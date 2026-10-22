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Prizor sa skupa blokadera na Slaviji ponovo je zaprepastio Srbiju. Na pomen Republike Srpske začuli su se povici UA, što otvara ozbiljno pitanje o tome kakve vrednosti zaista zastupaju oni koji se predstavljaju kao borci za bolju Srbiju.

Republika Srpska nije nešto što se može posmatrati kao usputna tema. Ona je dom srpskog naroda sa druge strane Drine, a odnos prema njoj pokazuje i koliko se poštuju veze koje spajaju Srbe sa obe strane Drine.

Zato je ovakav prizor sramotan i nedopustiv. Oni koji se neprestano pozivaju na narod, demokratiju i navodnu borbu za budućnost Srbije upravo su ovim gestom pokazali koliko im je do nje i stalo.

Ovakvim ponašanjem blokaderi su pokazali svoje pravo lice i sami rekli više nego što bi bilo kakvim govorom mogli da kažu.

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