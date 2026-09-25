Slušaj vest

Saobraćajna policija će u narednom periodu povećati upotrebu dronova na putevima širom Srbije. Na ovaj način dronovi iz vazduha uočavaće i beležiće nekoliko prekršaja nesavesnih vozača na mestima koja je ranije bilo teško pokriti klasičnim patrolama, a u nastavku pogledajte sve detaljno o tome kako funkcionišu, koje prekršaje beleže, gde se sve nalaze, ali i kako se kreću kazne.

Intenzivna kontrola saobraćaja pomoću dronova zvanično je počela od 1. avgusta, a već tokom prvih vikenda primene zabeleženo je preko 100 prekršaja širom Srbije.

Prve akcije izvedene su na frekventnoj deonici Nova Varoš - Borova Glava ka crnogorskom primorju, gde je dron za samo nekoliko sati uočio 15 opasnih preticanja. Slične akcije sprovedene su i na deonicama Zaječar - Knjaževac i Zaječar - Negotin.

Na kojim lokacijama sve snimaju dronovi

Mnogi vozači se pitaju da li su ove letelice raspoređene nasumično ili postoje stalne lokacije. Pukovnik Uprave saobraćajne policije, Milan Maličević, ranije je objasnio da lokacije nisu fiksne, već se biraju na osnovu detaljnih analiza saobraćajnih nezgoda.

"Dronovi se upućuju na kritične deonice kako bi se bezbednost podigla na viši nivo", napomenuo je.

S toga, dronovi se koriste na državnim putevima i deonicama na kojima ne postoji stalni video-nadzor (poput automatskih kamera za detekciju prekršaja koje su prisutne na autoputevima), što ih čini izuzetno efikasnim na takozvanim "crnim tačkama".

Koga i šta sve snimaju dronovi

Nadzor iz vazduha primenjuje se na sve učesnike u saobraćaju - uključujući automobile, motocikle i kvadove na javnim putevima. Kamere visoke rezolucije precizno beleže sledeće prekršaje:

Preticanje preko pune linije – ubedljivo najčešći zabeleženi prekršaj na magistralnim pravcima.

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje.

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa.

Prekoračenje brzine

Prolazak na crveno svetlo na semaforu.

Vožnju pod dejstvom alkohola

Vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

Nasilnička vožnja

Pored kontrole prekršaja, MUP planira da dronove koristi i za ubrzavanje uviđaja saobraćajnih nezgoda i praćenje saobraćajnih gužvi.

Šta ako vas snimi dron, a ne zaustavi patrola

Sistem funkcioniše po principu bliske saradnje operatera drona i terenskih patrola. Operater prati kritičnu deonicu, a kada uoči prekršaj, podaci se u realnom vremenu šalju patroli koja se nalazi dalje na putu.

Prema rečima pukovnika Milana Maličevića za "Blic TV", sistem kontrole pomoću bespilotnih letelica je poluautomatizovan i funkcioniše po principu neposredne saradnje operatera na terenu i patrola.

"Kada dron zabeleži prekršaj, vozilo se odmah zaustavlja od strane policijske patrole koja se nalazi dalje na putu. Na licu mesta se sačinjavaju kazne, a vozačima se pruža prilika da odmah pogledaju video-snimak svog prekršaja kako ne bi bilo nikakve sumnje. Nakon toga, zavisno od težine prekršaja, pokreće se i sudski postupak", objašnjava Maličević.

To u praksi znači sledeće:

Zaustavljanje na licu mesta: Policijska patrola zaustavlja vozača i omogućava mu da na licu mesta pogleda video-snimak svog prekršaja kako ne bi bilo sumnje u činjenično stanje.

Postupak ako vozilo nije zaustavljeno: Ukoliko patrola ne uspe da zaustavi vozilo odmah, snimak nastao dronom zakonski služi kao punovažan dokaz u prekršajnom postupku.

Dalje, MUP u tom slučaju utvrđuje vlasnika vozila i šalje mu zahtev da se izjasni ko je upravljao automobilom. Vlasnik je zakonski dužan da pruži te podatke, a u suprotnom snosi odgovornost zbog neprijavljivanja.

"Prikrivanje” vozača odgovornog za prekršaj na ovaj način, tretira se članom 330. ZOBS-a po kojem kazna nije bezazlena – do 100.000 dinara.

Kako se kreću kazne ako vas snimi dron

Za prekršaje koje uoče dronovi podnose se odgovarajući prekršajni nalozi ili se pokreću sudski postupci. Zaprećene su rigorozne novčane kazne, kazneni poeni i zabrane upravljanja vozilom, posebno za teže prekršaje poput nasilničke vožnje.

Zavisnosti od vrste prekršaja koje beleže dronovi, kazne mogu da budu sledeće:

Preticanje preko pune linije: od 20.000 do 40.000 dinara + 3 kaznena poena

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje: 10.000 dinara

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa: 10.000 dinara

Prekoračenje brzine: zavisi od toga za koliko je brzina prekoračena i da li je prekršaj napravljen u naselju ili van naselja

Prolazak na crveno svetlo na semaforu: 20.000 do 40.000 + 6 kaznenih poena

Vožnju pod dejstvom alkohola: zavisi od izmerene koncentracije alkohola u krvi

Vožnja pod dejstvom psihoaktivnh supstanci: 20.000–40.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana

Nasilnička vožnja: od 120.000 do 140.000 dinara ili zatvor od 30 do 60 dana + 15 kazenih poena