"POGLEDAJTE KAKO JE SRDANOVIĆ GLASAO NA REFERENDUMU U DONJOJ BUKOVICI" Knežević: Ko li mu je završio dvojno državljanstvo kad je glasao za nezavisnu Crnu Goru?
Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević kazao je da je Ilija Srdanović, nosilac Studentske liste, glasao za nezavisnu Crnu Goru i tom prilikom upitao da li to znači da je Srdanović imao dvojno državljanstvo!
- Kada sam govorio da Milo Đukanović ima svog nosioca liste Iliju Srdanovića, najviše su me napadali Fejsbuk i Instagram Srbi kojima je bliži Aljbin Kurti od Aleksandra Vučića. Ako imate interneta, pogledajte kako je Ilija Srdanović glasao na referndumu u Donjoj Bukovici (Šavnik) za nezavisnu Crnu Goru. Naravno, prigovor na njegovo glasaganje odbio je František Lipka, dokazani "karakter" i jedan od stubova "nezavisnosti" po kome je trebalo nazvati bazen u Kotoru. Ali zato ni moj stric, ni sestra, ni braća koja žive u Srbiji, nisu mogli da glasaju jer su bili za zajedničku državu - poručio je Knežević na Instagramu.
Knežević je dodao da to znači da Ilija Srdanović ima dvojno državljanstvo, i ironično pita "ko mu ga je, zaboga, to dvojno državljanstvo završio".
- Mora da je Aleksandar Vučić, nema ko drugi, Milo to ne bi živ, njemu žena i sin niđe ne rade - zaključio je Knežević.
Ime Ilije Srdanovića, podsećamo, nalazi se u dokumentaciji iz maja 2006. godine, nastaloj povodom prigovora na regularnost glasanja na referendumu o nezavisnosti Crne Gore. Predstavnici bloka koji se zalagao za očuvanje zajedničke države Srbije i Crne Gore osporili su njegovo pravo glasa na biračkom mestu broj 22 u Donjoj Bukovici, u opštini Šavnik, navodeći da ima prebivalište u Srbiji.
Više o tome možete pročitati OVDE.