Slušaj vest

Izbor imena za bebu jedna je od prvih velikih odluka roditelja. Nekima je najvažnije kako ime zvuči, drugima njegovo značenje, a mnogi žele da ono sačuva i porodičnu uspomenu.

Jedna buduća majka, koja se predstavila kao Ana, potražila je savet na sajtu Svetosavlje. Pitala je da li bi sinu mogla da da ime po svom pokojnom ocu i da li je takav izbor u skladu sa pravoslavnom tradicijom.

Želela je da sinu da ime po ocu

Ana i njen suprug za prvo dete razmatrali su ime Marija, ako bude devojčica, između ostalog zbog porodične slave Male Gospojine. Za dečaka im se dopadalo ime Danilo.

Ne propustite Društvo Zablude o crvenom slovu: Otac Predrag otkriva zašto se zapravo ne radi na praznik i šta je tada najvažnije

Nakon što je Anin otac preminuo, počela je da razmišlja o imenu Petar. On je umro svega nekoliko dana pošto mu je rekla da će postati deda, ne dočekavši rođenje unučeta. Ana se pitala i da li bi, ako izabere ime po ocu, trebalo da se istim načelom vodi pri davanju imena budućoj deci.

Sveštenik podržao njen izbor

Sveštenik Dušan odgovorio joj je da u pravoslavnoj tradiciji postoji običaj davanja imena po svetiteljima, ali da to nije jedini način izbora. Podsetio je i na srpska narodna imena, kao i na običaj da dete ponese ime pretka koji je ostavio lepu uspomenu.

- Učinićete dobru stvar ako muškom detetu date ime Petar po tvom ocu, koji se sigurno radovao svom unučetu i nije dočekao da ga vidi - naveo je sveštenik.

Dodao je da roditelji ne treba da izbegavaju lepa narodna imena svojih predaka samo zato što se ne nalaze u crkvenom kalendaru. Objasnio je i da je kod Rusa i Grka češći običaj davanja imena po svetitelju i obeležavanja imendana, dok je kod Srba porodična verska tradicija povezana i sa krsnom slavom.

Za Anu bi ime Petar bilo način da sačuva uspomenu na oca. Konačna odluka o imenu, kako proizlazi iz odgovora sveštenika, ostaje na roditeljima.

Kurir/24sedam/mame.rs