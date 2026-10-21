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Osnovna škola „Mihailo Baković“ u Seljašnici naredne godine obeležiće veliki jubilej – vek postojanja. U susret stogodišnjici, počela je sanacija stare školske zgrade iz 1927. godine, a plan je da u njoj bude smeštena i biblioteka sa knjigama koje je školi poklonio Aleksandar Vučić.

Stara školska zgrada, koja se za nastavu ne koristi oko dve decenije, trenutno je gradilište. Najpre se menja krovni pokrivač, jer je krov bio u veoma lošem stanju i procenjen kao nebezbedan.

Direktorka škole Jelena Ćubić kaže da je obnova bila neophodna i zbog bezbednosti učenika, koji svakodnevno prolaze pored stare zgrade na putu do novog školskog objekta.

– Škola je otvorena 1927. godine i 14. maja 2027. trebalo bi da proslavimo stogodišnjicu škole u Seljašnici. Smatrali smo da je naša obaveza i dužnost da ovu zgradu zaštitimo. Krov je procenjen kao nebezbedan, a s obzirom na to da sva deca prolaze pored ove zgrade kako bi ušla u novu školu, morali smo najpre da rešimo taj problem – navela je Ćubić.

Sredstva za radove obezbeđena su iz budžeta opštine Prijepolje, dok je deo novca prikupljen zahvaljujući donacijama građana.

Foto: RINA

Nakon sanacije krova, plan je da se postepeno pristupi adaptaciji unutrašnjosti zgrade, ali uz očuvanje njenog autentičnog izgleda. Jedan deo prostora trebalo bi da bude pretvoren u biblioteku, dok će o nameni preostalog dela škola naknadno odlučiti.

Upravo bi u staroj školskoj zgradi trebalo da bude smeštena i lična biblioteka Aleksandra Vučića. On je, prilikom jedne od poseta Prijepolju dok je bio predsednik Srbije, obećao da će školi pokloniti knjige iz svoje biblioteke. Knjige su u međuvremenu stigle, a sada je potrebno obezbediti adekvatan prostor za njih.

Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić kaže da je lokalna samouprava u susret velikom jubileju izdvojila sredstva za rešavanje najhitnijeg problema – dotrajalog krova.

– Sto godina nije malo. Izdvojili smo sredstva da rešimo ključni problem, a to je krov koji je bio u izuzetno lošem stanju i nije bio bezbedan. Kada se radovi završe, ovde će se deca igrati i prostor mora biti bezbedan – rekao je Popadić.

Osnovnu školu „Mihailo Baković“, zajedno sa izdvojenim odeljenjima, trenutno pohađa 101 učenik, dok je ove školske godine upisano 17 prvaka.