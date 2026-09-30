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Poruka na muževljevom telefonu bila je dovoljna da joj se život preko noći promeni. Usledili su svađa, njegov odlazak iz kuće, borba da zaštiti dete i, nekoliko meseci kasnije, njegov pokušaj da se vrati. Ona je tada morala da odluči da li ljubav i porodica mogu da budu jači od jednom izgubljenog poverenja.

U anonimnoj ispovesti objavljenoj na sajtu "Priče iz naroda", jedna žena opisala je kako je otkrila suprugovu prevaru.

- Ne pišem ovo da bih ispala žrtva, jer nisam baš ni ja bila cvećka u svemu, ali više ne znam da li sam hladna ili samo pokušavam da sačuvam malo mira za sebe i dete. Pre nekih osam meseci, sedim u kuhinji, petak uveče, dete u sobi gleda crtani, a ja prelistavam račune i gledam kako da preguramo do plate - počela je ona i dodala:

- Kredit za stan, vrtić, računi, majci terapija, sve se nakupi. Njegov telefon je bio na stolu jer je otišao do prodavnice. Nikad mu nisam proveravala telefon, i stvarno nisam od tih žena. Samo je stigla poruka, ekran se upalio, a gore piše: "Je l’ si joj rekao za nas ili i dalje glumiš muža?"

"Trajalo je, ne znam ni koliko dugo"

Prvo je pomislila da je u pitanju neka šala.

- Onda sam otvorila. Znam da mnogi neće to da opravdaju, ali jesam. Imala sam šta i da vidim. Nisu to bile samo poruke od tog dana. Trajalo je. Ne znam ni koliko dugo, jer kad ti se ruke tresu, ne možeš ni da razmišljaš normalno. Videla sam poruke tipa: "Kad ćeš konačno da se preseliš" i "Ne mogu više da krijem da mi nedostaješ". Meni se bukvalno zamračilo - napisala je.

Kada je njen suprug ušao u stan upitala ga je ko je ta žena.

- On me gleda belo i kaže: "Šta ti radiš po mom telefonu?" E tu sam pukla. Kažem mu: "Nemoj sad mene da praviš ludom, samo mi reci koliko dugo traje." On je prvo ćutao, pa rekao: "Nije kao što misliš." Ne znam da li postoji gluplja rečenica u tom trenutku. Posvađali smo se tako da je dete izašlo u hodnik i počelo da plače. To sebi ne mogu da oprostim. Rekla sam mu svašta. I za njega, i za njegovu majku, i za ceo njegov rod, što nije bilo u redu. On je vikao da sam ga mesecima gurala od sebe, da sam samo nervozna, umorna, da kod kuće nikad nema mira. Pa nije ni lagao skroz - dodala je.

Poslednjih godinu dana je, kako navodi, stalno bila napeta.

- Radim u trgovini, smene se menjaju, moja majka se razbolela, dete je često bilo bolesno, a on kad dođe s posla, ja odmah krenem: "Jesi li platio infostan, što kasni rata, kad ćeš da odvedeš malu kod zubara?" Mi više nismo pričali normalno, samo smo rešavali obaveze. Ali opet, nisam ga terala da ode kod druge. Te noći je izašao. Sutradan se vratio po stvari. Ne sve, nego "samo malo da se smirim". Znate i sami šta to znači. Posle tri dana mi je rekao da će neko vreme biti kod druga na Novom Beogradu. Posle sam saznala da nije bio kod druga - navela je i dodala:

- Najteže mi nije bilo ni to što me je prevario, nego što je našu ćerku počeo da razvlači obećanjima. Kaže joj: "Doći ću u nedelju da idemo u park", pa ne dođe... Ili dođe na 20 minuta sa kesom iz pekare, kao da to briše sve. Ona sedi obučena i čeka. Jednom me je pitala: "Mama, je l’ tata sad ima novu porodicu?" Meni je srce stalo.

Zvala ga je, molila, govorila da se vrati zbog deteta.

- Jednom sam čak otišla do njegovog posla da ga sačekam, danas me sramota kad se setim. Nije me bilo briga tada. Samo sam htela da me pogleda i da mi kaže da je sve ovo neka greška. Nije rekao. Rekao je: "Ne mogu više ovako. Gušili smo se oboje." To me je baš zabolelo, jer u toj rečenici ima i istine. Njegova sestra me je zvala da me smiri i rekla: "Nije on loš otac, samo se pogubio." Možda se pogubio, ali dete ne može da čeka da se on pronađe. Moji su odmah krenuli: "Menjaj bravu, tuži ga, traži alimentaciju preko suda." Ja sam opet razvlačila, sve misleći dogovorićemo se kao ljudi. Naravno da nismo. Dva meseca je slao koliko stigne i kad stigne. Jednom 10.000, jednom ništa. A knjige za školu, garderoba, rođendan kod drugarice, pregled privatno jer u domu zdravlja nema termina - sve ide - navela je ova žena.

Posle nekog vremena joj je priznao da je uplovio u ozbiljnu vezu sa ženom čije je poruke pronašla.

- Kažem "priznao", a zapravo sam već znala. Onda, posle još tri meseca, opet poruka. Ovaj put od njega. "Pogrešio sam. Možemo li da pričamo?" Pristala sam zbog deteta, da ne lažem, i zbog sebe. Imali smo kafu u jednom lokalu blizu opštine. Delovao je umorno, propalo. Rekao je da nije srećan, da mu nedostajemo, da je shvatio šta je izgubio. Ja sam ga slušala i mislila kako je to trebalo da misli pre nego što je otišao. Pitao me je direktno: "Da li postoji šansa da pokušamo opet?" Nije mi bilo svejedno. Nije da sam ja njega prestala da volim preko noći. Ali sam se setila svega - deteta koje čeka kod prozora, mene koja krijem račune po fioci da se ne uspaničim, moje majke koja me pita što sam smršala, njegovog hladnog glasa kad je rekao da se gušimo. I rekla sam mu: "Ne mogu. Ne zato što sam jaka, nego zato što više nemam snage da se pitam kad ćeš opet da odeš." - napisala je i dodala:

- Sad živimo same. Nije bajka, da se razumemo. Krpimo se. On viđa ćerku, ali dalje ne onoliko redovno koliko bi trebalo. Nekad bude divan, nekad ga nema. Ja učim da ne reagujem na svaku poruku kao ranije. I dalje se iznerviram, i dalje nekad noću prevrćem sve i pitam se gde smo pukli i da li sam mogla nešto drugačije. Verovatno jesam. Verovatno je i on mogao mnogo toga drugačije.

Dodala je da nije želela da ćerka gleda kako ponovo prihvata nekoga ko ih je već jednom tako lako sklonio sa strane, a zatim da žive u stalnoj sumnji i napetosti.

- Možda će neko reći da je trebalo da pokušam zbog deteta. Možda i grešim. Ali meni je ovo delovalo poštenije nego da glumimo porodicu, a iznutra sve trulo. Zanima me iskreno, da li biste vi dali drugu šansu posle prevare i odlaska iz kuće, ako se ta osoba kasnije pokaje, ili jednom kad pukne poverenje tu više nema nazad? - upitala je.