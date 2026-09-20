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Priča o nesvakidašnjoj prevari sa apartmanom na moru širi se društvenim mrežama, a detalji slučaja mnoge su ostavili u šoku.

Kako je navela jedna korisnica mreže X u objavi, čovek je navodno napravio duplikat ključa tuđeg stana i počeo da ga izdaje gostima, dok vlasnici nisu ni slutili šta se dešava.

Ova korisnica podelila je iskustvo svoje koleginice, koja je tek nakon izvesnog vremena shvatila da se njen stan koristi bez njenog znanja.

Dupli ključ

Prema njenim rečima, muškarac koji je ranije iznajmljivao stan napravio je duplikat ključa i nastavio da ga izdaje drugim ljudima.

- Priča koleginica kako stan na moru izdaju nekom čoveku već par sezona. Svaki put im vrati ključ u Beogradu. Lik je napravio dupli ključ i izdavao njihov stan?! Iznajmili i nekoj komšinici, ona otišla i zatekla neke ljude kojima je on izdao tu stan - navodi se u objavi.

Korisnici ove društvene mreže u komentarima su podelili i svoja iskustva sa sličnim situacijama.

Obili bravu, pa se uselili

Jedna korisnica navela je da zna za slučajeve u kojima su ljudi, nakon što su utvrdili da se u nekoj nekretnini godinama niko ne pojavljuje, čak obili bravu, uselili se i živeli u stanu. Kako je ispričala, jedan njen kolega je na taj način sa devojkom proveo čak dve godine, a da ih niko nije otkrio.

Drugi korisnici zapitali su se kako je moguće da vlasnici nekretnina koje se nalaze kilometrima daleko nemaju video-nadzor. Autorka objave otkrila je da su i u ovom slučaju vlasnici ugradili kameru, ali da je ona u jednom trenutku bila isključena. Upravo to ih je, kako je navela, navelo da posumnjaju da nešto nije u redu.

Bez znanja vlasnika izdaju stanove - P ojedini ljudi iznajme stan, a zatim ga bez znanja vlasnika dalje izdaju "na dan" ili drugim osobama, po višoj ceni - navodi se u jednom od komentara.

Jedan muškarac podelio je i svoje iskustvo.

- Meni je stan izdala žena čiji su roditelji otišli u vikendicu tokom proleća i leta. Vratili se u stan ranije od predviđenog. Šokiran ja gledajući nepoznate ljude kako ulaze u stan, šokirani oni kada su videli nepoznatog tipa kako se razvlači po njihovom krevetu - napisao je.