionirska ulica: Najavljena je obustava na prilazima Topčiderskom groblju tokom dolaska povorke i održavanja sahrane.

Vozačima se preporučuje da, ukoliko nisu upućeni na ispraćaj, izbegavaju zonu Košutnjaka i Topčidera i koriste alternativne pravce u skladu sa trenutnom saobraćajnom signalizacijom.

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Šta je sa linijama gradskog prevoza?

Dostavljeni protokol predviđa izmene na linijama 23, 53, 57, 3A, 42 i 49, uključujući preusmeravanja i moguće obustave. Međutim, nije pronađeno zvanično obaveštenje Sekretarijata za javni prevoz koje potvrđuje navedene trase i potpuno ukidanje linije 57.

Zbog toga se putnicima savetuje da pre polaska provere aktuelne informacije Gradskog saobraćajnog preduzeća i Sekretarijata za javni prevoz. Ne treba se oslanjati na nezvanične navode o potpunoj obustavi pojedinih linija.

Kako građani mogu da priđu groblju?

Prema dostavljenim uputstvima, pešački prilaz predviđen je iz pravca Banovog brda i Košutnjaka, iz Rakovice preko Bulevara patrijarha Pavla, kao i iz pravca Senjaka i Dedinja. Pristup pojedinim ulazima može biti ograničen zbog kretanja povorke i bezbednosnih mera.

Građanima se preporučuje da prate uputstva policijskih službenika i redara, ne ulaze u zatvorene saobraćajnice i ne pokušavaju da prolaze kroz zaštitne ograde. Prema dostavljenom protokolu, savetuje se i nošenje ličnih dokumenata, ali posebni uslovi za ulazak na groblje nisu zvanično potvrđeni.

1/15 Vidi galeriju Poznati koji su došli da odaju poštu generalu Mladiću Foto: Kurir

Apel porodice: Novac za cveće preusmeriti oboleloj deci

Porodica Mladić pozvala je građane koji dolaze na sahranu da, umesto kupovine cveća i venaca, novac preusmere za pomoć oboleloj deci kojoj je neophodno lečenje.

Darko Mladić je uputio i apel da ispraćaj protekne dostojanstveno i mirno, bez političkih parola, sukoba i provokacija.

Ratko Mladić, nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u pritvoru u Hagu. Bio je pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine.

Kurir.rs/ Srbija danas