Slušaj vest

Izbor imena za bebu jedna je od prvih velikih odluka roditelja. Nekima je najvažnije kako ime zvuči, drugima njegovo značenje, a mnogi žele da ono sačuva i porodičnu uspomenu.

Jedna buduća majka, koja se predstavila kao Ana, potražila je savet na sajtu Svetosavlje. Pitala je da li bi sinu mogla da da ime po svom pokojnom ocu i da li je takav izbor u skladu sa pravoslavnom tradicijom.

Želela je da sinu da ime po ocu

Ana i njen suprug za prvo dete razmatrali su ime Marija, ako bude devojčica, između ostalog zbog porodične slave Male Gospojine. Za dečaka im se dopadalo ime Danilo.

Ne propustiteDruštvoZablude o crvenom slovu: Otac Predrag otkriva zašto se zapravo ne radi na praznik i šta je tada najvažnije
Otac Predrag Popović

Nakon što je Anin otac preminuo, počela je da razmišlja o imenu Petar. On je umro svega nekoliko dana pošto mu je rekla da će postati deda, ne dočekavši rođenje unučeta. Ana se pitala i da li bi, ako izabere ime po ocu, trebalo da se istim načelom vodi pri davanju imena budućoj deci.

Sveštenik podržao njen izbor

Sveštenik Dušan odgovorio joj je da u pravoslavnoj tradiciji postoji običaj davanja imena po svetiteljima, ali da to nije jedini način izbora. Podsetio je i na srpska narodna imena, kao i na običaj da dete ponese ime pretka koji je ostavio lepu uspomenu.

Ne propustiteDruštvo"Uzmite makaze i odmah ga isecite s bebine ruke!" Srpski teolog objasnio zašto je crveni konac protiv uroka čista zabluda: "Ne slušajte babe i tetke!" (VIDEO)
Da li beba treba da nosi crveni konac oko ruke?

- Učinićete dobru stvar ako muškom detetu date ime Petar po tvom ocu, koji se sigurno radovao svom unučetu i nije dočekao da ga vidi - naveo je sveštenik.

Dodao je da roditelji ne treba da izbegavaju lepa narodna imena svojih predaka samo zato što se ne nalaze u crkvenom kalendaru. Objasnio je i da je kod Rusa i Grka češći običaj davanja imena po svetitelju i obeležavanja imendana, dok je kod Srba porodična verska tradicija povezana i sa krsnom slavom.

Za Anu bi ime Petar bilo način da sačuva uspomenu na oca. Konačna odluka o imenu, kako proizlazi iz odgovora sveštenika, ostaje na roditeljima.

Kurir/24sedam/mame.rs

Ne propustiteDruštvoZoran odrastao sa bratom i sestrom u sirotištu, a onda postao sveštenik: 10 godina čeznuo za majkom, njegove reči teraju suze na oči
svestenik zoran petrovicc.png
DruštvoPorodica molila sveštenika da održi opelo nekrštenom pokojniku: Odluka crkve slomila im je i poslednju nadu
sveštenik, pop, crkva, opelo, venčanje, sahrana, krštenje
DruštvoŠta se radi pre postavljanja temelja kuće? Teolog otkriva detalje starog pravoslavnog običaja
gradnja kuće
Društvo"Pitao sam je da li je pošla na trčanje!" Žena došla u crkvu u trenerci, a sveštenik joj poručio: U ovome jedino smete na liturgiju, a belo je...
Otac Predrag Popović

01:56
"NISU SVI SVEŠTENICI ISTI! TEŠKO MI JE PALO, PLAKAO SAM!" Oglasio se Viktor (12) za Kurir o napadu sveštenika na njega da "srknavi srpsku tradiciju" pletenjem Izvor: Kurir televizija