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Za punoletne pušače koji bi inače nastavili da puše, IQOS predstavlja bolju alternativu cigaretama kada se posmatra izloženost brojnim štetnim i potencijalno štetnim materijama. Cigareta sagoreva duvan i stvara dim, dok IQOS duvan zagreva bez sagorevanja. Američka Agencija za hranu i lekove, FDA u aprilu 2026. obnovila je autorizaciju koja za pet konkretnih IQOS proizvoda dozvoljava komunikaciju da potpuno prelaženje sa cigareta značajno smanjuje izloženost štetnim i potencijalno štetnim materijama. To je važna razlika, ali ne znači da je proizvod bez rizika niti da se niža izloženost može pretvoriti u isti procenat manjeg rizika od bolesti koje se dovode u vezu sa pušenjem.

Šta je važno znati pre svega

Kada se uporede cigarete i IQOS, najjasniji zaključci se odnose na emisije i izloženost. CDC navodi da proizvodi za zagrevanje duvana generalno stvaraju niže nivoe štetnih sastojaka od dima cigarete, dok Cochrane nalazi dokaze da su nivoi merenih štetnih materija verovatno niži kod korisnika zagrevanog duvana nego kod ljudi koji nastavljaju da puše. Dugoročni zdravstveni rizik ostaje predmet daljih istraživanja.

Važno je razumeti i sled ispitivanja. Prvo se meri šta proizvod emituje, zatim koliko tih materija dospeva u organizam, a tek dugoročne studije mogu da pokažu kako se promenjena izloženost odražava na učestalost bolesti. CDC upravo zato odvojeno govori o sastavu emisija i o zdravstvenim posledicama, uz upozorenje da proizvodi za zagrevanje duvana i dalje nose rizik. Takav redosled sprečava da se laboratorijski nalaz predstavi kao gotov klinički zaključak.

Glavna razlika nastaje tamo gde cigareta gori

Kod cigarete sagorevanje duvana stvara dim sa velikim brojem hemijskih jedinjenja. U uređaju za zagrevanje duvana taj proces izostaje, pa se menja i sastav onoga što korisnik udiše. FDA u svojoj autorizaciji za IQOS navodi da sistem zagreva duvan, da ga ne sagoreva i da to značajno smanjuje stvaranje štetnih i potencijalno štetnih materija.

To ne znači da aerosol sadrži bezopasne sastojke. CDC upozorava da u njemu i dalje postoje nikotin i određene štetne materije, kao i da su potrebna dodatna istraživanja kratkoročnih i dugoročnih posledica. Ključna razlika je zato u nivou i profilu izloženosti, a ne u tvrdnji o potpunoj bezbednosti.

Kada se govori o „nižim nivoima“, važno je i šta se zapravo poredi. Hemijski profil emisija obuhvata različite grupe jedinjenja, a njihova količina nije ista kod dima cigarete i aerosola koji nastaje zagrevanjem. Zato je preciznije govoriti o nižim nivoima mnogih štetnih materija nego koristiti opštu formulaciju da je aerosol bezopasan. CDC upravo zadržava takvu formulaciju i naglašava da niža izloženost ne znači odsustvo štetnih sastojaka.

Šta se vidi kada se mere toksini u organizmu

Laboratorijska analiza može da pokaže šta se nalazi u dimu ili aerosolu. Biomarkeri izloženosti idu korak dalje i mere tragove određenih materija ili njihovih produkata razgradnje u krvi, urinu ili izdahnutom vazduhu. Cochrane pregled deset studija sa 1.959 učesnika našao je dokaze da su nivoi merenih toksina niži kod korisnika zagrevanog duvana nego kod pušača cigareta.

Noviji sistematski pregled iz 2025. godine, objavljen u časopisu „Frontiers in Pharmacology“, takođe je našao nižu izloženost većem broju kancerogenih sastojaka kod ljudi koji su potpuno prešli sa cigareta na proizvode za zagrevanje duvana. Autori ipak naglašavaju da se najveći deo podataka zasniva na kratkotrajnim studijama i da su za procenu dugoročnog uticaja potrebna duža istraživanja.

Biomarkeri su posebno korisni jer povezuju merenja iz laboratorije sa onim što se dešava u ljudskom organizmu. Ipak, biomarker izloženosti odgovara na pitanje koliko je neke materije dospelo u telo, a ne da li će se kod određene osobe razviti bolest. Cochrane zato rezultate o nižim nivoima toksina tumači kao dokaz o nižoj izloženosti, ali ne i kao dokaz o manjem riziku od razvoja bolesti.

Manje toksina ne znači isti procenat manjeg rizika

Ako je određeni toksin u emisiji ili biomarkeru niži za 50, 80 ili 90 odsto, iz toga se ne može zaključiti da je rizik od raka, kardiovaskularne ili plućne bolesti smanjen za isti procenat. Svetska zdravstvena organizacija upravo zato navodi da niži nivoi pojedinih toksina ne daju automatski odgovor o ukupnom zdravstvenom riziku.

Kod bolesti koje se razvijaju godinama takva ograda je presudna. Da bi se pouzdano procenio dugoročni rizik, potrebno je pratiti dovoljno veliki broj ljudi tokom dužeg perioda i uzeti u obzir druge faktore koji utiču na zdravlje. Svetska zdravstvena organizacija i noviji sistematski pregled iz 2026. godine zato ostavljaju otvoreno pitanje ukupnog dugoročnog efekta.

Koja je razlika između IQOS-a i cigarete

Dostupni dokazi najčvršće podržavaju tri zaključka. IQOS zagreva duvan bez sagorevanja. Njegove emisije imaju niže nivoe mnogih štetnih sastojaka od dima cigarete. Kod punoletnih pušača koji potpuno pređu sa cigareta, niža izloženost brojnim toksinima može se izmeriti i u organizmu. Upravo za takvu tvrdnju o smanjenoj izloženosti FDA je 17. aprila 2026. obnovila autorizaciju za pet konkretnih IQOS proizvoda.

Potpuni prelazak je ovde važan kao metodološki uslov za procenu izloženosti. Ako osoba nastavi da puši cigarete, ostaje izložena proizvodima sagorevanja. Zato se smanjenje izloženosti najjasnije može proceniti kod osoba koje su cigarete potpuno zamenile uređajem za zagrevanje duvana.

Šta dokazi danas dozvoljavaju da kažemo

Ako se pitanje postavi strogo naučno, odgovor ima dve ravni. Na nivou emisija i biomarkera, cigarete i IQOS jasno se razlikuju i dokazi pokazuju nižu izloženost mnogim štetnim materijama kod zagrevanja duvana. Na nivou rizika od razvoja bolesti, nauka još nema dovoljno kvalitetnih podataka iz dugoročnih ispitivanja da bi tu razliku izrazila pouzdanim procentom.