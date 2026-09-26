Da li detetu dati ime po pokojniku? Ana potražila savet crkve, a odgovor sveštenika Dušana mnoge će iznenaditi
- Buduća majka Ana pitala je sveštenika da li sinu može da da ime Petar po pokojnom ocu, kako bi sačuvala porodičnu uspomenu.
- Sveštenik je poručio da je takav izbor u skladu sa tradicijom i da roditelji ne moraju da se drže samo imena iz crkvenog kalendara.
Izbor imena za bebu jedna je od prvih velikih odluka roditelja. Nekima je najvažnije kako ime zvuči, drugima njegovo značenje, a mnogi žele da ono sačuva i porodičnu uspomenu.
Jedna buduća majka, koja se predstavila kao Ana, potražila je savet na sajtu Svetosavlje. Pitala je da li bi sinu mogla da da ime po svom pokojnom ocu i da li je takav izbor u skladu sa pravoslavnom tradicijom.
Želela je da sinu da ime po ocu
Ana i njen suprug za prvo dete razmatrali su ime Marija, ako bude devojčica, između ostalog zbog porodične slave Male Gospojine. Za dečaka im se dopadalo ime Danilo.
Nakon što je Anin otac preminuo, počela je da razmišlja o imenu Petar. On je umro svega nekoliko dana pošto mu je rekla da će postati deda, ne dočekavši rođenje unučeta. Ana se pitala i da li bi, ako izabere ime po ocu, trebalo da se istim načelom vodi pri davanju imena budućoj deci.
Sveštenik podržao njen izbor
Sveštenik Dušan odgovorio joj je da u pravoslavnoj tradiciji postoji običaj davanja imena po svetiteljima, ali da to nije jedini način izbora. Podsetio je i na srpska narodna imena, kao i na običaj da dete ponese ime pretka koji je ostavio lepu uspomenu.
- Učinićete dobru stvar ako muškom detetu date ime Petar po tvom ocu, koji se sigurno radovao svom unučetu i nije dočekao da ga vidi - naveo je sveštenik.
Dodao je da roditelji ne treba da izbegavaju lepa narodna imena svojih predaka samo zato što se ne nalaze u crkvenom kalendaru. Objasnio je i da je kod Rusa i Grka češći običaj davanja imena po svetitelju i obeležavanja imendana, dok je kod Srba porodična verska tradicija povezana i sa krsnom slavom.
Za Anu bi ime Petar bilo način da sačuva uspomenu na oca. Konačna odluka o imenu, kako proizlazi iz odgovora sveštenika, ostaje na roditeljima.
Kurir/24sedam/mame.rs