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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski najavila je donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti u 2027. godini, tokom posete Loznici, gde je, u prisustvu gradonačelnice Dragane Lukić, Udruženju osoba sa invaliditetom "Lagator" uručila ključeve pristupačnog kombi vozila, za čiju je nabavku Ministarstvo izdvojilo blizu 7,5 miliona dinara.

Ministarka je istakla da će novi zakon biti usmeren na razvoj većeg broja i raznovrsnijih usluga socijalne zaštite u lokalnim zajednicama, uključujući pomoć u kući, podršku gerontodomaćica i veći broj ličnih pratilaca, uz dodatna sredstva za porodice, decu sa smetnjama u razvoju, starije osobe i samačka domaćinstva.

Ona je najavila i donošenje Zakona o evidenciji osoba sa invaliditetom, koji će omogućiti bolje planiranje mera podrške i efikasnije ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom.

"Usvajanjem Zakona o roditeljima negovateljima napravili smo važan korak, ali tu ne stajemo. Nastavljamo da razvijamo sistem socijalne zaštite koji će odgovoriti na potrebe svakog čoveka i svake porodice kojoj je podrška potrebna. Naš cilj je Srbija po meri svih njenih građana”, istakla je ministarka.

Novo kombi vozilo značajno će olakšati svakodnevni život osoba sa invaliditetom u Loznici, omogućavajući im lakši pristup zdravstvenoj zaštiti, terapijama i drugim uslugama. Reč je o prvom vozilu ove vrste koje će biti na raspolaganju udruženju i gradu Loznici.

Tokom posete, ministarka je obišla i objekat namenjen Dnevnom boravku za osobe sa invaliditetom, čije je korišćenje odobrilo Ministarstvo. Nakon završetka radova predstoje licenciranje i početak rada ove usluge, posebno značajne za osobe sa smetnjama u razvoju nakon završetka školovanja i njihove porodice.

1/5 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Đurđević Stamenkovski je poručila da podrška osobama sa invaliditetom mora biti kontinuirana i sistemska, naglasivši da će Ministarstvo nastaviti da ulaže u razvoj usluga socijalne zaštite i stvaranje društva bez barijera.