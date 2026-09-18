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Za roditelje koji već ostvaruju pravo na dečji dodatak stiže važna finansijska podrška države i to 25.000 dinara za svako dete koje ispunjava uslov. Novac se isplaćuje automatski, bez odlaska na šalter i bez podnošenja posebnog zahteva, a ključan je datum 25. avgust 2026. godine.

Za mnoge porodice septembar je jedan od finansijski najzahtevnijih meseci u godini. Početak školske godine donosi nove troškove, od udžbenika, školskog pribora i garderobe do prevoza i drugih svakodnevnih potreba dece. Upravo zato jednokratna državna pomoć od 25.000 dinara po detetu može predstavljati značajno rasterećenje kućnog budžeta.

Isplata je počela ove nedelje, a pravo imaju roditelji čija su deca korisnici dečjeg dodatka i koji su se u službenim evidencijama nalazili zaključno sa 25. avgustom 2026. godine.

Novac se isplaćuje automatski

Jedna od najvažnijih informacija za roditelje jeste da za ovu pomoć nije potrebno podnositi novu prijavu.

Država će isplatu izvršiti na osnovu već postojećih službenih evidencija, što znači da korisnici ne treba dodatno da odlaze u nadležne institucije niti da podnose zahtev kako bi ostvarili ovu konkretnu pomoć.

Roditelji sa detetom Foto: Shutterstock

Iznos od 25.000 dinara računa se po detetu, a ne po porodici. To je posebno važno za domaćinstva sa više dece, jer ukupna suma raste sa brojem mališana koji ispunjavaju uslov.

Tako će porodica sa jednim detetom koje ostvaruje pravo na dečji dodatak dobiti 25.000 dinara. Za dvoje dece iznos raste na 50.000 dinara, dok porodici sa troje dece pripada ukupno 75.000 dinara.

Drugim rečima, broj dece direktno određuje ukupan iznos pomoći koji porodica može da primi.

Važan datum

Prilikom ostvarivanja ove pomoći posebno je važan datum koji roditelji treba da zapamte - 25. avgust 2026. godine.

Prema informacijama Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, pravo na ovu isplatu imaju korisnici koji su do tog datuma bili evidentirani u službenim evidencijama kao korisnici odgovarajućeg prava.

To znači da se pravo ne utvrđuje na osnovu nove prijave nakon početka isplate, već prema podacima kojima nadležni organi već raspolažu.

Foto: Shutterstock

Za roditelje je zato najvažnije da provere da li su do navedenog datuma imali aktivno pravo koje predstavlja osnov za ovu pomoć.

Pomoć i za druge kategorije

Podsetimno, ova mera nije namenjena isključivo korisnicima dečjeg dodatka.

Po 25.000 dinara dobijaju i nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć, kao i korisnici boračkog dodatka, dok je za ostale borce predviđena isplata od 10.000 dinara.

Važno je, međutim, da jedna osoba ne može dobiti isti vid pomoći više puta samo zato što pripada različitim kategorijama.

Ukoliko neko istovremeno ostvaruje pravo po više osnova, pomoć se isplaćuje samo jednom, i to prema osnovu koji je za tog korisnika najpovoljniji.

Za višečlane porodice pomoć je trostruka

Iako 25.000 dinara na prvi pogled možda ne deluje kao iznos koji može da pokrije sve troškove jedne porodice, kada se pomoć obračunava za svako dete pojedinačno, efekat je znatno veći kod domaćinstava sa više mališana.