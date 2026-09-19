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Iako su ratna vremena iza nas, tenzije među Srbima i Albancima još uvek su prisutne. Nacionalizam "vri" na obe strane, ali uprkos takvoj situaciji, ljubav nađe svoj put i uspeva da sruši sve granice.

Nedavno je fotografija sa svadbe Srpkinje i Albanca privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Objava na Tiktoku na kojoj se vide trudna Srpkinja u venčanici sa podignutom srpskom zastavom i Albanac u tradicionalnoj albanskoj nošnji i njihovom zastavom izazvala je brojne reakcije obe strane.

Prednjače osuđivački komentari

Iako se ispod objave mogu pročitati brojni pozitivni i komentari podrške, kako Srba, tako i Albanaca, prednjače ipak oni ružni i osuđivački.

Autor objave u opisu je između ostalog napisao "Kad je ljubav jača od političkih ratova - Ratovi ne bi trebalo da utiču na čovečanstvo."

Ređali su se brojni pozitivni komentari poput: "Ljubav je jača od svega. Svi smo mi pred Bogom isti", "Bravo, živela ljubav", "Ne slušaj ove ljude koji ne razumeju šta je prava ljubav, nije bitno ko je odakle", "Zašto ne daj Bože? Koliko imamo Albanki koje su udate po Srbiji, a za Srpkinju ne daj Bože, zašto? Neka je sa srećom i dugovečno", "Čovek je čovek, bez obzira koje vere bio ako ima svoje ja"...

"Daleko bilo"

Ubedljivo prednjače negativni komentari sa srpske strane, a ovo su samo neki od njih: "Bože me oprosti za ove reči, ali i sama da ostanem zauvek, pre nego da se udam za nekoga iz nacije zbog koje su naši preci ginuli", "Nikad, nikad i nikad!!", "Daleko bilo"; "Sve i nekako, ali ovo nikako", "Ne podržavam da se naše cure udaju tamo. Naši momci se već dugo žene Albankama i želim im svu sreću i radost", "Od mene nemaš pozitivan komentar, bolje da ne pišem...","Užas, jadno"...

Albanci su takođe ostavljali pozitivne komentare, a ovo su neki od njih: "Ja sam pola Albanac, pola Grk i nikada nisam mrzeo Srbiju na prvom mestu, nikada nisam stao ni na čiju stranu. Ja zaista volim Srbiju i srećan sam što to vidim. Postoje neki ljudi koji bi se mogli složiti sa tim", "Srećno vama, politika nije važna, svi smo mi ljudi od krvi i mesa, neki to ne razumeju", "Gde je ljubav, Bog ujedinjuje, ne sudite, neka budu srećni", "Ljubav ne zna granice. Vidim negativne komentare ovde. Ne slušajte hejtere, trolovi će uvek mrezi šta god da uradite. Jednostavno ne možete svima ugoditi"...

"Nisi ti Srpkinja"

Takođe, bilo je i Albanaca koji su ostavili dosta negativnih komentara, a ovo su samo neki od njih: "Krv se ne meša"; "Svima koji su komentarisali bravo. Zar se tvojoj porodii nije činilo žao zbog tebe jer su verovali da si izgovorio tu sramotnu reč?", "Verujem da sve postoji, ali iskustvo oblikuje čoveka u nešto posebno. Što se mene tiče, nikada se ne dešava, ni u snu, da imam bilo kakvu vezu ili povezanost sa Srbinom! Samo apsolutno ne želim da misliš da oni postoje!"...

U komentarima ispod objave javila se i žena koja je napisala da je i njen suprug Albanac, ali i ona je naišla na negativne komentare poput: "Nisi ti Srpkinja, da jesi znala bi da ti po cenu svega nikad sebi ne dozvoliš", "Koje su vam vere deca? Koje ime deca imaju? Ti si srpsko svoje izdala", "Ti nisi Srpkinja, ti si sramota"...