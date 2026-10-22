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Ana Brnabić je u Loznici na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Veliki broj građana okupio se kako bi pružio podršku listi čiji je nosilac Aleksandar Vučić.

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Loznica Izvor: Kurir

Kada se pojavila Ana Brnabić, ljudi su bili oduševljeni.

Redom su joj prilazili da je zagrle, čak i poljube, i zahvale na svemu učinjenom za Srbiju.

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Loznica SNS Izvor: Kurir

Loznica je u bojama srpske trobojke, zastave se vijore...

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