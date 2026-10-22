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U velikom broju mesta širom Srbije večeras su se okupili građani u znak podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i nosiocu liste Aleksandru Vučiću.

Građani su se u znak podrške ovoj listi okupili u Loznici, Šapcu, Kruševcu, Trsteniku, Brusu, Vranju, Kuli, Baču, Kraljevu, Požarevcu, Novom Kneževcu, Novom Pazaru, Ljuboviji, Koceljevi, Pančevu, Vršcu, Majdanpeku, Temerinu, Rači, Batočini.
Okupljanja se održavaju i u Kniću, Smederevu, Alibunaru, Inđiji, Senti, Plandištu, Negotinu, Kanjiži, Apatinu, Lučanima, Sečnju, Lajkovcu, Čačku...

Na skupu u Loznici je potpredsednica Glavnog odbora SNS-a Ana Brnabić, a na skupu u Šapcu funkcioner SNS-a Siniša Mali i predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski.

Iz Čačka stiže neverovatna slika: ljudi su telima napravili zaokružen broj 1, a potom upalili baklje!

Pogledajte moćnu scenu:

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Čačak SNS Izvor: Kurir

Detalje skupova širom Srbije pročitajte u posebnoj vesti.

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