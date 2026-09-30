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Težak lančani sudar dogodio se danas na auto-putu između Šimanovaca i Pećinaca, a prema informacijama iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, u nezgodi je učestvovalo čak 14 vozila.

Kako saznajemo, 11 osoba je povređeno i prevezeno u Beograd radi daljeg zbrinjavanja.

Na mestu nezgode u toku je policijski uviđaj, a saobraćaj je pušten brzom saobraćajnom trakom.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika, kao ni o okolnostima koje su dovele do lančanog sudara.

Više detalja biće poznato nakon završenog uviđaja.

Podsetimo, prema navodima sa Instagram stranice "192_rs", do nezgode je došlo usled smanjenje vidljivosti zbog dima od požara na njivama.

Stravičan snimak lančanog sudara kod Šimanovaca prikazuje jezive prizore gde je se sudarilo 14 vozila, kako automobila, tako i kombi vozila i šlepera. Neki od njih su završili prevrnuti.

Obustavljen saobraćaj

Zbog saobraćajne nezgode oglasili su se i "Putevi Srbije".

"Saobraćajna nezgoda na I A br. 3, petlja Pećinci – petlja Šimanovci, ka Beogradu, na snazi obustava saobraćaja. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na petlju Pećinci", navodi se u saopštenju.

Apokaliptične scene zabeležene su i sinoć između Laćarka i Martinaca, kada je dim pokrio ceo put, a vatra gorela sa obe strane.

Paljenje strnjike na njivama tokom jeseni odmah nakon žetvenih radova u poljima, praksa je sa kojom se nastavlja svake godine i pored svih apela da se to ne radi.

Razloga za to je mnogo - prema rečima stručnjaka taj postupak može da ima dalekosežne posledice kako po ljude, tako i po zemljište koje se na taj način tretira.

Kurir/ Blic