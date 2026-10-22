- Verujem da je ova kiša plodonosna i da je uvek nagoveštaj dobrog, plodnog perioda. Hvala svima koji su došli po ovakvom vremenu. Nalazimo se u uglu Žarka Zrenjanina i Mike Ante Ćolice u centru Novog Sada, i još jednom kažemo: Novi Sad je za Ujedinjenu Srbiju, i samo Ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje. Hvala svima, izdržali smo ne laku kampanju, a nedaleko odavde su prostorije koje su nam napadale, ja mislim, nebrojeno puta u prethodne 2 godine, posebno 13. avgusta. I idemo do Bulevara oslobođenja, gde je bio najveći napad, da pokažemo da je Novi Sad ponovo slobodan grad, da svako može da kaže šta misli i da se slobodno kreće - rekao je Vučević.

- A mi mislimo da je ideja Ujedinjene Srbije, da je lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija najbolja opcija za sve, pa i za one koji neće glasati za nju, da je to najbolja opcija politička, jer je najodgovornija, najproduktivnija, najstabilnija. I ja sam zahvalan, stvarno, još jednom, svim ljudima. Divno je. Krećemo u šetnju, i hvala i motociklistima, bajkerima, svima koji su došli. Stvarno sam ponosan na sve njih. Ni kiša ne može ništa, ne može ništa. Da vam kažem: u životu nekad činite sve što možete. Borite se. Ne kajete se sutra. Znate da ste uradili sve što treba. Ja verujem da smo mi pokazali istrajnost i odgovornost, i verujem u pobedu. Verujem u pobedu Ujedinjene Srbije, verujem u pobedu liste broj 1, Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, u celoj Srbiji, i ovde u Novom Sadu, u Srpskoj Atini. Živela Srbija. Živela Ujedinjena Srbija - poručio je Vučević.