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Pogibiji dva brata, Gorana i Zorana Orelja, koji su imali samo 20 godina kada su izgubili živote, i dalje budi sećanja na nemile događaje iz 1994. godine i podseća na surovost i besmisao rata.

Blizanaci Goran i Zoran rođeni su 1974. godine u Slavonskom Brodu. Rat u Hrvatskoj, dočekao ih je u srednjoj školi, tačnije završili su treću godinu. Slavonski brod, većinski je bio nastanjen Hrvatima, pa su Goran i Zoran, morali da pobegnu u Inđiju, gde su završili četvrtu godinu, pisali su mediji.

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Braća Orelj Foto: Printscreen

Obučavali starije borce

Nakon srednje škole, služili su kao artiljerci vojni rok u Somboru i Prištini. Zbog izuzetne spretnosti i obučenosti, iz Vojske Jugoslavije prelaze u Srpsku Vojsku Krajine, gde su obučavali starije borce kako da rukuju minobacačima. Nakon uspešno obavljenog zadatka, komanda brigade ih šalje u Banja Luku na doškolovanje za oficire.

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Pred sam kraj školovanja, počela je ofanziva Petog muslimanskog korpusa tzv. Armije BiH na Bihaćkom ratištu i ceo školski centar tamo je upućen, kako bi se zaustavilo napredovanje muslimanske vojske.

Bilo im je samo dvadeset godina

U ratnu zonu, otišli su 29. oktobra 1994. godine i toga dana položili svoje mlade živote za Republiku Srpsku. Rođeni su skupa, odrastali skupa i poginuli skupa.

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Jedan pored drugog. Bilo im je samo dvadeset godina. Ostaće upamćeni kao jedne od hiljade žrtava ratnog ludila koje je zauvek obeležilo naš region.

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