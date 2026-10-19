Slušaj vest

Ko u supermarketu kupuje mandarine, često poseže za crvenom mrežicom. To nije slučajnost: boja pakovanja može da utiče na to da voćke izgledaju intenzivnije narandžasto, a samim tim zrelije i primamljivije. Za to je zaslužan optički efekat koji je poznat i pod nazivom Becoldov efekat.

Oko se pušta varati ambalažom

Naše doživljavanje boja ne funkcioniše nezavisno od okruženja. Koju ćemo boju prepoznati zavisi i od toga koje se boje nalaze pored nje. Kod mandarina u crvenoj mrežici ovaj efekat može dovesti do toga da boja kore deluje intenzivnije. To je posebno zanimljivo kod plodova koji još uvek imaju zelenkaste delove. Kroz crvenu mrežicu oni vizuelno mogu delovati ujednačenije narandžasto nego kada ih posmatramo bez ambalaže.

Ovaj efekat nije ograničen samo na mandarine ili pomorandže. I druge vrste voća i povrća nude se u koloritno usklađenim mrežicama. Pakovanje pritom ne treba samo da zaštiti i olakša transport, već istovremeno može uticati na vizuelni utisak robe. Tako se limete uglavnom nalaze u zelenim mrežicama, limun u žutim, a pitomi kesten se najčešće nudi u braon mrežicama.

Zašto se mandarine pakuju u crvenu mrežicu Foto: Yuriy Pozdnikov / Alamy / Profimedia

Boja ne ulazi u igru samo kod mandarina

To da boje ambalaže mogu uticati na percepciju namirnica poznato je i iz drugih oblasti. Kod različitih proizvoda dizajn se ciljano koristi kako bi se podržali određeni utisci o boji. Sir je, na primer, često zapakovan u žutu ambalažu.

Tako obojene folije za pakovanje ili odštampani prozirni prozorčići, kao što je to često slučaj kod dimljenog lososa, mogu promeniti doživljaj namirnice. Ključno je pritom kako proizvod i njegova ambalaža deluju zajedno.

To, međutim, ne znači da svaka namirnica u ambalaži odgovarajuće boje automatski izgleda bolje. Koliko će efekat biti jak, zavisi između ostalog od korišćenih boja i stvarnih osobina samog proizvoda.

Da li boja otkriva koliko je mandarina slatka?

Koliko god plodovi ubedljivo izgledali u crvenoj mrežici: o njihovom ukusu boja ambalaže, naravno, ne govori apsolutno ništa. Da li je mandarina slatka, sočna ili pre kiselkasta, iz toga se ne može pouzdano zaključiti.

Čak ni izuzetno jarka narandžasta kora nije siguran dokaz da je voćka zrela ili slatka. Na boju mogu uticati sorta i uslovi gajenja.