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U skoro svim gradovima širom Srbije građani su se okupili kako bi pružili podršku svojoj zemlji, njenom miru, stabilnosti i budućnosti.

Ustala je normalna i pristojna Srbija, ljudi koji žele da rade, grade i žive u miru, a ne da budu taoci blokada, pritisaka i nasilja.

Poruka okupljenih je jasna, Srbija pripada svojim građanima, a ne onima koji pokušavaju da je zaustave. 

Među prvima se digao Trstenik.

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Trstenik 1 Izvor: Kurir

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Trstenik 2 Izvor: Kurir

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