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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević kazao je da je Ilija Srdanović, nosilac Studentske liste, glasao za nezavisnu Crnu Goru i tom prilikom upitao da li to znači da je Srdanović imao dvojno državljanstvo!

- Kada sam govorio da Milo Đukanović ima svog nosioca liste Iliju Srdanovića, najviše su me napadali Fejsbuk i Instagram Srbi kojima je bliži Aljbin Kurti od Aleksandra Vučića. Ako imate interneta, pogledajte kako je Ilija Srdanović glasao na referndumu u Donjoj Bukovici (Šavnik) za nezavisnu Crnu Goru. Naravno, prigovor na njegovo glasaganje odbio je František Lipka, dokazani "karakter" i jedan od stubova "nezavisnosti" po kome je trebalo nazvati bazen u Kotoru. Ali zato ni moj stric, ni sestra, ni braća koja žive u Srbiji, nisu mogli da glasaju jer su bili za zajedničku državu - poručio je Knežević na Instagramu.

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Foto: Privatna arhiva

Knežević je dodao da to znači da Ilija Srdanović ima dvojno državljanstvo, i ironično pita "ko mu ga je, zaboga, to dvojno državljanstvo završio".

- Mora da je Aleksandar Vučić, nema ko drugi, Milo to ne bi živ, njemu žena i sin niđe ne rade - zaključio je Knežević.

Ime Ilije Srdanovića, podsećamo, nalazi se u dokumentaciji iz maja 2006. godine, nastaloj povodom prigovora na regularnost glasanja na referendumu o nezavisnosti Crne Gore. Predstavnici bloka koji se zalagao za očuvanje zajedničke države Srbije i Crne Gore osporili su njegovo pravo glasa na biračkom mestu broj 22 u Donjoj Bukovici, u opštini Šavnik, navodeći da ima prebivalište u Srbiji.

Više o tome možete pročitati OVDE.

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