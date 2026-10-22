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Širom Srbije, u ogromnom broju gradova i mesta, održavaju se skupovi podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Skupovi se održavaju i u mnogim beogradskim opštinama. U Zemunu se okupio veliki broj ljudi.

Narod je poslao jasnu i snažnu poruku: "Zemun svom snagom za Vučića".

Nepreglednu kolonu ljudi predvodi dugačak red automobila.

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Zemun Izvor: Kurir

Na sve strane vijorile su se srpske zastave...

Očekuje se da kolona krene u šetnju ka Novom Beogradu.

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