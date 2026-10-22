UJEDINJENA SRBIJA JE VAŽNA - SVAKI GRAD, SELO I ZASEOK, A NE SAMO CENTAR BEOGRADA
UŽIVO USTALA SRBIJA PROTIV BLOKADERSKOG TERORA Narod odlučio da nastavi putem stabilnosti! Pogledajte kolonu koja je krenula iz Trstenika (VIDEO)
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U skoro svim gradovima širom Srbije građani su se okupili kako bi pružili podršku svojoj zemlji, njenom miru, stabilnosti i budućnosti.
Ustala je normalna i pristojna Srbija, ljudi koji žele da rade, grade i žive u miru, a ne da budu taoci blokada, pritisaka i nasilja.
Poruka okupljenih je jasna, Srbija pripada svojim građanima, a ne onima koji pokušavaju da je zaustave.
Među prvima se digao Trstenik.
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