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Kada je na televiziji gledao rat u Bosni i Hercegovini, Japanac Jon Fon Lu odlučio je da dođe u Republiku Srpsku i zabeleži ono što se dešava na frontu. Umesto da ostane samo posmatrač, priključio se VRS, učio srpske reči i prihvatio običaje svojih saboraca.

Stradala porodica njegovog oca

Jon Fon Lu rođen je 1973. godine u gradu Kobe u Japanu. Kako prenosi Instagram stranica "srpstvo_na_okup" u Hirošimi u avgustu 1945. godine stradala je gotovo čitava porodica njegovog oca.

Bio je tih, ali dovitljiv

- Gledajući snimke na TV o ratu u tadašnjoj BiH odlučuje da snimi reportažu o tome. Dolazi u februaru 1994. godine u Republiku Srpsku i priključuje se VRS. U početku je bio na Dobrinji, a posle u Trećem ruskom dobrovoljačkom odredu koji je bio raspoređen na liniji fronta na Jevrejskom groblju. Bio je tih, ali dovitljiv i brzo se prilagodio - prenosi ova stranica.

Foto: Printscreen Facebook/srpstvo_na_okup

"Silva će bolba da bude", govorio bi.

U đačku svesku počeo je da upisuje srpske reči.

Jon je redovno posećivao službe

- Vrlo brzo je savladao srpski jezik, iako ne baš ispravno. Kad je od Srba čuo izraz “Srbija do Tokija” počeo je to da ispisuje po zidovima. Rusi su ga zvali "Đapan", a Srbi "Micubiši četnik". Pop Vojo Čarkić ga je krstio, a Jon je redovno posećivao službe - navodi se.

Ranjen je krajem decembra 1994. godine na Igmanu, nakon čega je otišao u Kobe u Japan na lečenje.