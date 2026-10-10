- Oni svi znaju da gube izbore. Da bez obzira koliko su milijardi uložili, da srce Srbinovo nisu uspeli da slome i drugih građana Srbije, ni bošnjačko, ni mađarsko, ni slovensko, ni rumunsko. Srce svih građana ove zemlje nisu uspeli da slome. Rezultati će biti takvi da Srbija hoće mir i stabilnost, ali važno je da ta pobeda bude što ubedljivija. Da svakome zapušimo usta i da kažemo pogledajte stotine hiljada glasova razlike. To je Srbija, niste uspeli da je pokorite, niste uspeli da je slomite i nikada nećete uspeti da je slomite - rekao je Vučić tokom velikog skupa "Ujedinjena Srbija" koji je održan u Areni 3. oktobra.