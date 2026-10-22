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Pitanje koje najviše zanima građane jeste kada će se u potpunosti prekinuti praksa prebrojavanja mesta na listama za operacije kuka i kolena. Gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, dr Mirsad Đerlek detaljno je objasnio uzroke zatečenog stanja u zdravstvu, ali i strategiju koja će dovesti do konačnog ukidanja svih preostalih lista čekanja.

Uzroci zastoja, povećanje broja lekara i rad vikendom

Govoreći o korenima problema sa kojima se zdravstveni sistem godinama suočavao, dr Đerlek podseća na dugogodišnje zanemarivanje resursa i obustavu stručnog usavršavanja lekara.

- Liste čekanja su posledica neodgovorne zdravstvene politike vođene od 2000. do 2012. godine. Devet godina nije dodeljena nijedna specijalizacija, uključujući i volonterske, što je imalo katastrofalne posledice po naš kadar. Pored toga, nedostajali su ortopedski stolovi, endoproteze i operacione sale - započeo je đerlek i objasnio:

- Zbog toga je 2012. zatečen ogroman broj pacijenata na listama i odmah se krenulo u rešavanje problema. Od 2013. godine, pod vođstvom ministra Zlatibora Lončara, dodeljene su na desetine hiljada specijalizacija kako bi se nadoknadio devetogodišnji zastoj. Broj specijalista ortopedije povećan je sa 330 na više od 500, uz 70 specijalizanata i nekoliko desetina volontera, čime je obezbeđen kadar.

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Predstavljajući sveobuhvatne mere koje se već sprovode, dr Đerlek ističe ulaganja u opremu i najavljuje uvođenje vanrednih radnih termina kako bi se liste čekanja u najkraćem roku izbrisale.

- Rekonstruisane su sale i nabavljeni stolovi, čime su stvoreni uslovi da se za samo nekoliko meseci prepolove liste čekanja za kukove i kolena. Nismo zadovoljni dok se problem potpuno ne reši, pa je pripremljen paket mera koji obuhvata povratak lekara sa specijalizacije, nabavku najsavremenijih endoproteza vrednih 100 miliona evra, rekonstrukciju sala, kao i uvođenje dodatno plaćenog popodnevnog rada i rada vikendom - poručio je Đerlek.

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Kurir.rs

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