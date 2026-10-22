"SETI SE KAKO SI PROŠAO U PORESKOJ UPRAVI!" Čedi stigla poruka da treba da glasa za tzv. studentsku listu, a onda je doživeo šok: Odakle im lični podaci?!
Čedo Protić objavio je na društvenoj mreži "Iks" prepisku sa nepoznatim brojem sa kojeg je, kako tvrdi, dobio poziv da glasa za izbornu listu pod brojem 3.
Međutim, nakon što je odgovorio da podržava listu pod brojem 1, usledila je poruka kojom je njegov sagovornik jasno stavio do znanja da poseduje Protićeve lične podatke iz Poreske uprave.
"Danas sam dobio SMS, sa meni nepoznatog broja, kojim me poziva da glasam za listu br. 3. Odgovorio sam mu onako kako mislim. Sledeća njegova poruka me je šokirala. Čovek se, mrtav ladan, poziva na podatak iz mog poreskog kartona (porez za oružje u legalnom posedu) čime se otkriva da radi u poreskoj upravi i da zloupotrebljava informacije koje ima po osnovu posla koji obavlja. Iz teksta poruka shvatićete o čemu se radi", navodi Protić i dodaje:
"Čovek priznaje da je, na moju štetu, kršen zakon da bi se kod mene podstakao bes protiv vlasti i države. Možete samo pretpostaviti takvih stvari događalo, u različitim institucijama države, na štetu građana samo sa bi se podsticala ljutnja građana na vlast i državu. Ako ovo nije zloupotreba položaja ja ne znam šta je. Naravno dobio je i adekvatan odgovor."