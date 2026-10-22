Politika
"ŠABAC JE ODLUČAN!" Đurđević Stamenkovski: Za našu Srbiju, za svaku porodicu i za budućnost u koju verujemo! 25. OKTOBRA - SVI ZA BROJ 1!
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Predsednica Srpska stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski bila je danas u Šapcu, gde je, zajedno sa Sinišom Malim, podržala listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na velikom skupu.
"Šabac je odlučan!
Kada se narod ujedini oko zajedničkog cilja, ništa ne može da zaustavi njegovu snagu!
Za našu Srbiju, za svaku porodicu i za budućnost u koju verujemo!
25. OKTOBRA - SVI ZA BROJ 1!
Snažno, odlučno i zajedno do cilja! Idemo po pobedu!", poručuje Đurđević Stamenkovski.
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