Politika
MLADOST U NARODNOJ NOŠNJI I MOĆNI PRIZORI Ovako ujedinjena Srbija danas šalje poruku - branimo svoju budućnost (VIDEO)
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U velikom broju mesta širom Srbije večeras su se okupili građani u znak podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i nosiocu liste Aleksandru Vučiću.
Građani su se u znak podrške ovoj listi okupili u Loznici, Šapcu, Kruševcu, Trsteniku, Brusu, Vranju, Kuli, Baču...
Posebno moćne scene večeras su se mogle videti u Temerinu. Jasno je - Srbija se digla da brani svoju budućnost, svoje porodice i čeka nedelju da olovkom završi šta je započeto.
Detalje skupova širom Srbije pročitajte u posebnoj vesti.
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