Slušaj vest

Kada je na televiziji gledao rat u Bosni i Hercegovini, Japanac Jon Fon Lu odlučio je da dođe u Republiku Srpsku i zabeleži ono što se dešava na frontu. Umesto da ostane samo posmatrač, priključio se VRS, učio srpske reči i prihvatio običaje svojih saboraca.

Stradala porodica njegovog oca

Jon Fon Lu rođen je 1973. godine u gradu Kobe u Japanu. Kako prenosi Instagram stranica "srpstvo_na_okup" u Hirošimi u avgustu 1945. godine stradala je gotovo čitava porodica njegovog oca.

Ne propustiteDruštvoHimzo i Izet su rođena braća, ali imaju različitu veroispovest! Jedan primio pravoslavlje i postao Nebojša, drugi ostao u islamu, a obojica krvarili za Srbiju!
izet-i-himzo-golic.jpg

Bio je tih, ali dovitljiv

- Gledajući snimke na TV o ratu u tadašnjoj BiH odlučuje da snimi reportažu o tome. Dolazi u februaru 1994. godine u Republiku Srpsku i priključuje se VRS. U početku je bio na Dobrinji, a posle u Trećem ruskom dobrovoljačkom odredu koji je bio raspoređen na liniji fronta na Jevrejskom groblju. Bio je tih, ali dovitljiv i brzo se prilagodio - prenosi ova stranica.

Jon Fon Lu.jpg
Foto: Printscreen Facebook/srpstvo_na_okup

"Silva će bolba da bude", govorio bi.

Ne propustiteBosna i HercegovinaIDI GDE SI BIO ZA VREME RATA: Amir je nagazio na minu i ostao bez noge, a Bošnjaci ga odbacili! Preživeo je zahvaljujući Srbinu!
mina.jpg

U đačku svesku počeo je da upisuje srpske reči.

Jon je redovno posećivao službe

- Vrlo brzo je savladao srpski jezik, iako ne baš ispravno. Kad je od Srba čuo izraz “Srbija do Tokija” počeo je to da ispisuje po zidovima. Rusi su ga zvali "Đapan", a Srbi "Micubiši četnik". Pop Vojo Čarkić ga je krstio, a Jon je redovno posećivao službe - navodi se.

Ranjen je krajem decembra 1994. godine na Igmanu, nakon čega je otišao u Kobe u Japan na lečenje.

Ne propustiteDruštvoMila je bila zmaj među vukovima: Ranjena 3 puta, imala 6 gelera u nozi, 3 je sama izvadila! Ovo je priča o hrabroj ženi
Mila Grujić
DruštvoRadeta su mudžahedini brutalno mučili, pa mu odsekli glavu! Horor snimak iz BiH: Preklinjao je, a krvnik pokazao na vrat i rekao - "Tu ga seci" (UZNEMIRUJUĆE)
Odred Hamza
Društvo"VIKALI DA ĆE NAS ŽIVE PEĆI NA RAŽNJU" Jezivo svedočenje žrtve rata u BiH! Sa samo 9 godina preživeo MASAKR I MUČENJA IZ PAKLA
2131321645.jpg
Bosna i HercegovinaSRBIN I MUSLIMANKA MUČKI USMRĆENI NASRED MOSTA U SARAJEVU: Zagrljeni krenuli u bolji život, ali naleteli su na MONSTRUMA
Boško i Admira

02:16
"PUCALI SU IZNAD NJIHOVIH GLAVA" Logoraši o stravičnim iskustvima u logorima u Derventi za emisiju "Puls Srbije vikend": "Tada je počela velika tortura..." Izvor: Kurir televizija