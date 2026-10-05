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Tokom obraćanja u Vrbasu, Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, i kandidat za budućeg premijera, najavio je "veliki zaokret" u kampanji, našalivši se na račun Ilije Srdanovića i njegovog nedolaska na duel.

Naime, Vučić je poručio da će, pošto do duela nije došlo, ubuduće nositi stolicu sa sobom i "razgovarati" sa praznom stolicom, koja će predstavljati Srdanovića.

- Šta mislite, zašto Srđanović nije dolazio na duel? Ja od sutra radim nešto novo, videćete, malo ćete da se i nasmejete. Sutra ja sednem na stolicu i stavim stolicu prekoputa sebe, da se sit ispričam sa Srđanovićem. Drugačije ne mogu, šta da vam kažem. Tako da će biti zanimljivo. I to ću svuda da nosim stolicu. Ista moja, ista njegova stolica. Dakle, ja stolicu na livadu, neku kao ovo ovde, moja stolica, njegova stolica, pa da se mi ispričamo. Drugu šansu nemamo. Pa odem negde u grad, opet moja stolica, njegova stolica.

Foto: Informer printscreen

Vučić je potom istakao da, koliko god to izgledalo smešno, nije ni smešno ni za osmehe.

- A sad, sve to što vam izgleda ponekad i da se osmehnete, i nasmejete, nažalost nije ni smešno, nije ni za osmehe. Jer ovde se krije nešto drugo. Ne to što se on plaši što mi imamo rezultate, a oni nemaju; to što smo mi pametniji od njih, obrazovaniji, i to ostavite po strani. Nije u pitanju to. U pitanju je nešto drugo.

- Ne zaboravite da oni koji im naređuju, oni vole simbole. Nisu oni slučajno Miloševića na Vidovdan isporučivali. Nisu oni slučajno i danas dali Mila Đukanovića slogan. Tako je Milo Đukanović govorio: "Mi znamo kako, Crna Gora Monako."

- E, tako i ovi. Mi znamo kako. Oni nemaju pojma, nisu ni znali da je to bio Đukanovićev slogan. Ali im je neko spolja to dao. Da bi nas uvredio i unizio, jer je znao da ćemo mi to da otkrijemo. Jer je znao da ćemo mi to da znamo.

- Da nam pokaže: "Evo, toliko vas Srbi ponižavamo, da ćemo i to da vam napravimo. Toliko vas ponižavamo da će oni da vam pesnicama udare ženu" - konstatovao je, poručivši da se može reći "ima budala svuda", ali da je neverovatno da se niko sa njihove liste ne izjasni i ne osudi nasilje.