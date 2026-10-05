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"Mimoza Delihasani je prava heroina sa tri sina. Ova otresita žena napravila je hrabar potez, napustila je rodnu Albaniju i odlučila da svoju budućnost gradi u našoj zemlji. Kako sama kaže, sudbina je dovela u Srbiju i nije se pokajala. Podarila je državi Srbiji tri sina Teodora (16), Stojana (15) i Damjana (8), a ona joj se odužila na najbolji način – kućom u Pilatovićima koju je njena porodica sama izabrala", izjavio je ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu Milan Krkobabić u radnoj poseti selu Pilatovići opštine Požega.

- Ovo je pravi primer ali i neka vrsta poziva svim devojkama i ženama iz okruženja, koje žele da dođu u Srbiju, zasnuju svoje porodice i da zajedno sa nama grade budućnost - dodao je.

Meštani Pilatovića su je prihvatili kao svoju. Hvale je da je marljiva, ne bira posao, pa ga uvek i ima. Velika pomoć su joj sinovi, pa Mimoza sve može da postigne.

1/5 Vidi galeriju Krkobabić Mimoza je heroina sa tri sina, kod Požege Foto: Ivana Jokić

Kuću od 87 kvadrata i 10 ari placa dobila je uz pomoć Programa naseljavanja napuštenih seoskih kuća Ministarstva za brigu o selu. Jednospratnica u ovom požeškom selu brzo je postala topli dom ovoj petočlanoj porodici.

Ovo je jedna od četiri novouseljene kuće na terotoriji Požege. Zahvaljujući ovom, najuspešnijem Programu Ministarstva za brigu o selu, za šest godina, useljeno je više od 4.300 kuća u selima širom Srbije.