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Odnos zeta i tasta u mnogim porodicama ume da bude komplikovan, ali kada se nagomilane nesuglasice pretvore u otvoreni sukob, posledice mogu da obeleže i najradosnije porodične trenutke. Upravo to se, prema pričama gostiju i komšija, dogodilo na jednoj svadbi u Šumadiji, gde su mladoženja i otac njegove izabranice, koji se navodno nisu podnosili od samog početka,pred kraj slavlja konačno rekli jedan drugom sve što im je bilo na duši.

Svadba je trebalo da bude dan ljubavi, veselja i okupljanja porodice, ali su stare razmirice između zeta i tasta, kako se prepričava u komšiluku, zasenile slavlje i ostavile goste u čudu. Iako se znalo da njih dvojica nisu u dobrim odnosima, malo ko je očekivao da će nesuglasice eskalirati baš na dan kada su mladenci započinjali zajednički život.

Šta je tačno dovelo do netrpeljivosti između dvojice muškaraca, niko sa sigurnošću ne zna. Komšije, međutim, pretpostavljaju da je reč o ličnim razlozima, ali i o teškoćama koje ponekad prate odnos roditelja i deteta koje započinje samostalan život.

- Poznato je da se tastovi i zetovi u našem kraju ne slažu uvek najbolje, ali ovde je, čini se, bilo nešto više od uobičajenih čarki. Tast je, navodno, govorio da će mu buduća unučad uvek biti dobrodošla u kuću i da će ih voleti, ali da će sa zetom uvek držati distancu - prepričavaju meštani.

Takav stav, prema pričama iz komšiluka, nije mogao da prođe bez posledica. Mladoženja je, kako ga opisuju ljudi koji ga poznaju, na prvi pogled povučen i miran, ali navodno ume jasno da pokaže kada smatra da je neko prešao granicu.

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Prve varnice još kada su svatovi došli po mladu

Prema pričama pojedinih gostiju koji su od ranog jutra bili uz mladence, prve varnice pojavile su se još kada su svatovi stigli po mladu. Mladoženji se, navodno, nije dopao način na koji su ih dočekali mladini, a odgovornost za takav doček pripisao je upravo njenom ocu.

Napetost je rasla, ali sukob tada nije prerastao u otvorenu raspravu pred svima. Kako se prepričava, tast je odlučio da zetu odgovori pre nego što su gosti stigli u restoran.

- Navodno mu je poručio da nema pravo da se meša u njihovu kuću i da zaćuti. Posle toga se činilo da su se obojica primirila i da će svadba proći bez većih problema - navode oni koji su upoznati sa pričom.

Slavlje je nastavljeno, muzika je svirala, a gostiju je bilo mnogo, pri čemu su, prema pričama iz komšiluka, mladinih zvanica možda imali i više. Ipak, oni koji su znali za zategnute odnose mogli su da primete da se zet i tast drže podalje jedan od drugog.

Bilo je, navodno, i pokušaja da ih neko pomiri i makar nakratko privoli da razgovaraju. Međutim, nijedan od njih nije želeo da napravi prvi korak, pa su nastavili da se ponašaju kao da onog drugog gotovo i nema.

Sve je kulminiralo pred kraj slavlja

Foto: Shutterstock

Kako se prepričava među gostima, situacija je kulminirala pred kraj svadbe, kada je mladoženja, nakon što je popio, izgubio strpljenje i odlučio da tastu i njegovoj porodici kaže sve što mu je, kako se tvrdi, dugo smetalo.

Navodno je tada nabrojao sve situacije u kojima se osećao nepoštovano, kao i zamerke koje je do tada prećutkivao. Ono što je trebalo da ostane porodična rasprava pretvorilo se, prema svedočenjima koja kruže komšilukom, u neprijatnu scenu o kojoj se i danas govori.

Nije poznato šta je sve izgovoreno tokom rasprave, niti da li je neko pokušao ozbiljnije da interveniše. Ipak, priča o sukobu brzo se proširila među meštanima, pa se sada nagađa da li će se odnosi između zeta i tasta ikada popraviti.

- Neki pričaju da zet više neće kročiti u njihovu kuću, pa čak ni u dvorište. Drugi misle da je sve to izgovoreno u afektu i da će se, kada se strasti smire, ipak pomiriti. To su za sada samo priče - kažu komšije.

Mladenci između dve vatre

I dok se o sukobu i dalje govori, ostaje činjenica da su mladenci tek započeli zajednički život. Prema rečima ljudi iz njihovog okruženja, njih dvoje su skladan par, zbog čega se mnogi nadaju da razmirice starijih neće opteretiti njihov brak.