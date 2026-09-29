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Najhladnije mesto u Srbiji jutros je bila Sjenica, gde je u 7 časova izmeren samo 1 stepen. Požega je imala 5 stepeni, a Kopaonik 4.

Prema podacima RHMZ-a, u Valjevu, Loznici i na Zlatiboru jutros je bilo 9 stepeni, a u Beogradu 11. Ujutru je magla po kotlinama, visoravnima i duž reka.

Tokom dana u celoj Srbiji biće sunčano, uz slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Najviša temperatura biće od 22 do 25 stepeni, na Zlatiboru oko 17, a na Kopaoniku 11. Padavine se ne očekuju.

Suvo i sunčano vreme ostaje do kraja nedelje. Jutra će biti sveža, od 5 do 13 stepeni, a dnevne temperature do 26.

Vreme danas

Vreme u Srbiji ujutru po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama biti maglovito, a tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od pet stepeni do 11, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.

Vreme u Beogradu

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, sa slabim do umerenim istočnim i severoistočnim vetrom. Najniža temperatura biće od devet stepeni do 11, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Vreme narednih dana

Narednih dana najviša dnevna temperatura bez bitnije promene i očekuje se u intervalu od 22 do 26. U većini dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a samo se u nedelјu i ponedelјak očekuje prolazno umereno naoblačenje ali će se zadržati suvo vreme.

Temperature u Srbiji jutros u 7 časova

Foto: RHMZ Printscreen