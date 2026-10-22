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U velikom broju mesta širom Srbije večeras su se okupili građani u znak podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i nosiocu liste Aleksandru Vučiću.

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Temerin SNS Izvor: Kurir

Građani su se u znak podrške ovoj listi okupili u Loznici, Šapcu, Kruševcu, Trsteniku, Brusu, Vranju, Kuli, Baču...

Posebno moćne scene večeras su se mogle videti u Temerinu. Jasno je - Srbija se digla da brani svoju budućnost, svoje porodice i čeka nedelju da olovkom završi šta je započeto.

Detalje skupova širom Srbije pročitajte u posebnoj vesti.

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