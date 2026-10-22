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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", bio je gost emisije "Oko" na RTS 1.

Vučić je govorio o programu te liste i najaktuelnijim temama.

- Zahvalnost građanima što su izdržali tih 44 dna sve nas zajedno. Ponosan sam na načine na koje smo vodili kampanju. Vodili smo ozbiljnu, čistu kampanju, nismo vređali porodice, nismo napadali na ulicama, mi smo osuđivali nasilje, dok neki drugi ni najteže napade na žene nisu osuđivali.

- Srećan sam što smo se suprotstavili veoma moćnom protivniku koji je ubrizgao mnogo, mnogo novca u našu zemlju sa željom da sruši uspehe Srbije i da se Srbija vrati u prošlost, tamo gde je bila 2000. do 2012. godine - rekao je.

- Ponosan na tu kampanju, ponosan na ljude koji su se stavili u jedan široki narodni pokret otpora protiv onih koji bi da strane ambasade upravljaju našom zemljom, protiv onih koji bi ponovo da nam nezaposlenost bude na nivou od 25,9% kakva je bila 2012. godine, protiv onih koji bi ponovo da nam dinar bude 200 dinara, a sa vrednosti 75 dinara za evro doveli su nas do 117, i prvi put u svojoj istoriji imali smo stabilan dinar u prethodnih 14 godina. Ponosan na naše rezultate, ali i na naše planove i programe.

- Poboljšanje životnog standarda je prva tačka, što znači: mi smo plate od prosečne plate 329 evra u prethodnom periodu uvećali te plate do 1.042 evra. Moje obećanje je da ćemo u naredne 4 godine, dakle u narednom mandatu Vlade, ukoliko dobijemo poverenje naroda, uvećati prosečna primanja do 1. 500 evra. 1. 500 evra! To znači da ulazimo u red srednje razvijenih, ili da se takmičimo i da polako obilazimo i neke zemlje iz Evropske unije u našem okruženju, pošto smo sve na Zapadnom Balkanu po tom pitanju pretekli. To su veliki rezultati. Ne može se istorija i ne može se 600 godina lošijeg ekonomskog položaja promeniti za tako mali broj godina, ali mi smo uspeli, svi zajedno, građani Srbije i mi. Promenili smo lice Srbije, izgradili više puteva i pruga nego u prethodnih 70 godina, brzih saobraćajnica i autoputeva. Gradimo ih još više.

Foto: RTS Printscreen

- Ono gde nisam zadovoljan: penzioneri će imati penzije koje će doći do nivoa između 750 i 800 evra. Za 4 godine. Za manje od 4 godine. Za manje od 4 godine, govorim o prosečnim penzijama. I penzije će da prate rast plata. Beskrajno sam zahvalan penzionerima na trpeljivosti, strpljenju, na tome što su uvek razumeli državu i što su uvek glasali za budućnost, što su uvek znali šta je ono što je najbolje za našu zemlju.

Osim toga, govorio sam danas o zdravstvu.

- Mi smo napravili, bukvalno, kao svemirski brod, Klinički centar Srbije. Izvanredno izgleda i izuzetno uređen Klinički centar Niš, koji pokriva ceo jug i jugoistok Srbije. Imate izvanredno uređen Klinički centar Vojvodine i rekonstruisan i dograđen deo. Uradili smo to odlično. Uradili smo velelepnu bolnicu u Prokuplju, obnovili Leskovac, Vranje, Loznicu, mnoga mesta širom Srbije. Ali je trebalo da uložimo možda manje novca u velelepnost tih objekata, a da uložimo deo tog novca u Smederevo, Požarevac, Zaječar, Bor, Sombor, Suboticu, Zrenjanin, Pančevo, Sremsku Mitrovicu, mnoga druga mesta.

- Zašto ovo govorim? Zato što ti ljudi iz tih krajeva, samo silom prilika, oni dolaze u Beograd, u Klinički centar. Jeste Beograd najveći, ali mora svaki čovek u Srbiji, ali nije Beograd sve. Zato smo se mi odlučili da danas držimo u 150 mesta skupove, a ne da držimo jedan ogroman u Beogradu, jer smo ih držali i u Nišu, i u Novom Sadu, i na drugim mestima.

- I time hoćemo ljudima da pošaljemo poruku da za nas Srbija nije samo Beograd, već i sva druga mesta u ovoj našoj prelepoj zemlji. Dakle, to je izgradnja bolnica, domova zdravlja, rekonstrukcija, renoviranje, čišćenje u svakom smislu. To je dostupnost zdravstvene nege i zaštite u svakom selu i zaseoku, to će biti teško da izvedemo, jer tu su potrebne promene, tu su potrebne promene u podsticanju ljudi koji žele da rade u tim delovima Srbije, u zabačenijim delovima Srbije. Oni moraju da dobijaju veće plate, veća primanja, i moraju da budu, kako bih rekao, podstaknuti da odu i u svako selo.

Foto: RTS

- Moramo mnogo toga da menjamo, za to je potrebno mnogo rada, mnogo truda, mnogo energije, ali i promena finansijskih podsticaja koje vlada može da napravi, i koje ćemo svakako da uradimo. Ono što je takođe važno, izvinite, da oko zdravstva završim: lečićemo retke bolesti, od Dišenove mišićne distrofije, i uložiti u retke bolesti odmah još 6 milijardi dinara, 7 milijardi dinara u inovativne lekove, da bismo bolje mogli da lečimo rak, sve tipove raka, dakle od raka dojke, raka pluća, do ostalih. Dakle, posebno kada je prevencijom on ranije ustanovljen i utvrđen, da možemo da ga napadnemo. Ono što je takođe važno, to su prenatalni testovi koji će biti potpuno besplatni za naše trudnice, da mogu da otkriju eventualno oboljenja kod deteta: Daunov sindrom, Tarnerov sindrom, jer briga za dete, briga za ženu, briga za majku, je za nas od najvećeg mogućeg značaja. I četvrto, što je veoma važno: da vratimo stomatološke usluge, da vratimo zubare u domove zdravlja, da mogu da popravljaju zube našoj deci, našim starima, ne samo da idu kada su im vanredno potrebni, dakle da idu na hitne intervencije, već da to bude stalna, besplatna usluga koju plaćamo iz države, dakle preko poreza koji naplaćujemo, i to je za nas od suštinskog značaja.

- Ako to sve uspemo da uradimo, onda su to ogromne reforme u zdravstvenom sistemu, i onda će nam zdravstveni sistem, osim onoga što ljudi vide da smo uložili u objekte, jer gradi se. Uradili smo mi i kardiovaskularnu kliniku u Dedinju, radimo Tiršovu 2, porodilište u Nišu, porodilište u Beogradu, i tako dalje.Zato radimo sada i Novi Pazar kliničko-bolnički centar, radićemo i Užice, i Čačak, i Valjevo, i Smederevo. To je nešto što verujem da sa tih 1,3 milijarde možemo objekte da obnovimo, a za opremu će nam biti potrebno još nekih 40-50% od toga, da bismo imali najmoderniju opremu. To je naš program za zdravstvo.

- Važno je da rešimo probleme vodosnabdevanja u celoj Srbiji, na nivou cele Srbije, da ozbiljno uđemo u problem rešavanja kanalizacije, i kišne i fekalne, i to su za nas suštinske stvari, plus razvoj infrastrukture, dalje izgradnja puteva, saobraćajnica, pruga. Gradimo brzu prugu Beograd-Niš, gradimo prugu 120 km/h Niš-Dimitrovgrad, već smo izgradili Niš-Brestovac prema Leskovcu i prema granici sa Severnom Makedonijom, nastavićemo to da radimo. Gradimo toliko autoputeva, samo na severu Srbije, u Vojvodini, 4 autoputa: Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad, Smajli koji ide od Bačkog brega pa sve do Kikinde, dakle, i Fruškogorski koridor. I završavamo sada Kuzmin-Sremska Rača, dakle, to je pet.

Foto: RTS

Istakao je da se nikada nije toliko gradilo i toliko radilo.

- I još ćemo da gradimo, i još ćemo da radimo. Važno je za nas što se energetike tiče da ulažemo u gasovode, gasne interkonektore, i prema Rumuniji, i naftovod prema Mađarskoj. Nadam se da ćemo se to dogovoriti sa našim mađarskim partnerima. Dalje, prema Severnoj Makedoniji, da rešavamo pitanje električne energije u budućnosti, da vidimo da idemo i sa SMR-om, da dogovaramo sa partnerima i oko velikih nuklearki, jer će nam biti potrebno i za data-centre, i za veštačku inteligenciju, robotizaciju. Biće nam potrebno i za električne automobile.

- Šta je za mene od presudnog značaja? To je da imamo vladu, vladu malu i efikasnu, koja će da brine o ljudima. I hoću da smestim, jednu zgradu ćemo da ispraznimo. Možda ne odmah, ali za godinu ili dve, jednu zgradu ćemo od ovih silnih vladinih i velikih da ispraznimo. Hoću da svi ministri, sem ministarstava odbrane i policije, budu na jednom mestu.

Na pitanje kako je došao do broja od 12 ministarstava, rekao je:

- Zato što sam već uradio pripremne zakone o vladi i ministarstvima. Ja sam već radio sa Dejanom Đurđevićem na novom zakonu o vladi i ministarstvima, ukoliko dobijemo poverenje naroda, odmah idemo u skupštinu.

- Ja moram da vam kažem, ja sam sagledavao to, i nekada biste mi rekli: "A zašto nemate ministra za porodicu, zašto nemate ministra za zaštitu nacionalnih manjina, zašto nemate ministra za selo, zašto nemate ovog ministra i onog ministra?" Jer ako nemate ministra, vi ste tobože nešto zapostavili. Ja mislim da je to netačno, da su to gluposti, da ljudi žele što manju, što efikasniju, što jeftiniju vladu, a da više radi. A opet, ako bude manja, onda imamo pitanje broja državnih sekretara. I biće mnogo manje državnih sekretara i pomoćnika nego što ih danas ima.

- Danas ih ima 480, kad ih sve saberete i tako dalje, biće ih manje od toga, mnogo, mnogo manje od toga. Dakle, moja namera je da napravimo jezgrovitu, efikasnu, ali snažnu vladu. Vladu odluka. Vladu koja će da radi. Vladu koja će da se bori. Vladu koja će da sluša građane. Vladu koja će da ide na teren. Ja za to imam energije, ja za to imam snage. I ja i danas, kada sam pitao, ne možete kao predsednik sve da stignete, imate bezbroj međunarodnih obaveza. Ja ću mnogo više da se bavim unutrašnjim problemima danas. Baviću se i obrazovanjem, i neće biti politike u školama i na fakultetima kao što je bilo do sada. Bavićemo se i rešavaćemo probleme građana.

- Hoću da to radimo i više. I hoću da budemo na terenu i da razgovaramo i da slušamo ljude. Da vidimo, da oni nam kažu šta je to što im nedostaje, i da se borimo. Nećemo sve probleme moći da rešimo. Nikada ih nećete rešiti sve.

Foto: RTS

"Ništa mi nigde nisu našli, a ja njima od imovine svetska čuda"

- I kad govorite o tome kakva je prošlost, ja sam ponosan na tu prošlost, jer sam u tih 14 godina radio pošteno za građane Srbije. I kao što ste primetili u celoj ovoj kampanji, nisu mogli da mi pronađu ništa. Ni da sam negde uzeo novac, niti da sam bogat, niti da imam ijedan jedini račun u inostranstvu, niti da imam skupoceni automobil, niti da imam bilo šta. Ništa mi nigde nisu našli, jer to ne postoji. Ja sam živeo i radio za Srbiju, i živeću i radiću za građane Srbije. I suštinu da završim: jedino što su se bavili, to je da li mi je majka ovakva ili onakva, da li mi je otac otac, šta su kriminalci pisali u Skaj prepiskama, ali nisu se dopisivali sa mnom, nego baš sa onima koji me kritikuju. Baš sa onima koji mi o tome pričaju. Oni su o meni pričali kao političaru i predsedniku, ali nisu sa mnom pričali. A ja sam ih hapsio, i strpao sve iza rešetaka. I nastaviću to da radim, da bi Srbija bila sigurna i bezbedna. I pobediću sve te njihove kriminalne klanove, crnogorske, koji su ubijali po ovoj zemlji, a koje smo najvećim delom stavili iza rešetaka. I nastaviću to da radim. Dakle, ništa mi nigde nisu našli. A mi njima ni da čeprkamo. Mogli smo da pronađemo od imovine svetska čuda, od Hrvatske, Crne Gore, do inostranstva i računa i svega drugog. E, u tome je razlika. Zato se ja ne stidim pogleda u retrovizor, ali smatram da je važno koristiti dobra iskustva iz prošlosti, ugraditi ih u budućnost, i raditi još bolje - rekao je.

"Moja politika je takva da čuvamo tradicionalno prijateljstvo s Rusijom i Kinom"

- Kad god da ste pitali predstavnike takozvane studentske liste, bez ijednog studenta, bez ijednog Srbina sa Kosova i Metohije, ni jednog Srbina sa Kosova i Metohije nisu našli koji bi bio na njihovoj listi, jer ih to nije interesovalo, i jer su im stranci zabranili da bude na listi. Nema ni jednog radnika, nema ni jednog seljaka. Ja hoću da se borim i za radnike, i za seljake, i za Srbe sa Kosova i Metohije. E, pošto nismo čuli odgovor: hoće li da uvode sankcije Rusiji? Moja politika je takva da čuvamo tradicionalno prijateljstvo i sa Rusijom i sa Kinom.

- Neću da menjam svoju politiku ni prema Rusiji ni prema Kini. Kao što vidite, od mene dobijate direktan, čvrst i jasan odgovor. Mene, kada pitate oko Srebrenice i svega, poštujem žrtve, uvek pijetet i pognem glavu zažrtve, ali da li su Srbi genocidni narod? Ne, nismo, i za to sam se izborio i u Ujedinjenim nacijama na jedan izuzetan način, čini mi se, i osvetlao obraz, i sačuvao, i odbranio obraz srpskog naroda. Nastaviću to da činim.

"Moj program je briga o narodu na KiM, sve što oni ne smeju da izgovore"

- I treća, veoma važna stvar: što se Kosova i Metohije tiče, mi imamo više kandidata sa Kosova i Metohije, Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, koji odlično znaju kroz šta prolaze. I neki od naših protivnika, koji su i sinoć ovde gostovali na Radio-televiziji Srbije, su rekli da ih Kosovo i Metohija uopšte ne interesuje, da ih nije briga za Kosovo i Metohiju. Takvi bi trebalo da vladaju Srbijom? Mene Kosovo i Metohija brine svakoga dana. I svakoga dana brinem brige tih ljudi, i ljudi koji žive dole to odlično znaju. Postoje oni koji pojma nemaju o Kosovu i Metohiji, koji su vam čak ovde govorili: "Pa mi smo jedini koji smo imali kampanju na Kosovu." Pa to govori da ste jedini protiv Srba na Kosovu i Metohiji, jer vas je Aljbin Kurti jedini pustio da uđete na Kosovo i Metohiju. Moj program je briga o narodu na Kosovu i Metohiji, sve što oni ne smeju da izgovore.

"Najbliža saradnja sa RS: Od Beograda do Bijeljine za sat i 15 minuta"

- Kao što mi je program i najbliža saradnja sa Republikom Srpskom, evo do vaše Bijeljine, uskoro ćete imati autoput, zahvaljujući, između ostalog, i meni i Republici Srbiji, i našim izdvajanjima, i tome što smo dali 10 miliona evra Republici Srpskoj, da od granice, da od Sremske Rače mogu da imaju do Bijeljine autoput, i da vam bude potrebno sat i 15 minuta od Bijeljine do Beograda. Nastavićemo da radimo sa Republikom Srpskom, to su naša braća i sestre, i beskrajno sam im zahvalan na podršci. A upravo, pogledajte u odnosu na neke druge koji nisu smeli studentima sa Pala, Foče, Istočnog Sarajeva i Banja Luke da odgovore zašto su ih izdali. Mi ih nikada nismo izdali, i uvek ćemo biti sa njima i uz njih. Čuvaćemo mir i stabilnost u regionu, čuvaćemo mir i stabilnost za našu zemlju. Ja sam rekao jedanput i ponoviću svaki put: za mene je najvažnije da svaka majka se oseća sigurno, da zna da će njeno dete da ima budućnost u svojoj zemlji, da može da dobije posao, i da neće da ratuje. Zato je važno da imamo snažnu vojsku, da odvratimo svakog potencijalnog agresora. To možemo da imamo samo kad imamo snažnu ekonomiju. Privlačićemo dodatne investitore, gradićemo nove fabrike, ali ćemo se utrkivati sa najrazvijenijim zemljama i u digitalizaciji, data centrima, veštačkoj inteligenciji i robotizaciji.

Foto: RTS

- Potrebni su nam bili radno intenzivni projekti kada smo imali nezaposlenost 25 posto, kao ovi koji su nam bili do 2012. Uvek su lagali narod kako ne pomažemo domaće investitore, sad pomažemo i tek ćemo. Samo što oni nisu tolike snage kao strani koji zaposle 3.000 ljudi. Zato je važno da razvijamo u opremi naše privatnike, da im pomažemo u jeftinim kreditima. Oni su ti koji guraju našu zemlju napred. Povećavaćemo subvencije za stočarstvo, sada smo uspeli u poslednje 2 godine da povećavamo stočni fond, potrebno nam je da imamo dovoljno vode i hrane, ko zna šta se sprema u budućnosti. Krizu smo prošli oko NIS-a, niko nije osetio. Sačekaćemo rešenje u narednim nedeljama.

- Vidite građani sa kakvim mi prevarantima imamo posla? Oni su danas objavili nekakav falsifikovan dokument gde sam tobože pomilovao ljude vezano za aferu Nadstrešnica. kakva je to strašna laž, kao i sve što izmišljaju. Kažem videće kada nadležni organi budu objavili, ali ne vredi. Ta potreba da izmišljaju i lažu, kao za Jovanjicu, Sarajevo safari, zvučni top, sve što su rekli ikada su slagali. Cilj opravdava sredstvo, baš briga i Blera i Klintona što su lagali da Irak ima atomsku bombu, ubiše čoveka i naciju. To što lažu, nikom ništa, kao i ovi danas. Videli su ljudi da nemaju politiku, uveli bi sutra sankcije Rusiju, nije Putin glup. Nisu rekli ništa oko genocida, KiM, jer ne smeju ništa da kažu, jer su im to rekli finansijeri strani.

"Ako izgubimo, čestitaću i reći da ulazimo u fazu uništenja Srbije"

- Kakav god rezultat bude, ako izgubimo, čestitam odmah. Pobedimo li, nikad nam pobedu uzeti neće. Pozivam ljude mog doba, nešto mlađe i starije, da obavezno izađu na izbore, glasajući na izborima da razmisle o budućnosti svoje dece i unuka. Izvesnost ili neizvesnost, sigurnost ili nesigurnost? Hoćemo li opet da slušamo laži o 9 rupi na svirali kao o Haškom tribunalu. Radio sam naporno i pošteno i uspeli smo da promenimo lice Srbije, potrebna nam je najveća moguća podrška od naroda i građana.

- Video sam i danas da su neki od predstavnika studentsko blokaderske liste kako će SPS da ide sa njima, ne verujem u to. Vidimo mogućnost saradnje sa svima, i sa blokaderima, moraćemo u skupštini da sarađujemo.

- Ono što ja želim da kažem građanima Srbije je da glas za bilo koju drugu listu, osim za listu "Ujedinjena Srbija", je glas za studentsko-blokadersku listu i za uništenje Srbije. I nemojte da brinete, ja ću ovakve reči, čak i ako izgubimo, ponoviti i te večeri. Čestitaću, i reći ću vam da ulazimo u fazu uništenja Srbije, jer ih odlično poznajem. Ja sam te trikove, sve stranih službi i sve kako se izvode revolucije, naučio svih ovih godina. Video sam koliko su novca uložili, samo u NVO uložili su milijardu i 300 miliona. Još od operacije Ajaks 1953. tada je CIA osmislila način za rušenje vlada, da nas ponize sve, i zapadne obaveštajne agencije. Sad ćemo preko NVO sektora i teraćemo zemlje da plaćaju to, pa ćemo njihovim parama njihove vlade da rušimo i da niko ne može da kaže da smo se spolja upletali. Tako su i ovi rešili klasno osvešćeni zaposleni na N1 da ne puste da gostujem, i uprkos svemu tome rezultati, energija, plan i program i ideje i vera našeg naroda u bolju budućnost će nam doneti pobedu, pobedu na kojoj ćemo da podignemo Srbiju još jedanput i u još veće visine. Idemo snažno u nedelju da pobedimo, Srbija pobeđuje i mi ništa važnije, preče, lepše i svetije od naše zemlje nemamo!