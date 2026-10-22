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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas u Hali sportova u Beogradu sa početkom u 16 časova, a pre samog skupa oglasio se i prvi na listi Aleksandar Vučić

- Vidimo se uskoro u Hali sportova - napisao je uz podeljeni snimak građana koji su došli da pruže podršku.

Podsetimo, u Hali sportova ori se podrška Vučiću i pesma "Ruzmarin", a okupljeni imaju priliku da uživaju u sjanoj atmosferi i muzičkim hitovima naših poznatih muičkih zvezda poput Nele Vidaković, Nadežda Bilić, sestara Gobović...

Jedan od okupljenih na Velikom skupu Ujedinjene Srbije u Beogradu govorio je o najvećim uspesima politike Aleksandra Vučića, izdvojivši izgradnju infrastrukture, bolnica i škola, kao i zapošljavanje mladih.

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Kurir.rs

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