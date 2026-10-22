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Novi Pazar godinama nosi epitet jednog od najmlađih gradova u Evropi, što pred lokalnu samoupravu stavlja ozbiljan zadatak - obezbeđivanje prostora za stabilan razvoj najmlađih. Sa oko 17.000 učenika u osnovnim i srednjim školama i blizu 3.000 mališana u vrtićima, obnova školskih objekata, modernizacija grejanja i izgradnja novih sportskih terena postali su ključni prioritet gradskih vlasti.

Najveće školske ustanove prve su osetile dobrobiti ovih investicija, gde su uz obnavljanje objekata izgrađeni i potpuno novi sadržaji.

- Izdvojila bih projekte koji obuhvataju najveći broj dece i građana. Pre svega, to je kompletna rekonstrukcija Osnovne škole 'Bratstvo', najveće škole u Srbiji u okviru koje smo izgradili i zatvoreni bazen. Takođe, kompletno je rekonstruisana i OŠ 'Desanka Maksimović', koja broji oko 1.000 učenika, a uz nju smo izgradili i novu sportsku halu sa 500 mesta - poručila je Denisa Curić, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje.

Radovi i u seoskim i u stručnim školama

Građevinske mašine i majstori nisu prisutni samo u gradskom jezgru, već se paralelno radovi izvode i na objektima u prigradskim i seoskim naseljima. Jedan od važnijih poslova očekuje se u Banjskoj Klisuri, gde se priprema teren za potpuno novi objekat, ali i energetsku sanaciju postojeće infrastrukture.

- Trenutno izrađujemo projekat za izgradnju nove zgrade OŠ 'Rifat Burdžević Tršo' u Banjskoj Klisuri. Pored toga, odobren nam je i projekat zamene postojećih kotlova za grejanje, koji u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike sprovodimo uz podršku Grada, gde je u toku priprema neophodne administracije kako bismo ubrzo pristupili radovima - izjavio je Ermin Avdić, direktor OŠ "Rifat Burdžević Tršo".

Pored velikih građevinskih zahvata, školske uprave i nastavni kadar aktivno rade na privlačenju sredstava kroz razne obrazovne projekte, čime direktno podižu standarde izvođenja nastave.

- Kao neko ko radi u prosveti već 15 godina, mogu da potvrdim da Grad Novi Pazar ulaže značajna sredstva u unapređenje obrazovanja. Samo tokom ove školske godine, Medicinska škola 'Dva heroja' dobila je dva projekta koji su usmereni na promociju obrazovanja i direktno poboljšanje uslova za rad učenika i nastavnika - istakla je Aida Azemović, profesorka matematike.

02:57 NOVO LICE OBRAZOVANJA U NOVOM PAZARU: Velike investicije u školske objekte donose vrhunske uslove za 20.000 učenika Izvor: Kurir televizija

Sva ova ulaganja i promene na terenu najviše osećaju oni kojima su i namenjena - sami učenici, kojima je boravak u školskim klupama danas znatno prijatniji nego ranije.

- Ja sam veoma zadovoljna uslovima školovanja i vidimo da poslednjih godina opština pruža velike donacije našoj školi i samim tim naše školovanje postaje sve bolje i bolje - istakla je Hanadi Grbović, učenica OŠ Rifat Burdžević Tršo.

Za uspešnu realizaciju ovako obimnih planova i višemilionskih investicija bilo je potrebno uvezati lokalne resurse sa višim distancama vlasti i stranim partnerima.

- Svi ovi projekti odličan su primer uspešne saradnje Grada Novog Pazara sa resornim ministarstvima i međunarodnim donatorima. Bez zajedničkog rada i dobrih partnerstava, njihova realizacija ne bi bila moguća. Raduje nas što ulaganja u Novi Pazar ne prestaju i što se svi zajedno trudimo da učenicima i nastavnicima obezbedimo najbolje moguće uslove - poručila je Denisa Curić.

Stvaranje savremenih uslova za obrazovanje u gradu sa ovako izraženim demografskim potencijalom predstavlja temelj na kome će se graditi budućnost čitavog kraja.

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Kurir.rs

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