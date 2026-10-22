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Predsednica Srpska stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski bila je danas u Šapcu, gde je, zajedno sa Sinišom Malim, podržala listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na velikom skupu.

"Šabac je odlučan!

Kada se narod ujedini oko zajedničkog cilja, ništa ne može da zaustavi njegovu snagu!

Za našu Srbiju, za svaku porodicu i za budućnost u koju verujemo!

25. OKTOBRA - SVI ZA BROJ 1!

Snažno, odlučno i zajedno do cilja! Idemo po pobedu!", poručuje Đurđević Stamenkovski.

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