"VIDIMO SE USKORO U HALI SPORTOVA!" Vučić se oglasio pred spektakl u Beogradu: Ori se "Ruzmarin", reka ljudi stigla da pruži podršku! (VIDEO)
Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas u Hali sportova u Beogradu sa početkom u 16 časova, a pre samog skupa oglasio se i prvi na listi Aleksandar Vučić.
- Vidimo se uskoro u Hali sportova - napisao je uz podeljeni snimak građana koji su došli da pruže podršku.
Podsetimo, u Hali sportova ori se podrška Vučiću i pesma "Ruzmarin", a okupljeni imaju priliku da uživaju u sjanoj atmosferi i muzičkim hitovima naših poznatih muičkih zvezda poput Nele Vidaković, Nadežda Bilić, sestara Gobović...
Jedan od okupljenih na Velikom skupu Ujedinjene Srbije u Beogradu govorio je o najvećim uspesima politike Aleksandra Vučića, izdvojivši izgradnju infrastrukture, bolnica i škola, kao i zapošljavanje mladih.
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Kurir.rs