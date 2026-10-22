Politika
ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI I MALI PREDVODE VELIKI BROJ GRAĐANA NA SKUPU LISTE "UJEDINJENA SRBIJA": "Šabac je pokazao da je spreman za pobedu" (VIDEO)
Slušaj vest
Potpredsednik Glavnog odbora SNS Siniša Mali i predsednica Srpska stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski predvode veliki broj građana na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Šapcu.
Šabac je samo jedan od mnogo gradova i mesta u kome ova lista ima skup.
Skup liste "Ujedinjena Srbija" Foto: Kurir
Vidi galeriju
Sa Malim i Đurđević Stamenkovski na čelu, narod peva čuveni hit "Ruzmarin" i uzvikuje "Pobeda, pobeda"...
Đurđević Stamenkovski je, uz sjajne kadrove sa skupa, napisala: "Šabac je pokazao da je spreman za pobedu!"
Pogledajte prelepe scene iz Šapca...
6 · Reaguj
1