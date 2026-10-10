Ako volite automobile I motocikle, ovo je događaj koji ne bi trebalo da propustite.

Od moćnih benzinaca i dizelaša, preko savremenih hibrida, pa sve do potpuno električnih modela koji donose novu eru mobilnosti – najnovija dostignuća automobilske industrije biće na jednom mestu.

Bilo da vas privlače brzina i performanse, osvajaju vrhunski dizajn i luksuz ili vas zanima kako izgleda budućnost automobilizma, na Galeriji ćete pronaći model koji će privući vašu pažnju.

Premijere, test vožnje i posebne ponude

Jedan od najatraktivnijih delova manifestacije biće mogućnost test vožnje, koja posetiocima pruža priliku da najnovije modele ne samo pogledaju već i osete za volanom.

Tu su i brojne premijere, specijalne ponude izlagača i brojna iznenađenja koja će dodatno upotpuniti iskustvo.

Najpoznatiji automobilski brendovi

Ulice Galerije biće ispunjene automobilima renomiranih svetskih proizvođača.

Posetioci će moći da vide modele brendova kao što su Mercedes, BMW, Audi, Maserati, Toyota, Peugeot, Volkswagen, Kia, Honda, Volvo, Opel, Ford, Geely, Hyundai, BYD, Changan, Renault, Mazda, Chery, Škoda, MINI, Dacia, INEOS, MG, Leapmotor i Jetour.

Ljubitelje motocikala očekuju i BMW Motorrad, Honda motocikli i KTM.

Posebnu pažnju privući će i Lexus, dobro poznati premium brend, koji će se prvi put premijerno predstaviti na nekoj manifestaciji u Srbiji.

10 dana automobilskog spektakla – ulaz je besplatan!

00:08 Galerija Automobila Srbije 2026: Više od 80 novih automobila, test vožnje i premijere koje ne smete da propustite Izvor: Promo Galerija Automobila Srbije 2026: Više od 80 novih automobila, test vožnje i premijere koje ne smete da propustite Izvor: Promo

Galerija Automobila Srbije 2026 održava se od 15. do 25. oktobra, svakog dana od 10 do 22 časa.

I ono najbolje – ulaz je potpuno BESPLATAN!

Ako ste ljubitelj automobile ili motocikala, želite da vidite najnovije modele, isprobate ih tokom test vožnje ili jednostavno želite da uživate u spektaklu na dva I četiri točka, Galerija Automobila Srbije 2026 je mesto na kojem treba da budete.

Vidimo se u Galeriji – dođite da zajedno otkrijemo budućnost vožnje!

Budite u toku sa svim novostima iz Galerije