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Groblje bi trebalo da bude mesto mira, ali sve češće porodice doživljavaju neprijatne prizore i ostaju zatečene postupcima pojedinaca koji ne prezaju ni od toga da diraju ono što su ožalošćeni ostavili na grobovima svojih najmilijih.

Upravo takav slučaj potresao je jednu porodicu, koja je na društvenim mrežama podelila šta ih je sačekalo samo dan nakon sahrane.

Kako je navela Nikolina u objavi u Fejsbuk grupi "Bajmok pištaljka", porodica je samo dan nakon sahrane njenog dede došla na groblje, gde ih je sačekao prizor koji ih je ostavio u neverici. Sa groba je nestalo cveće, a na mestu gde je bilo ostavljeno pronašli su šest posveta.

"Kakav čovek moraš da budeš?"

- Dabogda njima trebalo ono sto su ukrali sa groba. Dabogda jednog dana shvatili koliko boli kad ti neko dira ono što ti je najvrednije. Juče smo sahranili dedu, danas smo došli na groblje i videli da je neko pokrao cveće i ostavio šest posveta. Kakav čovek moraš da budeš da kradeš cveće sa svežeg groba?! - napisala je Nikolina.

Nikolina je poručila da bi počinioci trebalo da se zapitaju da li ih je sramota mrtvih, porodice i Boga, te da, ako već nemaju obraza, bar ostave mrtve na miru.

- Krst da se klima toliko jer su gospoda pokušala i ono cveće na njemu da skinu. Najgore od svega je sto se to cve'e preprodaje posle negde drugde. Nema tog novca zbog kojeg čovek treba da izgubi poslednji gram ljudskosti. Sram vas bilo - ogorčena je ona.

Posebno ju je, kako je napisala, pogodilo to što se sve dogodilo neposredno nakon sahrane.

"Kradu i zasađeno cveće"

Objava je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža, a pojedini su naveli da su se i sami susretali sa sličnim prizorima.

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- Nažalost to je već postalo normalno. Kod mojih bake i dede su zasađeno cveće izvadili i odneli - navodi se u jednom od komentara.

Korisnici su navodili da se cveće sa grobova odnosi i na drugim grobljima, a pojedini tvrde da su i sami zatekli iščupano ili ukradeno cveće.

"Ukrali su igračke"

- Tako su i našem sinu na grobu pokrali sve igračke na vencu pre 5 godina. Nikad neću razumeti što ovo rade - napisala je jedna korisnica.

Jedan od komentara posebno je privukao pažnju tvrdnjom da postoje cvećare koje takvo cveće prodaju, ali za tu tvrdnju u komentarima nisu ponuđeni dokazi.