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Potpredsednik Glavnog odbora SNS Siniša Mali i predsednica Srpska stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski predvode veliki broj građana na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Šapcu.

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Šabac Izvor: Kurir

Šabac je samo jedan od mnogo gradova i mesta u kome ova lista ima skup.

Skup liste "Ujedinjena Srbija" Foto: Kurir

Sa Malim i Đurđević Stamenkovski na čelu, narod peva čuveni hit "Ruzmarin" i uzvikuje "Pobeda, pobeda"...

Đurđević Stamenkovski je, uz sjajne kadrove sa skupa, napisala: "Šabac je pokazao da je spreman za pobedu!"

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Šabac Siniša Mali Izvor: Kurir

Pogledajte prelepe scene iz Šapca...

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