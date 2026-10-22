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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" obraća se na velikom skupu liste u Hali sportova u Beogradu.

U Hali sportova ori se podrška Vučiću i pesma "Ruzmarin", a okupljeni su imali priliku da uživaju u sjanoj atmosferi i muzičkim hitovima naših poznatih muičkih zvezda poput Nele Vidaković, Nadežda Bilić, sestara Gobović...

Vučić je uz ogromno podršku građana izašao na binu i sa okupljenima zapevao dobro poznati hit "Ruzmarin".

1/18 Vidi galeriju Veliki skup liste Ujedinjena Srbija u Hali sportova Foto: Videoplus

- Završavamo večeras jednu od najtežih kampanja - rekao je na početku, ali su ga okupljeni prekinuli i klicali "Vučić Aleksandar!"

- Ne zato što smo se suočili sa ljudima koji su izdali nove ideje, doneli nove programe i planove, naprotiv. Za nas je bila jedna od najtežih i najemotivnijih jer smo se suprotstavili onima koji su želeli da sruše Srbiju, znanjem, jedinstvom, čistotom i nijednog trenutka nismo vodili prljavu kampanju. Nismo učestvovali u nasilju, već smo se trudili da predstavimo ono što ćemo da radimo!

5 tačaka napretka Srbije!

Naveo je 5 osnovnih tačaka ukoliko lista "Ujedinjena Srbija" dobije poverenje građana.

- Pod 1. poboljšanje životnog standarda građana — plate i penzije će nastaviti da rastu, i naše plate za samo jedan mandat nove Vlade Srbije, za nepune 4 godine, prosečna plata će biti 1.500 evra! Nivo neuporedivno razvijenih zemalja! Prosečna penzija do 800 evra i verujem da to zajednički možemo da uradimo! Penzionerima sam zahvalan za svaku vrstu podrške, oni su gradili ovu zemlju, to su ljudi koji imaju znanje i iskustvo, ali su i ljudi koji imaju veliko srce, koji znaju kako se brine o budućnosti ove zemlje! I uvek su verovali da možemo da napravimo preokret od ove zemlje, penzije će da prate plate - rekao je i istakao da je beskrajno zahvalan na podršci.

Sada je red na nas, da se penzioneri odmore.

- Uvek smo brinuli o minimalcu, oko 140 evra je bio kad smo došli na vlast, danas je 600 evra, i hoćemo da ga povećavamo svake godine jer želimo da imamo što manje siromašnih ljudi. Da pomognemo radnicima koji se bore za Srbiju, da razlika bude što je moguće manja. Da pomažemo ljudima koji su uvek bili pomalo zapostavljeni u državi, i nadam se da smo makar malo to uspeli da ispravimo. Što se tiče životnog standarda, to je i druga i treća tačka — zdravlje ljudi! Ponosan sam na kliničke centre, na desetine bolnica, preko 200 objekata koje smo izgradili, ali nije dovoljno.

Foto: Videoplus

O zdravstvu

- Svaka bolnica i Klinički centar mora imati mamografe, a ne da kažeš idi kod privatnika. Ti plati skupo! A građani će imati pravo, jer su to platili. Od ulaganje od milijardu i 300 miliona evra, garantujem vam, a na sve to dolazi do ulaganje u svašta, to će nam biti prioritetni zadatak! Kao i borba protiv retkih bolesti, plaćaćemo lekove da se pomogne najugroženijima, pomagaćemo za inovativne lekove, da izlečimo ljude od karcinoma. Takođe ćemo uložiti novac da ne plaćate prenatalne testove, drage trudnice. To smo morali da imamo ranije, kod nas će da bude džabe i tako mora da bude.

Potom je istakao besplatne zubare.

- Nama su oni, što bi da se vrate na vlast, preodenuli su se u drugo ruho. Oni su 2006. ukinili zubare za obične ljude, a moja namera je da do kraja 2027. ponovo imate besplatne stomatološke usluge, da mogu stariji i deca da se besplatno leče i popravljaju zube - naveo je i dodao:

- I to su ogromne promene: obnavljaćemo nove bolnice, graditi ih po 3, to je vodosnabdevanje za celu Srbiju i izgradnja kišnih i fekalnih kanalizacija. Stali smo tu negde? Ovo je od presudnog značaja. Danas imamo 1. 200. 000 upisanih u katastar objekata iz projekta "Svoj na svome". Nastavićemo sa tim. Hoćemo da imamo sve crno na belo, hoćemo da ljudi znaju da su svoji na svome. Ali je još važnije da obezbedimo kanalizaciju. Jer kaže neko: "Pa to su ljudi nelegalno gradili." Pa takvih je 90% ljudi. A šta su drugo mogli da rade? Jedva su krpili kraj sa krajem, nego nekako da se skuće i septičku jamu da imaju. Ali je sad vreme da država pomogne. Kanalizacija, kišna, fekalna, vodosnabdevanje za svaki dom, za svaku kuću u Srbiji.

O napretku Srbije

Četvrta tačka je obrazovenje.

- Dve godine su nam uništavali škole, deca još malo pa ništa učila nisu. I tu cenu manje stečenog znanja plaćaćemo u budućnosti, ali neće biti više politike u školama! Hoćemo profesore koji će znati da nam vaspitavaju decu, a ne da uče kako ništa ne znaju. Ogromne promene slede i u osnovnom i visokoškolskom obrazovanju.

Peta tačka je energetika.

- Biće potrebno mnogo toga da radimo i gradimo, da bismo obezbedili budućnost. Da bismo nastavili da se utrkujemo sa zemljama Evrope i u veštačkoj inteligenciji i u robotici. Peto, ono bez čega nećemo moći u budućnosti, to su energetika i nove tehnologije. Biće nam potrebno više struje, biće nam potrebno više gasa, više nafte, gasovoda, naftovoda, ogromnu infrastrukturu. Mnogo toga moramo da gradimo da bismo obezbedili budućnost, da bismo obezbedili i fabrike inteligencije, takozvane data centre, da bismo nastavili da se utrkujemo sa najmoćnijim zemljama Evrope i u robotizaciji i u veštačkoj inteligenciji. To su osnove. Naravno, poljoprivreda, gde ćemo dodatno, posebno da podstičemo stočare još većim subvencijama, jer tek drugu godinu za redom imamo povećanje stočnog fonda u Srbiji, a zavisićemo od hrane u budućnosti. To su najvažnije tačke moga programa.

Slušali smo da je najgori na svetu, bajke...

- Kada je trebalo da mi kažu to u lice, onda su odjednom rekli "e, sad je samo tebi zabranjeno da dođeš". Zašto ste mi samo vi s N1 zabranili da dođem! Samo su se mržnjom bavili, a mi smo se bavili stvarnim činjenicama i programom. Vidite ko njih podržava, Nataša Kandić, Sonja Biserko... nismo kao oni! - zagrmeo je kada su počeli da skandiraju pogrdne parole.

Foto: Kurir

O tzv. studentskoj listi

- Jedan aplauz za našu listu, neću uvrede! Razumem vaše emocije, ali nisu za politiku, oni su pokušali da razore našu zemlju po stranom nalogu i zato je ovo najteža bitka. Napali su nas milijardama evra, a mi smo se branili čistotom, našim programom, ljubavlju prema našoj otadžbini i uspesima Srbije. Što im kažemo da je Kosovo i Metohija deo Srbije, a oni nemaju nijednog čoveka sa KiM. Hvalimo se ljubavlju prema Republici Srpskoj i veliki pozdrav za naš narod - rekao je.

Ne znaju da odgovore na pitanje o sankcijama Rusiji.

- Nemaju odgovor, jedino što kažu korumpirani. Ti mi Šoškiću kažeš da sam korumpiran, nemam nijedan račun van zemlje, ovde imam samo jedan na kom primam platu. Koliko si firmi imao Šoškiću, pa bi opet da digneš evro na 200 dinara, da zarađujete pare. I zato su morali da naprave mržnju najgore, jer mi nikada ništa nisu našli. Časno i verno ću da vas služim, mene ovaj posao ne interesuje zbog bogatstva. Mene ovaj posao interesuje zbog istorije, zbog naše Srbije, zbog onoga što možemo da uradimo za svoj narod. U tome je razlika između nas i njih.

1/19 Vidi galeriju Veliki skup liste "Ujedinjena Srbija" u Hali sportova Foto: Videoplus

Kako je istakao, hoće da nas odvoje i od NR Kine.

- Četiri od pet po izvozu su kineske kompanije, zahvaljujući njima samo 5.000 ljudi ima poslove u Smederevu, koliko njih ima u Boru, Zaječaru... Nas interesuje baš svaki građanin, a ne samo centar Srbije.

Pokušali su da nam napadnu porodicu, srpsku crkvu.

- I u ovoj kampanji posebno sam ponosan na vas, posebno sam ponosan na vas, jer im na nasilje nismo odgovarali nasiljem. I kada su ranili našeg Bogdanovića sa 2 metka, ni tada nisu rekli "izvinite". Rekao sam: "Pa možda muškarac je", pa? Kada su tukli žene, kada su nam pesnicama krvnički udarali žene, ni tada nisu rekli "izvinite", ni tada nisu rekli "žao nam je". A gde ste vi to, ljudi, gde su ti ljudi rasli, od koga su to učili, od koga su to naučili da krvnički tuku žene? Ti ljudi da predstavljaju budućnost Srbije? Ti ljudi da predstavljaju promene u Srbiji? Ne. Mi ćemo da čuvamo i štitimo svaku ženu u našoj zemlji, i nikada im nećemo dozvoliti ni da tuku ni da maltretiraju naše žene. Žene su stub našeg društva, stub naše porodice.

- Vladiku Nikolaja nazivaju zlikovcem kakav je Alojzije Stepinac. I našeg patrijarha nazivaju pogrdnim imenima, najgore lopuže na kugli zemaljskoj to kažu. Hvala vam što smo vratili sve ljubavlju, za neviđenu energiju, nje nema kod onih koji su 14 godina na vlasti, a ja znam da vi ne čuvate fotelju, već da čuvate Srbiju — zato toliko snage ima u vama.

Foto: Kurir

Biće kec ko kuća! Biće pobeda!

- Na kraju, pošto mi je ovo poslednje obraćanje na nekom skupu uoči izborne tišine, hoću da vam kažem jedno veliko hvala i za vašu ljubav od trenutka kada nisam predsednik, kada sam običan građanin. Da vam kažem da sam tvrd na suzi, ali mi je više puta došlo da zaplačem zbog ljubavi koju osećam prema vama, prema svim divnim ljudima Srbije, prema onima koji znaju koliko je veliki ulog u nedelju i koliko je težak, opak i masivan napad na našu zemlju. I zato vam hvala, i zato vas molim da u nedelju se spremimo, da se u nedelju spremimo, olovku u ruke, zaokružimo ono što je potrebno, i da ih pobedimo.

- Da ih pobedimo i da im pružimo ruku veče posle toga, ali da nikada ne zaboravimo kroz šta smo prošli, da ne zaboravimo kako su nam rušili državu, i da je uvek čuvamo i branimo, i da pokolenja naša o tome učimo. Hvala vam za sve, beskrajno mnogo vas volim, beskrajno mnogo. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Napred Beograd, živeo Beograd, živela Srbija, idemo da ih pobedimo, da ih pobedimo ubedljivo. Hvala na svemu! - završio je.

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Kurir.rs