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Potpredsednik Glavnog odbora SNS Siniša Mali gostovao je na Radio-televiziji Vojvodine u emisiji "Pravi ugao".

Siniša Mali otkrio zašto nije na izbornoj listi: "Ako pobedimo, biću u Vučićevom timu! To mi je najvažnije!"

Na pitanje kako vidi svoju poziciju, budući da je jedan od najaktivnijih funkcionera u kampanji, zajedno sa Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić, Mali je istakao da je od početka znao da neće biti poslanik u Narodnoj skupštini.

- Ja sam i objasnio to oko liste. Prvo, imamo najbolju listu za kampanju. S druge strane, ja sam znao da neću ni biti poslanik u Narodnoj skupštini, da ću, ako pobedimo, biti u svakom slučaju u timu Aleksandra Vučića, što je meni najvažnije - izjavio je Mali.

Naglasio je da se aktivno uključio u kampanju kako bi građanima predstavio dosadašnje rezultate i planove za naredni period.

- Angažovao sam se da bih naš program, sve ono što smo do sada uradili i ono što planiramo da uradimo, objasnio na najbolji način. Ja stvarno verujem u ono što Aleksandar Vučić radi, verujem u ono što naša lista nudi građanima Srbije. Na kraju krajeva, imamo i rezultate, imamo i kredibilitet, a s druge strane i veoma precizne ciljeve, jasno definisane ciljeve šta i kako želimo da uradimo - poručio je Mali.

1/7 Vidi galeriju Siniša Mali gost RTV Foto: Printscreen RTV

Voditeljka je insistirala na pitanju najavljene vlade sa manjim brojem ministara, pitajući ko bi mogao da ostane bez funkcije.

- To zna onaj ko će biti predsednik Vlade, a to je Aleksandar Vučić. Ja se nadam da ćemo mi 26, kada završimo ovu kampanju, kada se zatvore birališta, imati novog predsednika Vlade koji će se zvati Aleksandar Vučić - izjavio je Mali.

Naglasio je da bi Vučić, ukoliko preuzme vođenje vlade, predstavio njen sastav i raspodelu resora.

- Tada će on izaći sa time ko će biti ministar i koja ministarstva, ali još jednom samo da napomenem, najmanje je to važno. Važna je Srbija, važna je politika - poručio je.

O Srbiji kao rastućoj ekonomiji Evrope

Mali pokazao grafikon MMF-a i izneo velike prognoze: "Srbija će rasti tri puta brže od evrozone!"

Govoreći o ekonomskim rezultatima, Siniša Mali izjavio je da je Srbija među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi i predstavio projekcije Međunarodnog monetarnog fonda za period od 2026. do 2031. godine.

- Samo za prvih osam meseci ove godine stopa rasta naše ekonomije je 3,6 odsto. Apsolutno smo među četiri najbrže rastuće ekonomije u Evropi. Sa projekcijama za narednu godinu, sa velikom međunarodnom izložbom EXPO koja će biti održana u Srbiji, idemo i na preko četiri odsto, čime ćemo biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi - izjavio je.

Mali je zatim pred kamerama pokazao grafikon projekcije MMF-a.

- Ovo je projekcija Međunarodnog monetarnog fonda od 2026. do 2031. godine. Srbija raste 23,4 odsto. Pogledajte, prosek evrozone je 7,2 odsto. Dakle, ovaj naš ekonomski model daje rezultate. Tri puta brže rastemo nego što je prosek evrozone u narednih pet godina, ukoliko nastavimo sa ovom politikom. BDP Srbije ove godine preko 97 milijardi evra, sledeće preko 100! - rekao je.

Kako je dodao, investcijae i rast životnog standarda su dva osnovna stuba ekonomske politike, najavljujući da će bruto domaći proizvod Srbije već naredne godine premašiti 100 milijardi evra.

- Jedan stub su nam investicije, drugi nam je rast životnog standarda. Bruto domaći proizvod je vrednost svega što se proizvede u Srbiji u toku godine. Što nam je to veće, imamo više novca i za investicije, i za plate, i za penzije. Zato se toliko borimo!

O ovome je pričao i Aleksandar Vučić, prvi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić".

- Ako pogledate rezultate do 2012. godine, ovi koji su sada na tzv. studentskoj listi, koji su vodili državu, imali su negativne stope rasta ili stope rasta blizu nule. To je velika razlika. Nije tako rekla Narodna banka Srbije. Narodna banka Srbije rekla je da inflacija i dalje ostaje u okviru onoga što je projektovala za ovu godinu. Za ovu godinu projekcija Narodne banke je tri odsto, plus-minus 1,5 odsto. Ako pogledate jul mesec, inflacija u Srbiji bila je 1,9 odsto. Ako pogledate avgust, 2,2 odsto. Septembar je bio 4,1 odsto - rekao je.

Mali je ocenio da su međunarodne okolnosti, naročito sukob u Persijskom zalivu, doprinele ubrzanju rasta cena.

- To nije zbog toga što smo mi bilo šta pogrešno uradili, nego što rat i konflikt u Persijskom zalivu već daju efekte. Litvanija je preko šest odsto, Francuska preko pet odsto, Nemačka preko četiri odsto. Ono što je važno za građane Srbije, nismo mi tu inflaciju izazvali, ali je držimo pod kontrolom - rekao je Mali.

Izdvojio je da postoji više faktora koji utiču na inflaciju, ali je naglasio da zarade, prema podacima koje je izneo, rastu brže od cena.

"Prosečna plata 121.400 dinara!"

Govoreći o kupovnoj moći stanovništva, Siniša Mali izjavio je da rast plata, penzija i minimalne zarade nadmašuje inflaciju.

- Plate, penzije, minimalna zarada rastu u realnom iznosu, dakle u jedinicama kupovne moći, više nego što raste inflacija. U julu mesecu, poslednji podatak, prosečna zarada u Srbiji je 121.400 dinara, 11,3 odsto nominalno veća, a 9,2 odsto realno veća u odnosu na jul prošle godine. Sledi nam povećanje plata između osam i 12 odsto od 1. decembra i sledi nam povećanje penzija od 7,5 odsto - poručio je Mali.

Foto: Printscreen RTV

- Mi smo ove godine, u odnosu na projektovani rast BDP-a od 3,3 odsto, a sada će biti 3,6 odsto, zaradili od poreskih prihoda više 112,5 milijardi dinara, milijardu evra. Mi smo od novca koji nismo očekivali uradili ono što radimo od 2020. godine svake godine, a to je da damo podršku građanima, onima kojima je najpotrebnije.

O Šoškiću

Mali je uporedio sadašnju ekonomsku politiku sa periodom do 2012. godine, posebno kritikujući nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića.

- Potpuno drugačija politika od one do 2012. godine Dejana Šoškića, koji se zaduživao i odlazio u potrošnju, bez stvaranja nove vrednosti. Mi kažemo sledeće: hoćemo da gradimo puteve, hoćemo da gradimo zdravstvene ustanove, hoćemo da gradimo škole. Naš javni dug u ovom trenutku je negde malo iznad 40 milijardi evra, što je u odnosu na BDP 43,7 odsto. Prosek evrozone je oko 87 odsto, a vidite gde mi idemo. Mi idemo na 40,9 odsto, još niže nego sada. Nivo Mastrihta je 60 odsto - rekao je.

Mali je kao jedan od najvažnijih pokazatelja rezultata ekonomske politike izdvojio smanjenje nezaposlenosti.

- Pogledajte samo jedan podatak, da vidite zašto su te investicije opravdane. Stopa nezaposlenosti bila je 25,9 odsto. Svaki četvrti u Srbiji nije imao posao 2012. godine. A sada je istorijski na najnižem nivou, 7,2 odsto. Pa onda smo nešto valjda dobro uradili - zaključio je Mali.

Govoreći o ekonomskom razvoju, istakao je da Srbija danas ima znatno bolje pokazatelje nego 2012. godine, navodeći da je ranije zaostajala i za pojedinim susednim državama.

O tzv. studentskoj listi

Mali se zatim osvrnuo na političke protivnike, objašnjavajući zbog čega smatra da je važno porediti današnje ekonomske rezultate sa periodom pre 2012. godine.

- Možemo zato što su naši politički protivnici, ovi na blokaderskoj "studentskoj listi", upravo ti reciklirani kadrovi DOS-a koji sada hoće da se vrate na vlast. Imate sada Dejana Šoškića, koji će biti možda i predsednik Vlade, a on je bio taj koji je doveo do toga da vam je tada minimalna zarada bila 15.700 dinara.

Govoreći o primanjima građana, naveo je da medijalna zarada iznosi približno 900 evra, dok je pre 14 godina bila znatno niža.

- Ako je prosečna zarada 2012. godine bila 330 evra, medijalna zarada bila je 200 evra. Onda uporedite 200 evra tada, sa stopom nezaposlenosti od 25,9 odsto, sa 900 evra sada. Ja nikada nisam tvrdio da je to dovoljno niti da živimo u idealnim uslovima. Samo sam rekao da je mnogo bolje nego što je bilo zbog ovih koji hoće sada da se vrate. Prosečna zarada je veća od prosečne potrošačke korpe, kao što je i minimalna zarada veća od minimalne. Prvi put u istoriji se to desilo!

Kako je istakao, kupovna moć građana Srbije nikada nije bila veća nego danas.

- Definicija prosečne potrošačke korpe ista je i sada i pre 12, 13 ili 15 godina. A tada prosečnom platom niste mogli da je pokrijete. Imate u ovom trenutku istorijski najnižu stopu nezaposlenosti. Tada ste imali četvrtinu građana Srbije koja nije imala posao. Ne znam kako bi ti bez posla mogli da pokriju deo te prosečne potrošačke korpe.

Foto: Printscreen RTV

Odgovarajući na pitanje kako sa ministarskom platom od 160.000 dinara pokriva troškove života, školovanja dece i održavanja nekretnina, Mali je podsetio na svoju karijeru u privatnom sektoru.

- Interesantno me pitate, a kao da ne znate da sam bio u privatnoj praksi do 2012. godine. Nisam ja kao ovi od Šoškića pa nadalje, koji su sve vreme na državnim jaslama. Naravno da sam dovoljno uštedeo - rekao je i dodao da je "došao da predstavi svoju listu", ali da ga voditeljka napada sve vreme.

- Do decembra 2027. godine mi hoćemo da prosečna zarada u Srbiji bude 1.400 evra. To je naš cilj!

Mali je tokom razgovora govorio i o sopstvenoj imovini, potvrdivši da poseduje dva stana.

- Imam jedan u Beogradu koji mi je ostao nakon što mi je otac umro i imam jedan u Bugarskoj. Šta imam još? To su dva stana - naveo je.

Za sve što se dešava u Srbiji, u smislu rasta plata, rasta penzija, rasta minimalne zarade, sve je uslovljeno stabilnim kursom.

Tokom razgovora pomenuti su Moravski koridor, deonica Preljina–Požega, saobraćajnica Ruma–Šabac–Loznica i Nacionalni stadion. Mali je odbacio zaključak da povećanje troškova samo po sebi predstavlja dokaz nepravilnosti.

- to se tiče Moravskog koridora, malo pre ste sami dali odgovor na to pitanje. Kada je potpisan ugovor? Godine 2019. Jeste li svesni da su bili korona, energetska kriza, konflikt u Ukrajini? Koliko su se stvari promenile? Prosečna zarada u Srbiji bila je oko 500 evra, a danas je 1.034 evra. Pa znači samo su plate skočile duplo. Ono što je važno, radi se o najmodernijem auto-putu, najširem auto-putu, potpuno digitalizovanom auto-putu. Šta to znači za centralnu Srbiju, možete samo da pretpostavite.

Mali je naglasio da se tokom višegodišnje realizacije velikih infrastrukturnih projekata mogu dogoditi okolnosti koje nije moguće unapred predvideti.

- Da ste 2019. godine mogli da predvidite koronu, da ste mogli da predvidite rat u Ukrajini, energetsku krizu, sada rat u Persijskom zalivu, ja mogu samo da vas pitam znate li koji će brojevi na lotou biti izvučeni sledeće nedelje, pa da možda podelite sa mnom - poručio je Mali.

Foto: Printscreen RTV

Siniša Mali izjavio je da će politička opcija koju predstavlja prihvatiti izborni rezultat ukoliko druga lista dobije većinsko poverenje građana.

- Više puta je Aleksandar Vučić to rekao. Mi ćemo pružiti ruku ako druga strana pobedi, nema nikakvih problema sa time. Ono što znamo jeste da oni drugi nama neće pružiti ruku - rekao je Mali.

Na pitanje o navodima da bi među pomilovanim licima mogli da se nađu i osumnjičeni ili optuženi u slučajevima pada nadstrešnice u Novom Sadu i Generalštaba, odgovorio je kratko:

- Nemam nikakvih saznanja o tome.

Na kraju gostovanja Mali je izrazio očekivanje da će Aleksandar Vučić nakon izbora postati predsednik Vlade Srbije.