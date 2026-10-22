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Srbija se nalazi uoči još jedne sudbonosne izborne odluke na kojoj se, prema rečima političkih analitičara, ne bira samo sastav buduće vlasti, već i sam opstanak i stabilnost države u izuzetno složenim geopolitičkim okolnostima.

O ključnim porukama završnice predizborne kampanje, bezbednosnim izazovima i pravom smeru kojim zemlja treba da nastavi, u studiju su govorili gosti Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, i prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Dve oprečne vizije Srbije: Rezultati naspram golog rušenja vlasti

Ocenjujući celokupnu atmosferu pred glasanje u nedelju, direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić istakao je da je kampanju pre svega obeležila duboka razlika u pristupu i ponuđenim koncepcijama.

- Ove izbore obeležila je jasna razlika u pristupu dve dominantne opcije. S jedne strane, imamo listu bez konzistentnog programa i bez ljudi koje spajaju zajedničke ideološke osnove, već im je jedina koheziona tačka rušenje predsednika Vučića i aktuelne vlasti, što smatrate dovoljnim argumentom za konkurentnost. S druge strane, vladajuća struktura na čelu sa Aleksandrom Vučićem nastupila je sa jasnim adutima: konkretnim rezultatima i planovima za budućnost, oslanjajući se na lidera koji je dokazao svoju posvećenost napretku Srbije.

U nastavku razgovora o vizuelnom utisku i porukama koje su obeležile prethodne nedelje, sociolog i stručnjak za bezbednost prof. dr Ilija Kajtez upozorio je na pozadinu pojedinih političkih projekata koji se biračima predstavljaju u potpuno lažnom svetlu.

- Fascinantno je sa kojom uspešnošću su kreatori takozvane studentske liste uspeli da zamaskiraju svoje prave namere pred delom javnosti. Iza te opcije ne stoji briga za mlade, već antisrpski koncept čiji su krajnji ciljevi rušenje države i Aleksandra Vučića. Reč je o opasnom projektu iza kojeg stoje ozbiljne inostranne obaveštajne službe i regionalni podizvođači - pre svega hrvatske službe, kojima je jedini cilj rastočena i oslabljena Srbija. Kroz javne nastupe njihovih eksponenata jasno se iščitava potpun nemar za Kosovo, ali i za opstanak same Srbije.

05:14 MRAČNA ZAVERU UOČI GLASANJA Analitičari u "Pulsu Srbije" razotkrili prljavu opozicionu zamku: "Zapad i Hrvati diriguju, a ulog je opstanak naše dece i države" Izvor: Kurir televizija

Geopolitički pritisci, strani faktor i licemerje Zapada

Pitanje spoljnih uticaja i pritisaka velikih sila na unutrašnju politiku Srbije prirodno se nametnulo kao centralna tema u oceni trenutnih bezbednosnih izazova. Govoreći o motivima inostranih centara moći, Miletić je ukazao na dvostruke aršine međunarodne zajednice i permanentne pokušaje opstrukcije suverene srpske politike.

- Razjedinjeni Balkan i suprotstavljeni srpski narod odgovaraju isključivo onima koji žele potpunu kontrolu nad našim životnim prostorom i sudbinom. Od nas se očekuje da aplaudiramo otimanju sopstvene teritorije na Kosovu i Metohiji i njenom predavanju terorističkim grupama, dok se u slučaju Ukrajine insistira na međunarodnom pravu. Reč je o potpunom izostanku principijelnosti. Svakodnevni teror nad Srbima na KiM prolazi u tišini onih koji finansiraju opstrukciju Srbije, jer je njihova najveća noćna mora upravo jaka, samostalna i suverena Srbija koja sama odlučuje o svojoj budućnosti umesto da zadovoljava tuđe interese.

Podvukao je da građani jako dobro prepoznaju ulogu koja je stavljena pred njih u nedelju, dodajući da su birači svesni kako ulozi prevazilaze običnu političku utakmicu.

- Naš narod odlično razume razliku između običnih izbora i situacije u kojoj se brani država. Ovde nije reč o klasičnoj borbi za vlast niti o traženju idealne vlasti bez grešaka, već o očuvanju i odbrani Srbije. U ovom trenutku, jedina figura koja može da odbrani srpsku državu jeste predsednik Vučić, i to je činjenica koja je svima postala potpuno jasna.

Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

Osvrćući se ponovo na ponudu opozicionih političkih opcija i njihove motive, Miletić je izneo kritičan stav o izostanku bilo kakvog ozbiljnog političkog programa ili jasnih načela.

- Sa druge strane, opoziciona lista ne samo da nema nikakvo političko iskustvo, već nema ni jasne stavove, program ili viziju kako bi sutra izgledala vlast. Reč je o potpunom makijavelizmu gde je jedini motiv domoći se parlamenta i funkcija. Niko od njih se nije ogradio od antisrpskih stavova o Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, niti od ispada i nasilja pojedinaca sa svoje liste. To pokazuje da im suština i državni interes nisu ni od kakvog značaja.

Glasanje za mir, stabilnost i opstanak potomstva

Razmatrajući sam čin glasanja i odluku sa kojom će svaki birač u nedelju stati iza paravana, profesor Kajtez je apelovao na građane da pre svega razmišljaju o svojoj deci i budućnosti cele nacije.

- Kada čovek stane pred glasačku kutiju, on odlučuje o sopstvenoj sudbini, svojoj deci i unucima, kao i o stabilnosti i prosperitetu države. Nakon tri decenije ratova, sankcija i bombardovanja, glas treba dati onome ko garantuje mir, rad, sigurnost i odsustvo nasilja. Verujem da će u samom činu glasanja prevagnuti razum, jer se država ne vodi mržnjom i ličnim frustracijama prema predsedniku koga većina i ne poznaje. Rezultati politike rada i izgradnje vidljivi su na svakom koraku i zato očekujem pobedu racionalne, radne i patriotske Srbije.

Kajtez se potom posebno osvrnuo na neshvatljivu ravnodušnost pojedinih delova društva spram ozbiljnih nacionalnih pretnji koje bi mogle da uslede ukoliko dođe do destabilizacije zemlje.

- Fascinantno je i zabrinjavajuće koliko pojedinci, oslepljeni ostrašćenošću, ne vide elementarne pretnje sa kojima se suočavamo. Nije potrebno nikakvo visoko obrazovanje da bi se razumelo šta se sprema: priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, proglašavanje naroda koji je dao dva i po miliona žrtava genocidnim, ukidanje Republike Srpske i dalje rasparčavanje Srbije. Postavlja se pitanje - ako dopustimo uništenje sopstvene države, gde će sutra živeti naša deca?

Prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost Foto: Kurir Televizija

Pobeda razuma i odbrana ustavnog poretka

Na samom kraju, kada se svode bilansi kampanje i iznose konačne procene izbornog dana, postavilo se pitanje bezbednosnih garancija i zaštite izbornog procesa od eventualnih pokušaja izazivanja nemira. Govoreći o očekivanjima za nedelju i postizborni period, Dejan Miletić je poslao jasnu poruku da će volja građana biti poštovana, ali da niko neće moći da ugrozi red i stabilnost.

- Izbori predstavljaju slobodnu volju građana i kao demokratska država poštujemo ustavno pravo svakog pojedinca da glasa po svojoj savesti. Međutim, mir i stabilnost moraju se neprikosnoveno poštovati. Nikome neće biti dozvoljeno da urušava stabilnost Srbije, posebno u ovim globalno nestabilnim vremenima. Ovo je nova Srbija koja je usmerena ka budućnosti i koja neće dopustiti da bilo ko ugrozi njene vitalne interese. Zato građani treba da glasaju hrabro, mirno i po sopstvenoj savesti - volja naroda je iznad svega i pobediće razum.

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Kurir.rs

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