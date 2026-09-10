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Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog prepodobnog Mojsija Murina. Sveti prepodobni Mojsije Murin bio je Etiopljanin, a po zanimanju najpre je bio razbojnik i vođa razbojničke družine, a potom pokajnik i veliki podvižnik.

Bio je rob ali ga je gospodar zbog njegove rđave naravi i zbog toga što je izvršio ubistvo oterao, pa se on vratio razbojnicima. Zbog njegove velike telesne snage i bezobzirnosti razbojnici su ga izabrali za svog starešinu.

Odjednom je krenula da ga grize savest zbog nedela koja je činio, pa je ostavio svoju družinu, otišao u neki manastir i predao se potpunoj poslušnosti svom duhovniku i manastirskom redu. Mnogo se koristio poukama svetih Makarija, Arsenija i Isidora. Kasnije se povukao u jednu ćeliju i u samoći i tišini se molio i potpuno se predao trudu telesnim, molitvi, bdenju i razmišljanju o Bogu.

Mučen demonom bluda on se ispovedio duhovniku Isidoru i od njega je dobio savet da posti što više, ali kad i to nije pomoglo počeo je da ne spava noću i da se moli stojeći, a kasnije je uobičajio da po celu noć donosi vodu starcima sa udaljenog bunara.

Posle šestogodišnjeg strašnog truda, najzad ga je sveti Isidor čudotvorno iscelio od bludnih misli, maštanja i snova, na koje su ga nagonili demoni. U starosti je postavljen za sveštenika, osnovao svoj manastir i imao je sedamdeset pet učenika, a poživeo je u ovom životu do 75. godine.

Predvideo je svoju smrt i jednog dana je rekao svojim učenicima da beže jer će varvari udariti na manastir. Kada su učenici i njega zvali da beži sa njima on je rekao da treba da pogine od nasilja jer je i sam nekada činio nasilje i rekao im je: “Koji se maše za nož, od noža će poginuti.”

Ostao je sa šestoricom učenika i kad su varvari došli i isekli su ih. Jedan od njegovih učenika sakrio se u blizini i video je kako se sedam svetlih venaca spustilo na njih sedmoricu mučenika.