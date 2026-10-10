Slušaj vest

Blokaderski medij N1 ponovo je pokušao da obmane i izmanipuliše javnost objavivši lažne izjave nosioca liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandra Vučića, da na predstojećim izborima koji će biti održani 25. oktobra, planira ubedljivu pobedu sa 150.000 razlike.

Na Instagram nalogu "avucic" kao odgovor na laži, objavljen je dokaz video snimak sa velikog skupa "Ujedinjena Srbija" u Areni, u kome je Aleksandar Vučić izjavio da očekuje 100.000 razlike u glasovima.

- Oni svi znaju da gube izbore. Da bez obzira koliko su milijardi uložili, da srce Srbinovo nisu uspeli da slome i drugih građana Srbije, ni bošnjačko, ni mađarsko, ni slovensko, ni rumunsko. Srce svih građana ove zemlje nisu uspeli da slome. Rezultati će biti takvi da Srbija hoće mir i stabilnost, ali važno je da ta pobeda bude što ubedljivija. Da svakome zapušimo usta i da kažemo pogledajte stotine hiljada glasova razlike. To je Srbija, niste uspeli da je pokorite, niste uspeli da je slomite i nikada nećete uspeti da je slomite - rekao je Vučić tokom velikog skupa "Ujedinjena Srbija" koji je održan u Areni 3. oktobra.

 Blokaderski medij N1, zarad manipulisanja javnosti, objavio je laži da je Vučić izjavio da očekuje 150.000 razlike u glasovima, verovatno zato što su, kao što je i Vučić potvrdio, svesni da svakako gube izbore da ogromnom razlikom.

(Kurir)

Ne propustitePolitikaSNIMAK OD 25 SEKUNDI KOJI OGOLJUJE SVE! Na N1 plasirana dehumanizujuća kampanja protiv Vučića, novinarka pokušala da NEGIRA, Brnabićeva pokazala NEOBORIV DOKAZ
Ana Brnabić
PolitikaLAŽI BLOKADERA RUŠE SE KAO KULA OD KARATA! Mirjana Nikolić slagala i nije trepnula, Ana Brnabić je razmontirala - OVO JE DOKAZ (VIDEO)
Screenshot 2026-09-24 205108.png
PolitikaZA BLOKADERSKOG PROFESORA VIDEO SA PRETNJOM SILOVANJA "FANTASTIČAN" I "KREATIVAN": Vladimir Mihić: Triput sam ga gledao i ne vidim u čemu je problem!
2026-09-23 10_07_49-DETEKTOR LAŽI on X_ _NA N1 ODUŠEVLJENI SPOTOM GDE SE PRETI SILOVANJEM ALEKSANDRA.png
PolitikaVUČIĆ POKLOPIO N1 I ŽAKLINU TATALOVIĆ! Predsednik podsetio na sve laži blokaderskih medija: Ja sam častan čovek koji je verno služio Srbiji! (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-09-16 at 18.58.51 (1).jpeg