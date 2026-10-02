Slušaj vest

Smešten u dolini reke Mileševke nedaleko od Prijepolja, manastir Mileševa jedan je od najvažnijih i najlepših spomenika srpske srednjovekovne istorije, duhovnosti i umetnosti. U svetinji u kojoj su nekada počivale mošti Svetog Save i gde freska Belog anđela iznova oduševljava svojom veličanstvenošću, služi i mati Irina, jedini sokolar među monahinjama.

Priča o mati Irini prvi put je odjeknula 2023. godine, kada je ova monahinja za jednu emisiju govorila o sokolarstvu, dok joj na ruci ponosno stoji jastreb.

Kako je tada objasnila, potreba za pticom grabljivicom javila se kada su golubovi pravili preveliku štetu u manastiru.

- Pre nekoliko godina imali smo sokola, nabavili smo ga zato što smo imali puno golubova tu koji baš prave štetu u manastiru. I onda smo nabavili tog sokola, a otac Neontije, naš duhovnik se bavio tim, i ja sam tako malo, pomalo, počela da se interesujem - objasnila je sa blagošću u glasu mati Irina.

Monahinja Irinia jastreb
Foto: Pritnscreen/tiktok

Kako je dodala, njoj se sokolarstvo jako dopalo, a kada su ostali bez sokola, došao je jastreb. Preuzevši punu brigu o njemu, postala je glavni sokolar manastira.

Tradicija Nemanjića i briga o moćnoj ptici

Kada mlada monahinja danas nosi jastreba na rukavici u porti manastira koji je podigao nemanjićki kralj Vladislav, to nije samo zanimljivost za medije - to je živa slika koja spaja osam vekova tradicije.

Srednjovekovna Srbija bila je nadaleko poznata po uzgoju i dresuri ptica grabljivica, a sami Nemanjići su sokolarstvo negovali kao jednu od najcenjenijih dvorskih tradicija.

Monahinja Irinia jastreb
Foto: Pritnscreen/tiktok

Mileševa dakle, ne čuva nemanjićko nasleđe samo u kamenu i freskama, već ga oživljava u svakodnevnom životu. Pristup ptici ostao je isti kao i u 13. veku - zasnovan na strpljenju, poverenju i poštovanju prirode.

Ne propustiteSrbijaNA RUCI DRŽI LETEĆEG VUKA! To je Zevs, o njemu brine Saša iz Banje Koviljače (FOTO)
banja-koviljaca--poletanje.jpg

Jer, sokolarstvo nije tek puki hobi ili trening životinje, o čemu svedoči i činjenica da je na UNESCO listi nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Reč je o jednoj od najstarijih i najspecifičnijih veština u istoriji čovečanstva, jer moćna ptica grabljivica poput sokola ili jastreba se ne može potčiniti ili kazniti. Jedini način da sokolar pridobije pticu jeste postepeno građenje poverenja.

Tome svedoče i reči mati Irine, koja uz neverovatnu blagost priča o manastirskom jastrebu i preciznosti koju sokolarstvo nosi - mereći u gram kada sme da poleti, a kada ne, dozirajući mu sveže meso kojim ga hrani i pomažući mu da kroz to balansira između uloge predatora i čovekovog saveznika.

Sloboda kao test

Sokolar mora da nauči da čita i najmanju promenu u ponašanju ptice - širenje zenica, stav perja, način na koji drži glavu ili dah. To zahteva apsolutnu prisutnost u trenutku i unutrašnji mir, a svaki put kada sokolar pusti pticu sa rukavice u vazduh, ona je potpuno slobodna da ode.

Ne propustiteDruštvoNJEGOVI SOKOLOVI I JASTREBOVI ŠTITE SRPSKE AERODROME! Pogledajte kako ove veličanstvene ptice ČUVAJU NAŠE NEBO!
screenshot-2.jpg

To što se ona, nakon što napravi krug po nebu, dobrovoljno vrati na sokolarovu ruku, predstavlja najveći potvrdni dokaz ostvarene veze.

Mati Irina ne "potčinjava" divljinu, već stupa u savez sa njom. Kroz njen rad, sokolarstvo u Mileševi nije postalo scenski rekvizit, već živi podsetnik na to kako čovekova blagost i unutrašnji mir mogu da pripitome i najneukrotiviju prirodu - prirodu ptice grabljivice u letu.

Kurir/ Blic

Ne propustiteŽivotBeograđanka se sa 23 godine se zamonašila, evo šta je presudilo: Živela je aktivnim životom u Beogradu, radila i uživala ali...
Mati Ekaterina Komnenić (1).png
DruštvoBivša teniserka Ana otišla u monahinje: U manastir pod Rudnikom stigla na besnoj mašini (Foto)
Screenshot 2026-07-24 135225.png
KulturaBila je jedna od najtalentovanijih glumica, a onda se zamonašila: Aleksandra je sada mati Lukija, a evo kako izgleda
Aleksandra Guberinić, nekadašnja glumica koja se zamonašila i postala mati Lukija
DruštvoMonahinja Ilarija je sa puškom branila srpsku svetinju na Kosovu i Metohiji od Albanaca: Nije se bojala nikoga i ničega!
mati Ilarija

05:22
NA OČIGLED VERNIKA I MONAHA BACIO ŠTAKE I PROHODAO Izvor: Privatna arhiva