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Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas rekonstruisani objekat u kasarni "Topčider" u Beogradu, namenjen za vojnike na služenju vojnog roka.

Tom prilikom, ministar odbrane istakao je da je ulaganje u infrastrukturu istovremeno i ulaganje u ljude koji čine temelj Vojske Srbije.

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Foto: Ministarstvo odbrane

- Ovaj objekat u kasarni "Topčider" dobio je potpuno novo lice. Uređenje i rekonstrukcija objekata u kojima borave naši vojnici jasno pokazuju da nam je njihov standard jednako važan kao i opremljenost Vojske Srbije. Želimo da svaki vojnik tokom služenja vojnog roka ima dobre uslove za život, rad i odmor - rekao je ministar odbrane dodavši da je briga o ljudima koji nose uniformu jedan od prioriteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Rekonstruisan objekat u kasarni "Topčider" Foto: Ministarstvo odbrane

Rekonstruisan objekat, izgrađen 1924. godine kao namenska zgrada za smeštaj vojnika, sastoji se od prizemlja, dva sprata i potkrovlja, i ukupne je korisne površine oko 5.000 kvadratnih metara. Njegovom rekonstrukcijom i adaptacijom obezbeđeni su savremeni uslovi za smeštaj vojnika u spavaonicama, kao i neophodni prateći sadržaji za njihov rad i obuku.

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U okviru radova izgrađena je nova krovna konstrukcija, nove učionice, urađena klimatizacija kompletnog objekta, zamenjena fasadna i unutrašnja stolarija, izgrađene nove telekomunikacione, signalne i mašinske instalacije, dok su kompletno obnovljene vodovodna i kanalizaciona mreža, i elektroenergetske instalacije u celom objektu. Radovima je obuhvaćena i rekonstrukcija saobraćajnice oko objekta.

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Obilasku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, komandant Garde Vojske Srbije pukovnik Vladimir Vukajlović i načelnik Uprave za infrastrukturu potpukovnik Miloš Peruničić.

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