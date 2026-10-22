Politika
LJUDI ODUŠEVLJENO GRLE I LJUBE ANU BRNABIĆ! Stigla u Loznicu na skup "Ujedinjene Srbije" - vijore se srpske zastave u znak podrške Aleksandru Vučiću (VIDEO)
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Ana Brnabić je u Loznici na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Veliki broj građana okupio se kako bi pružio podršku listi čiji je nosilac Aleksandar Vučić.
Kada se pojavila Ana Brnabić, ljudi su bili oduševljeni.
Redom su joj prilazili da je zagrle, čak i poljube, i zahvale na svemu učinjenom za Srbiju.
Loznica je u bojama srpske trobojke, zastave se vijore...
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