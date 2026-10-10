RASKRINKANA NOVA LAŽ N1! Pokušali da obmanu javnost o izjavama Vučića, objavljen snimak iz Arene koji ih demantuje
- N1 je objavio netačne izjave Aleksandra Vučića o očekivanoj razlici na izborima 25. oktobra. Kao odgovor, na Instagram nalogu 'avucic' objavljen je snimak iz Arene koji pokazuje da je Vučić govorio o 100.000 glasova razlike.
- Na skupu 'Ujedinjena Srbija' 3. oktobra Vučić je poručio da očekuje ubedljivu pobedu i da Srbija želi mir i stabilnost.
Blokaderski medij N1 ponovo je pokušao da obmane i izmanipuliše javnost objavivši lažne izjave nosioca liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandra Vučića, da na predstojećim izborima koji će biti održani 25. oktobra, planira ubedljivu pobedu sa 150.000 razlike.
Na Instagram nalogu "avucic" kao odgovor na laži, objavljen je dokaz video snimak sa velikog skupa "Ujedinjena Srbija" u Areni, u kome je Aleksandar Vučić izjavio da očekuje 100.000 razlike u glasovima.
- Oni svi znaju da gube izbore. Da bez obzira koliko su milijardi uložili, da srce Srbinovo nisu uspeli da slome i drugih građana Srbije, ni bošnjačko, ni mađarsko, ni slovensko, ni rumunsko. Srce svih građana ove zemlje nisu uspeli da slome. Rezultati će biti takvi da Srbija hoće mir i stabilnost, ali važno je da ta pobeda bude što ubedljivija. Da svakome zapušimo usta i da kažemo pogledajte stotine hiljada glasova razlike. To je Srbija, niste uspeli da je pokorite, niste uspeli da je slomite i nikada nećete uspeti da je slomite - rekao je Vučić tokom velikog skupa "Ujedinjena Srbija" koji je održan u Areni 3. oktobra.
Blokaderski medij N1, zarad manipulisanja javnosti, objavio je laži da je Vučić izjavio da očekuje 150.000 razlike u glasovima, verovatno zato što su, kao što je i Vučić potvrdio, svesni da svakako gube izbore da ogromnom razlikom.
(Kurir)